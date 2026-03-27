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Giba Um

"O cidadão que quiser cometer seus crimes saiba que seus filhos e sua esposa irão pagar pela...

...irresponsabilidade dele. Ele tem que sentir que não está causando mal apenas à sociedade, mas à sua família", de Lula, sobre veto ao pagamento de auxílio-reclusão à família de ligados a organizações criminosas.

Giba Um

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27/03/2026 - 06h00
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Joesley Batista, irmão de Wesley Batista, donos da JBS, está em negociações para adquirir a unidade de cimento da CSN, o conglomerado de Benjamin Steinbruch. Batista está negociando diretamente com Steinbruch, que vem enfrentando pressão dos credores para vender ativos.

MAIS: a CSN tem trabalhado com o Morgan Stanley para oferecer a subsidiária de cimento ao mercado. A J&F tem interesse na unidade de mineração, um dos negócios mais sólidos do conglomerado. No ano passado, a unidade de mineração produziu 45,5 milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade.

Terceira via interrompida

A desistência de Ratinho Jr. da candidatura à Presidência fez o PSD perder o pré-candidato do partido com melhores chances na "terceira via". Pegou todo mundo de surpresa. O próprio Gilberto Kassab só soube na noite anterior ao anúncio, e os colegas souberam pela imprensa. Os irônicos do PL fazem trocadilho com a "falta de musculatura" de pré-candidatos do PSD para enfrentar Flávio Bolsonaro e Lula na corrida ao Planalto. Dizem que eles têm "minusculatura". O PT se dividiu com a declaração de Geraldo Alckmin (PSB) sobre ser "o povo quem decide". Muitos disseram que era o "DNA tucano do vice, ainda em cima do muro".

Controle maior do jogo

Ronaldo Caiado, o novo escolhido do grupo de pré-presidenciais do PSD, tem uma conjuntura local mais controlada para emplacar o sucessor. O atual vice-governador e candidato apoiado por ele, Daniel Vilela (MDB), lidera as pesquisas. Esse controle maior do jogo local, associado à alta aprovação — 88% em agosto do ano passado, segundo a Quaest — também permite a Caiado vislumbrar um bom desempenho no próprio estado na eleição presidencial. Leite é menos consensual no Rio Grande do Sul, com 55% de aprovação em agosto, e o cenário está mais indefinido.

Nada a perder

Ainda sobre Ronaldo Caiado: analistas dizem que, favrito para o lugar de Ratinho Jr., ele não tem nada a perder além de mais uma eleição. Outros, contudo, acham que ele perderia uma cadeira no Senado pela qual se elegeria com facilidade por Goiás, onde é mais do que admirado. Os mais veteranos recordam que Caiado sonha com a Presidência desde 1989, quando foi à luta contra o PT e acabou em décimo lugar, com 0,7% dos votos, atropelado por Fernando Collor. No ano passado, ia correr de novo ao Planalto, mas o União Brasil lhe tirou o tapete da sigla.

Lubrificantes no balcão 1

O desmonte da Cosan avança mais uma casa. O grupo de Rubens Ometto planeja vender parte ou mesmo o controle da Moove, seu braço de produção e distribuição de lubrificantes. Emissários de Ometto já sondaram candidatos, entre os quais a BP, fabricante da marca Castrol, e a Petronas, da Malásia. No mercado, a Iconic, joint venture entre a Chevron e a Ipiranga, também é vista como potencial interessada no negócio. No entanto, a própria Ipiranga está sobre o balcão, colocada à venda pelo grupo Ultra.

Lubrificantes no balcão 2

A pretensão da Cosan seria levantar R$10 bilhões com a venda da Moove e, no mercado, se diz que dificilmente o grupo conseguirá alcançar esse valor. Trata-se da mesma referência de valuation buscada pela Cosan na frustrada tentativa de IPO da Moove em Nova York, em outubro de 2024. A operação foi engavetada por falta de demanda pelos papéis. A crise financeira da Cosan não é apenas financeira. Além de dívidas de R$16 milhões de curto prazo, o grupo ainda carrega o peso do passivo de R$65 milhões da Raízen.

