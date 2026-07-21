"Não há nenhuma possibilidade"

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Brasil Soberano ‘mirrado’ estimula endividamento

Os detalhes do Brasil Soberano, plano que Lula e cia. tentam desenrolar para supostamente mitigar efeitos das tarifas contra produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, deve decepcionar o setor produtivo e apostar na velha receita do endividamento de quem já está na pior. Ainda em fase de conclusão na Fazenda, o pacote não vai muito além de linhas de financiamento. O temor da equipe econômica é que, pós-recesso parlamentar, aumente a pressão por soluções como desonerações.

Passo de siri

Mecanismos como preferência do governo por compras de empresas afetadas pelo tarifaço não deve aparecer nesta segunda edição.

É pouco

A decepção ficou por conta da ApexBrasil, que vai encabeçar a diversificação dos mercados: só R$ 130 milhões para enfrentar a crise.

Só um cheiro

O impacto da tarifa nos produtos exportados não deve ficar abaixo dos US$ 7,2 bilhões, o que deixa quase nulo o pacote da ApexBrasil.

Sem pressa

Detalhes do Brasil Soberano 2, bem como planos da ApexBrasil e endividamento via BNDES, só devem sair em meados de agosto.

Governo Lula: R$ 155 milhões com viagens em 14 dias

Apenas nas duas primeiras semanas de julho, as despesas do governo Lula (PT) com viagens dispararam em R$ 154,6 milhões. No total do ano, a administração petista já gastou quase R$ 1 bilhão (R$ 998,6 milhões). Diárias representam a maior despesa, R$ 558,3 milhões, e as passagens aéreas tomaram outros R$ 437,6 milhões dos pagadores de impostos. Viagens internacionais nos custaram R$ 126,8 milhões (13% do total).

Per diem

Até o momento, este ano, o governo do PT gastou em média R$ 5 milhões por dia com viagens.

Só diárias

Nas últimas duas semanas, só o custo de diárias pagas aos funcionários importou quase R$ 90 milhões em despesas.

Dos outros

Já representam mais de R$ 6 milhões os “outros gastos” do governo do PT com viagens. São taxas, seguros de viagens etc.

Ofensiva

A oposição furou o recesso parlamentar e pediu urgência contra os decretos de Lula que miram redes sociais. A manobra, se aprovada, acelera tramitação que pode derrubar as ordens de Lula contra big techs.

Sai pra lá

Apesar da afirmativa de Valdemar Costa Neto, de que presidentes de partidos têm influência na destinação de emendas parlamentares, por ora, ninguém que respondeu ao STF endossou o presidente do PL.

Pedra cantada

Michelle Bolsonaro foi lembrada nas rodas de conversa do PL, ontem (20). No Ceará, Ciro Gomes sinalizou apoio a Ronaldo Caiado (PSD) ou Renan Santos (Missão) ao Planalto. Flávio Bolsonaro (PL) ficou de lado.

Celina desponta

Paraná Pesquisas aponta vantagem de Celina Leão (PP) em todos os cenários (DF-01326/2026). Se vencer em outubro, Celina vai ser a primeira governadora eleita pelo voto direto no Distrito Federal.

Milei e Tarcísio

Sem autorização para visitar Jair Bolsonaro, o presidente Javier Milei segue agenda pelo Brasil com outros políticos de direita. No sábado, Milei estará com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep).

Investigação

O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) quer investigação contra os gastos do governo Lula com a propaganda que acusa de promoção de “narrativas político-partidária” com posts sobre “tarifaço de Trump”.

Só sobe

Nos cinco primeiros meses de 2026, a fatura do Banco do Brasil com pagamento de diárias a seus funcionários custou R$ 10.966.235,74. O banco (público) insiste que está tudo dentro da conformidade.

Estatal falida

Rogério Marinho (PL-RN) criticou a gestão dos Correios no governo Lula, atribuindo os prejuízos da estatal ao aparelhamento político: “Estatal deve servir à sociedade, não a sindicatos, amigos e cúmplices do PT”.

Pensando bem...

...censura é sonho em todos os lados da Praça.

PODER SEM PUDOR

Longe é melhor

Jânio Quadros só perdeu no Maranhão, na disputa presidencial de 1960 com Henrique Teixeira Lott, graças ao apoio que o pesadíssimo marechal recebeu do cacique Vitorino Freire. Um pouco antes da eleição, um repórter perguntou a Vitorino: “Há perigo de o Jânio ganhar no Maranhão?”. Ele não precisou pensar muito para responder, convicto: “Perigo existe. Basta que o Lott volte duas vezes ao Maranhão”. Não voltou e venceu.