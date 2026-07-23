Se não tem condições para debater, tem condições para governar?

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PL se divide entre PP e Republicanos como vice

Flávio Bolsonaro (PL) deve chegar à convenção do PL, no sábado (5), sem definir quem vai ficar com a vaga de vice na chapa do pré-candidato à Presidência. Ala mais ligada ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insiste em atrair o Progressistas, mesmo com a recusa da senadora Tereza Cristina (PP-MS). A deputada Clarissa Tércio (PP-PE), ideologicamente ligada ao grupo de Flávio, aparece como uma das opções. Pragmático, Flávio mira em fechar aliança com o Republicanos.

Venda casada

Valdemar tenta atrair o PP para também arrastar o apoio do União Brasil, que tem federação com os progressistas. É aí que está o nó.

Um na mão

É Flávio quem está bancando, até agora, o nome de Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, como possível vice. É filiada ao Republicanos.

Dois voando

O problema com o Republicanos é que está dividido, sobretudo no Nordeste. Em Pernambuco, o presidente é até um ex-ministro de Lula.

Solução caseira

A terceira opção, por enquanto a mais provável, é o PL ter uma chapa “puro-sangue”, com alguma mulher do próprio partido na posição de vice.

Cartões: gastos do governo saltam a R$55,5 milhões

O governo Lula (PT) já torrou mais de R$55,5 milhões com os chamados “cartões corporativos”, somente até julho deste ano. Desde meados de junho, as despesas dos “Cartões de Pagamento do Governo Federal” saltaram mias de R$22 milhões. Só a Presidência da República de Lula (PT) foi responsável por R$3,5 milhões de gastos com seus 12 cartões corporativos, este ano; mais de R$1,2 milhão no último mês.

Motivos de ‘segurança’

Praticamente todas as despesas realizadas pelos cartões corporativos da Presidência de Lula são mantidas sob sigilo. Por “segurança”, claro.

Dois tipos

Existem dois tipos de cartões; os de pagamentos (“corporativos”) e os da Defesa Civil, cujos gastos precisam ser divulgados.

Só no nosso

Em 2025, os cartões corporativos custaram R$105,4 milhões aos pagadores de impostos, recorde histórico para esse tipo de gasto.

Narrativa

Flávio Bolsonaro (PL) diz que sempre que uma pesquisa o mostra à frente de Lula (PT), se constrói uma narrativa “mentirosa e covarde” para manchar a imagem dele. “Não vão conseguir me parar”, diz o senador.

Olho no calendário

Já tem data o julgamento do amigão de Lula (PT) e ex-ditador da Venezuela Nicolás Maduro, preso nos Estados Unidos. Maduro vai curtir quase um ano de cadeia até o encontro com o juiz, 1º de junho de 2027.

Festa no parque

A deputada Bia Kicis (PL-DF) realiza evento oficial de lançamento da sua pré-candidatura ao Senado no Parque da Cidade, em Brasília (DF), dia 1º de agosto, às 17h. Deve ser colega de chapa de Michelle Bolsonaro.

Às avessas

“Lula é o Robin Hood às avessas: dá com uma mão e tira com as duas”, conclui o senador Rogério Marinho (PL-RN), após analisar que o petista promete defender os pobres, mas entrega inflação alta no supermercado.

Sobrou ingratidão

Marco Feliciano (PL-SP) lembra que se o Republicanos governa o estado mais rico do Brasil (São Paulo), foi pelo apoio de Jair Bolsonaro. Diz o deputado que chega a ser um acinte o partido não querer apoiar Flávio.

Escândalo Master

Publicações de Jaques Wagner (PT-BA) nas redes sociais têm dado trabalho a equipe de comunicação do senador, que tenta a reeleição. São inundadas com lembranças do elo de Wagner com o Master.

Linguiça é picanha?

Viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), a hashtag “linguiça virou luxo”, após postagens com o preço de um quilo de linguiça, tipicamente uma das carnes mais baratas, a quase R$35 no mercado.

IA do bem

A MobilizaX lançou a plataforma Prova Real, que usa inteligência artificial para checar, em tempo real, informações apresentadas por candidatos durante debates, entrevistas e discursos políticos.

Pensando bem...

...não existe amizade entre candidatos a um mesmo cargo.

PODER SEM PUDOR

Petista língua solta

Remígio Todeschini, ex-tesoureiro da CUT, que tem deficiência auditiva, e por isso fala alto, certa vez dirigia uma seção do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Impaciente com a fala do então conselheiro Rodolfo Tavares, da Confederação Nacional da Agricultura, o petista se virou para o economista Carlos Augusto Gonçalves, que secretariava a reunião, e, sem perceber que o microfone estava aberto e ampliava sua voz para toda a sala, “segredou”: “Carlos Augusto, esse Rodolfo Tavares, além de direita, é um filho da puta!”. A reunião, obviamente, acabou.