Só dá ela: Kate

A supermodelo Kate Moss voltou a ser o foco principal no universo da moda. Considerada uma lenda das passarelas, ela está começando uma nova fase repleta de campanhas e projetos que reafirmam sua relevância, décadas após o início de sua carreira. Na mais recente campanha da Gucci, Moss se junta a Emily Ratajkowski, embora a atenção esteja majoritariamente voltada para ela. Capturada pelas lentes dos fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott, a britânica exibe a bolsa Borsetto, disponível em várias opções, desde a clássica lona GG até versões em camurça marrom e couro preto. Sob a criação de Demna, a campanha se destaca pela repetição do icônico monograma da marca, criando uma estética visual que coloca o desejo pela marca como foco central. Moss também brilha em um editorial especial dedicado a Marilyn Monroe, retratada por Nick Knight para a revista EE72. Essa produção acentua seu charme cinematográfico, reafirmando o magnetismo que a tornou um ícone para várias gerações na moda. O trabalho de Moss também é celebrado na comemoração dos 170 anos da Burberry, que reuniu figuras como Kendall Jenner e Jonathan Bailey para homenagear o clássico trench coat da marca. Assim, Moss continua a deixar sua marca na história. Mais: após três décadas desde sua estreia na Gucci, ela fez seu retorno à passarela da marca durante a Milan Fashion Week, encerrando o desfile de inverno de 2026 e demonstrando que seu status como ícone da moda permanece sólido...

Minerais críticos dão "salvo conduto" a Lula

Trump quer ser dono da ONU". "Não é possível os Estados Unidos acharem que mandam em outros países. Todo dia Trump fica dizendo que tem o maior navio do mundo, que tem o maior exército do mundo. Por que ele não fala: eu tenho a maior produção de alimentos do mundo?" Por mais provocativas que pareçam, as recentes declarações de Lula dirigidas a Donald Trump não devem ser entendidas como um tropeço nas relações entre Brasil e EUA, e sim como uma de suas performances teatrais, bem ao gosto do presidente brasileiro. Enquanto sobe ao palco e joga para sua plateia, na coxia, os governos dos dois países avançam na costura de um acordo. O Itamaraty aguarda, para a primeira semana de abril, a confirmação da data de uma conversa entre Lula e Trump, que pode ser por telefone ou, na melhor hipótese, em Washington. A julgar pelos entendimentos das áreas diplomáticas, os dois países vão sacramentar uma aliança para o direito preferencial na exploração de minerais críticos, com a contrapartida do processamento no Brasil.

"Salvo conduto" 2

E mais: essa é justamente a mais valiosa moeda de troca colocada à mesa pelo governo brasileiro. A ponto de os minerais estratégicos se tornarem uma espécie de "salvo conduto" para que Lula seja boquirroto e verbalize suas cutucadas nos Estados Unidos. Essa política do "morde e nem sempre assopra" não é resultado do improviso. Tudo tem sido combinado e calibrado junto ao Itamaraty, notadamente ao chanceler Mauro Vieira. Discreto, o ministro das Relações Exteriores tem cumprido um papel fundamental nas tratativas com o Departamento de Estado norte-americano. Até agora, não há a menor disposição de Trump em responder às provocações de Lula.

De volta

Depois de um período afastada das novelas da TV Globo, Cleo Pires está prestes a retornar a uma trama da emissora. Desde sua última aparição em O Tempo Não Para, (2018) agora a atriz irá brilhar em Coração Acelerado, novela das 19h. Na narrativa, Cleo interpretará uma empresária de música proeminente, que terá a responsabilidade de impulsionar a carreira da dupla sertaneja formada por Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz). A filha de Glória Pires construiu uma carreira memorável na emissora, destacando-se em novelas como América, Cobras & Lagartos, Caminho das Índias, Salve Jorge, entre outras. Durante o tempo em que esteve longe das novelas, Cleo manteve-se ativa na indústria do entretenimento. Entre 2019 e 2025, atuou em sete filmes, incluindo Me Tira da Mira, que também produziu. Ela foi parte do elenco da série A Magia de Aruna, disponível na plataforma Disney+, ao lado de Erika Januza e Giovanna Ewbank. Mais: entre 2018 e 2025, passou a usar apenas o nome Cleo, mas, após ter um sonho com seu avô, Antônio Carlos Pires, ela decidiu reinstaurar seu sobrenome para reforçar sua ligação com suas origens.

 "Repetir meu pai"

A interlocutores do setor privado que lhe cobram, para já, nomes de sua equipe econômica caso seja eleito, Flávio Bolsonaro tem dito que "não é necessário definir nada agora; todo mundo sabe qual será a direção do meu programa econômico, por isso não é preciso repetir o que meu pai fez". Jair Bolsonaro anunciou Paulo Guedes como seu "Posto Ipiranga" em novembro de 2017, 11 meses antes da eleição presidencial. Outras tantas situações e nomeações, à propósito, também podem ser notadas, repetindo o que Bolsonaro anunciava com grande antecedência.

PT vs. PSD: Agricultura 1

A sucessão de Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura abriu disputa interna dentro do governo Lula entre PT e PSD. A escolha pende para o partido de Gilberto Kassab: o atual ministro da Pesca, André de Paula (PSD-PE), é o favorito para assumir a cadeira de Fávaro, que a deixará para disputar eleição para o Senado. De Paula tem o respaldo da legenda e do atual ministro da Agricultura, seu principal cabo eleitoral junto a Lula. Mas o PT ainda tenta, no apagar das luzes, emplacar no cargo Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do Ministério.

PT vs. PSD: Agricultura 2

Augustin, conhecido como "Teti", é dono da Petrovina, uma das maiores produtoras de sementes de soja do país. Ele ganhou espaço no governo desde a transição e é visto como um nome de continuidade da atual gestão, com trânsito entre técnicos e parte do agronegócio. Embora não seja um quadro orgânico do PT, Augustin tem relações mais fraternais com o partido. É irmão de Arno Augustin, que foi secretário do Tesouro Nacional no governo Lula II e no governo Dilma I.

Mistura Fina

O possível acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro pode acabar por esfriar as movimentações em torno do caso do Banco Master. O acordo da defesa, Ministério Público Federal e Polícia Federal, sob a batuta do STF, requer muitos depoimentos, checagem, confirmação de provas e atuação em outras áreas. O último delator do STF que ganhou holofotes, o tenente-coronel Mauro Cid, passou 16 meses prestando um total de 12 depoimentos.

Preso em maio de 2023, Cid firmou o acordo de delação em setembro e só foi julgado dois anos depois. O acordo teve o sigilo derrubado por Alexandre de Moraes em fevereiro de 2025. A CPMI do INSS deve ser prorrogada por decisão da justiça, sem data para acabar. E outra comissão que tenta investigar o caso Master, a CPI de Crime Organizado, só deverá funcionar até 14 de abril.

A lei federal que normatiza acordos de colaboração não deixa margem a manobras para poupar ministros do STF ou o presidente da República, por exemplo, de eventuais relações incriminadoras com Vorcaro. A lei impõe ao delator a obrigação de dizer a verdade e de renunciar ao direito ao silêncio, ciente de que, mentindo, omitindo ou distorcendo fato importante, o acordo será rescindido.

Antes de trocar de advogado, Vorcaro chegou a oferecer delação que envolveria um ministro do STF e livraria o outro — e foi rechaçado. O ministro André Mendonça, conhecedor da lei, nem perderia tempo analisando a proposta. O magistrado segue um norte: a aplicação da lei não pode ser instrumento de negociação política. Mendonça fecha as portas a nulidades processuais e age para preservar a instituição STF, sem corporativismo.

In - Café com leite

Out - Pingado

CLAÚDIO HUMBERTO

"Nada é mais justo"

Governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP), sobre a concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro

25/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Domiciliar tem preço: o isolamento de Bolsonaro

A decisão de Alexandre de Moraes de vincular a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ao estado de saúde, devido à pneumonia, deixou felizes os inimigos do ex-presidente no Planalto. É que a decisão impede que ele receba aliados políticos, limitando espaço de articulação em momento crucial para alianças com vistas as eleições no Senado, prioritárias para a direita porque é ali onde se pode deflagrar impeachment de ministros do STF. Moraes limitou as visitas só a advogados, médicos e familiares.

Tudo costurado

O ministro amarrou a domiciliar à condição de saúde e justifica a suspensão das visitas com “evitar risco de sepse e controle de infecções”

Tarde piaste

Se Começar hoje (25), a domiciliar termina a menos de um mês do início das convenções partidárias, quando partidos oficializam os candidatos.

Mãos atadas

Na Papudinha, Bolsonaro podia receber aliados. A depender da prorrogação da domiciliar, só volta após candidaturas já registradas.

Ainda pior

Sem poder receber outras visitas, eventual prorrogação da domiciliar, como apontado no despacho, segura Bolsonaro até o fim de setembro.

Lula manda PT priorizar palanque em Minas Gerais

Com o palanque em São Paulo definido, o presidente Lula quer que o PT priorize uma solução para Minas Gerais. Em agenda no Estado, semana passada, Lula esteve com Rodrigo Pacheco (PSD), que já se mostra menos resistente e deve migrar de partido, com mais chance de ir para o União Brasil ou PSB. O petista quer aproveitar a indefinição do palanque da oposição para consolidar o nome governista no Estado e “compensar” eventuais votos perdidos no palanque paulista de Fernando Haddad (PT)

Metido a independente

O “plano B” de Lula não agrada o diretório mineiro do PT: Alexandre Kalil (PDT). O partido não coloca a mão no fogo pelo ex-prefeito de BH.

Vice, ok

Kalil tem menos resistência no PT para vice de Pacheco, com quem mantém boa relação, ou até uma das vagas ao Senado.

Chama o centrão

Outra chance é o MDB ficar com a vice. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, seria o escolhido.

Motivo real

“O motivo real é político-institucional: reduzir desgaste, aliviar a pressão sobre o Supremo”, disse à coluna, sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro o deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP).

Negócios abertos

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) dos EUA autorizou, ontem (24), transações financeiras para a Embaixada da Venezuela e outras missões diplomáticas em território americano.

De volta

Anthony Garotinho quer voltar à política. Diz que, por ora, é pré-candidato a deputado federal. Mas falou com a cúpula do Republicanos e acertou que, se crescer nas intenções de voto, tenta o governo do Rio.

Migalha celebrada

Sobre a prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro, o vice-líder do PL na Câmara, Rodolfo Nogueira, celebra “a migalha do estado totalitário”, mas avalia que “a verdadeira comemoração seria a absolvição total”.

Veja bem

Carlos Bolsonaro diz que está sim aliviado com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas cobra que isso não seja visto como justiça e diz que é um “processo repleto de ilegalidades” contra o pai.

Espelho meu

Gilberto Kassab, dono do PSD, levou 10 dias para confirmar publicamente o que leitores da coluna souberam com antecedência: o partido vai fechar o nome do candidato ao Planalto ainda este mês.

Alguém vai negar?

O Senado analisa nesta quarta (25) projeto, já aprovado na Câmara, que cria 232 cargos de analista judiciário, 242 de técnico judiciário, 75 cargos comissionados e 245 funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Melhora ao contrário

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), ironizou o envolvimento de Fábio Luís, filho do presidente Lula (PT), em mais um escândalo: “A coisa só ‘melhora’ para Lulinha”.

Pensando bem...

...a decisão é ‘sabor’ prisão domiciliar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ano sabático, segundo Arraes

O mítico político Miguel Arraes acumulou experiências de vida que gostava de compartilhar. Certa, durante bate-papo, o ex-senador Álvaro Dias, que governou o Paraná enquanto Arraes governava Pernambuco, confessou sua curiosidade sobre o período em que o líder nordestino esteve preso na ilha de Fernando de Noronha, durante o regime militar. Arraes respondeu, segundo contou o ex-senador ao podcast Direto de Brasília, de Magno Martins: “Acho que todo político deveria ficar preso ao menos durante um ano”. Diante do espanto de Álvaro Dias, Arraes explicou: “Nunca li tanto, nunca me preparei tanto quanto naquele período de prisão”.

Giba Um

"Ficaria imensamente feliz em ter o Alckmin vice outra vez. É um companheiro de quem aprendi a...

...gostar, de muita lealdade, um executivo extraordinário. Ser candidato ao Senado ajuda mais", de Lula, no lançamento da candidatura de Fernando Haddad, ainda sobre o destino de Alckmin.

25/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Com um rombo de R$ 8,5 bilhões, banco do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC - Fundo Garantidor de Crédito - e do mercado. O Banco Digimais, controlado por Edir, enfrenta uma crise de liquidez

MAIS: a crise acionou sinal de alerta no sistema financeiro. Com um rombo patrimonial estimado, a instituição precisou de aportes emergenciais de seu controlador, que teria injetado cerca de R$ 250 milhões do próprio bolso para manter o banco operando e evitar uma intervenção direta do Banco Central.

Um e outro

O PL trabalha na possibilidade de escalar uma mulher como vice para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. O ex-líder do partido na Câmara conta que "na última eleição, identificamos que existiam algumas restrições ao voto feminino ao ex-presidente Bolsonaro, que instituiu políticas públicas para mulheres, mas não explorou tanto isso no discurso presidencial". Valdemar Costa Neto quer ver Tereza Cristina como vice. O movimento de Flávio foi atingido pelos petsitas. Gleisi Hoffmann publicou um vídeo relembrando as dez vezes que Bolsonaro agrediu suas mulheres. No mesmo dia Flávio postou outro atacando o petista com "as nove vezes que Lula desrespeitou as mulheres".

Sonha com Planalto

Depois de ter recebido um "não" do governador Ratinho Jr. (PSD-PR) para compor como vice em sua chapa à Presidência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro tentou convidar Romeu Zema para a mesma posição, com a expectativa de ganhar mais votos dos mineiros (Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país). Zema virou as costas e avisou que pretende concorrer à Presidência da República. Muitos acharam que ele não havia gostado do convite feito antes a Ratinho Jr. Zema já desembarcou do governo de Minas Gerais e Mateus Simões (PSD) ficará à frente do estado.

Alckmin no Senado

Aliados de Lula avaliam que o petista fez um gesto para tentar atrair partidos do centro para sua coligação ao não dar como certa a permanência de Geraldo Alckmin como vice em sua chapa na disputa de outubro. No lançamento da candidatura de Fernando Haddad, na semana passada, Lula indicou que prefere Alckmin na disputa do Senado no estado, na primeira menção pública a essa eventual composição. Só que Alckmin não deve atender ao chamado. As companheiras de chapa de Haddad serão as ministras Simone Tebet e Marina Silva.

Fiador de Alckmin

Articulador da ida de Alckmin para a vice de Lula em 2022, Fernando Haddad afirmou considerar "natural" que o ex-tucano permaneça no posto na chapa de reeleição em outubro. "É natural que Alckmin seja o vice; todos nós estamos muito confortáveis com a solução que foi dada em 2022, da qual eu participei intensamente. Eu sou a pessoa mais entusiasta do fato de que os dois compõem uma chapa muito importante para o Brasil". Haddad também avisa que não tem "preconceito" com apoio de partidos conservadores e espera manter a coalizão de 2022 com PSB, PSOL, Rede e Agir, mais PCdoB e PV que fazem parte da federação com o PT.

Antes de julho

O Planalto encomendou às suas agências uma campanha para elogiar obras e entregas do governo Lula. A partir de julho, propagandas governamentais estão proibidas por conta da lei eleitoral. Levando jeito de autocrítica, o PT avalia que ainda tem chances — especialmente batendo bumbo sobre as obras, e de bater em Flávio Bolsonaro no segundo turno, mesmo na base do "raspando" como aconteceu em 2022.

Giba Um

Entre os maiores

A décima terceira versão do Lollapalooza Brasil em 2026 recebeu cerca de 285 mil pessoas no Autódromo de Interlagos ao longo de três dias de apresentações (20, 21 e 22 de março). Com uma programação que contou com 71 artistas, incluindo 38 brasileiros e 33 internacionais, o festival reafirmou sua habilidade de trazer ao Brasil alguns dos nomes mais significativos da cena atual, muitos dos quais também se apresentam em festivais renomados como o Glastonbury Festival e o Coachella Festival. A programação deste ano enfatizou uma curadoria voltada para o pop contemporâneo e as tendências das redes sociais, destacando artistas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Doechii.

Entre as atuações mais celebradas, críticos mencionaram os shows de Tyler, The Creator, Turnstile e Sabrina como pontos altos do evento. Tyler trouxe um espetáculo que unia minimalismo e carisma, enquanto Turnstile cativou a audiência com uma apresentação energética, exalando uma atmosfera punk contagiante. Sabrina Carpenter, por sua parte, encantou o público com um show visualmente inspirado em séries de televisão, repleto de hits como "Espresso". O festival também se dedicou a exaltar os talentos locais, com as performances de artistas como Negra Li, FBC e Edson Gomes. A diversidade da plateia, juntamente com iniciativas de acessibilidade e ações de marcas bem planejadas, ajudaram a enriquecer a experiência do evento. Embora tenha recebido elogios, a edição enfrentou algumas dificuldades.

Questões de acústica em determinadas áreas, superlotação durante shows populares e longas filas na saída do autódromo foram apontadas como desafios logísticos. Apesar disso, a avaliação geral foi positiva, consolidando o Lollapalooza como um dos festivais de música mais relevantes do Brasil. Entre muitos famosos que circularam por lá estavam Taís Araújo com sua filha Maria Antonia, Bela e Flor Gil, Fernanda Motta e Chloe Motta. entre outras.

"Desenrola" é única chance contra bola de neve

Um "Desenrola Brasil", programa de renegociação de dívidas mais vitaminado, é a única resposta que Lula tem à mão para oferecer aos brasileiros com um endividamento que já atinge 80% dos lares do país. Até porque o governo está diante de uma bola de neve. Os cidadãos que se desenrolaram na primeira versão do programa, entre 2023 e 2024, já se enrolaram de novo e nem poderia ser diferente. Em maio de 2024, quando o "Desenrola" entrou em hibernação, a Selic estava em 10,5%. De lá para cá, a taxa básica de juros bateu em 15%. O juro real, na casa dos 9,3% — o segundo maior do mundo, atrás apenas da Rússia — esfola o brasileiro no consignado, no cartão de crédito, no cheque especial, na prestação da geladeira. Não bastassem os fatos, a guerra no Oriente Médio e a perspectiva de que ela não tenha um fim tão próximo mexeram na arquitetura da inflação esperada (vinha em ritmo cadente)  na expectativa de redução da Selic. Pode haver postergação, ao menos em parte, no ritmo de consumo. Até então vinha carregando um PIB esquálido.

Contra bola de neve 2

A equipe de Lula tem clara a existência de um trade-off: ou o presidente deixa o mercado se ajustar pelas vias normais e perde fôlego eleitoral, ou subsidia a renegociação das dívidas de uma população quebrada e torna-se mais competitivo no pleito de outubro. O orçamento parafiscal, que já está mesmo comprometido, é de onde deve ser subtraído o programa de redução do calote popular — e ninguém parece ter dúvida disso. Uma novidade: Lula está dando sinais de cansaço, de voar pelo país, repetir os discursos e carregar os 80 anos de idade.

Giba Um

Comemoração antecipada (duplamente)

A cantora Anitta decidiu adiantar a comemoração de seu 33º aniversário e preparou duas festas no último final de semana, no Villaggio JK, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mesmo que a artista celebre oficialmente a nova idade apenas em 30 de março, ela encontrou um espaço em sua agenda lotada para festejar o começo de um novo ciclo com muita animação e sofisticação. A celebração se destacou entre as festividades do fim de semana, ocorrendo em duas noites — no sábado (21) e no domingo (22) — e reunindo um grupo restrito de amigos próximos. Conhecida por preservar sua privacidade, Anitta manteve sua rotina de não divulgar nada sobre a festa nas redes sociais. Entretanto, alguns dos convidados decidiram, discretamente, desobedecer a essa regra. Entre eles, o influenciador Álvaro e a cantora e ex-BBB Juliette, que compartilharam alguns momentos em seus stories.

O influenciador Lucas Guedez também rompeu a regra e foi além ao registrar Anitta se divertindo em cima de uma zebra decorativa, gerando risadas entre os presentes. A decoração do evento foi inspirada em um tema de safari, o que também influenciou os trajes de muitos dos convidados. Vários deles escolheram usar roupas com estampas de animais, reforçando o clima festivo e alegre da celebração, que marca o início de mais um ano na carreira da artista. Entre tantos convidados estavam: IZA, Liniker, Lexa, Bianca Andrade, Cleo Pires, Dani Calabresa, Ticiane Pinheiro, Rafa Justus, entre outros.

Giba Um

Reaproximação

De superministro com carta branca a "judas", a relação entre o senador Sérgio Moro (União-PR) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é marcada por um histórico de idas e vindas, entre afagos e críticas. O apoio bolsonarista à candidatura do ex-juiz, anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o novo capítulo de reaproximação mútua. Ratinho Jr. será concorrente de Flávio e, por isso, o clã Bolsonaro decidiu que apoiará a candidatura de Moro, que vai se filiar ao PL ao governo do estado que deverá enfrentar Guto Silva, secretário estadual das Cidades, o possível candidato de Ratinho Jr. na disputa do governo do Paraná.

Dilema clássico

Analistas de plantão aguardam que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, lance oficialmente, nos próximos dias, o governador Ratinho Jr., pré-candidato do partido à Presidência da República. E acham que não se trata de uma boa notícia para Flávio Bolsonaro, que tentou ir buscá-lo para ser seu vice. Malgrado a tentativa, Flávio, que sonhava com um aliado, acabou ganhando um concorrente e com ele, como bem observa Thaís Oyama — o dilema clássico que costuma se abater sobre os favoritos para chegar ao segundo turno. Não pode permitir que Ratinho Jr. A ponto de ameaçá-lo nem hostilizá-lo de modo a provocar uma reação na mesma intensidade que arrisque fragilizar sua candidatura — agora e no futuro.

Apostas

Dirigentes partidários, como o presidente dos Republicanos, Marcos Pereira, estimam que as novas regras devem reduzir o campo político este ano para 10 a 12 partidos (ou federações). A Polymarket recebeu US$ 277mil (R$ 1,45 milhão) em apostas sobre a eleição presidencial. No total, o cenário que prevê o vencedor tem US$ 27 (R$ 141) milhões apostados. Aproveitando os holofotes voltados à Seleção, o PL brincou com Flávio Bolsonaro: "Segue como um dos titulares, convocado há muito tempo pelo povo brasileiro".

Mistura Fina

Nos últimos dias, a comissão do INSS aprovou convites para ouvir o presidente do BC, Gabriel Galípolo, seu antecessor Roberto Campos Neto, e até a ex-namorada de Vorcaro, Martha Graeff. É provável que nenhum dos depoimentos ocorra. A CPI está entrando na semana derradeira e o Supremo já autorizou muitos convocados a não comparecer. Às vésperas do prazo legal, não há sequer garantia de que a comissão terminará com a publicação de um relatório.

A oposição elabora um calhamaço de mais de 5 mil páginas, mas não sabe se terá votos para aprová-lo. Os governistas preparam um texto paralelo, sem referências ao caso Master e aos parentes de Lula. Em qualquer dos cenários, o desfecho tende a decepcionar os aposentados que confiaram na CPI para pegar a quadrilha do INSS. Mais: o MP denunciou Raimunda Magalhães, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, sob acusação de lavar dinheiro do jogo do bicho. Ela é ligada ao miliciano Adriano da Nóbrega, condecorado na cadeia pelo "01". O ex-PM foi morto em 2020 num cerco policial com ares de queima de arquivo.

A decisão da GWM - Great Wall Motor de construir uma nova fábrica no Espírito Santo tem dupla motivação estratégica. Além do mercado interno, a montadora chinesa planeja transformar o Brasil em hub de exportação de veículos para outros países da América Latina e até mesmo para a África. O projeto dá ainda mais sentido à escolha do estado, mais precisamente à cidade de Aracruz, para receber o empreendimento de R$ 10 bilhões.

Os asiáticos querem aproveitar a posição geográfica e a infraestrutura do Espírito Santo para escoamento de automóveis. O complexo portuário de Vitória e Vila Velha é um dos principais pontos de entrada de veículos no país. No ano passado, mais de 215 mil automóveis foram importados por meio do terminal, aproximadamente 85% vindos da China. Agora, na mira da GWM estão Argentina, Chile, Peru e Colômbia. A fábrica de Iracemápolis planeja produzir 200 mil veículos por ano na futura unidade de Aracruz.

In - Bolos com infusões de chá

Out - Bolos com sucos

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