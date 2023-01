Terror antidemocrático

CLÁUDIO HUMBERTO

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) garante que Lula e o ministro Flávio Dino (Justiça) sabiam da gravidade das manifestações do domingo, em Brasília

Congresso prepara convocação e ‘CPI do Dino’

Parlamentares na Câmara e no Senado preparam uma ofensiva para apurar a responsabilidade do ministro Flávio Dino (Justiça) nos atos de vandalismo em Brasília, ocorridos no início do mês. O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) gasta os sapatos para coletar assinaturas de apoio e instalar a ‘CPI do Dino’. No pedido de instalação, é destacado que o ministro teve “ciência prévia e privilegiada” da manifestação.

Faltou comando

O deputado destaca os alertas ignorados da Abin sobre a manifestação e o baixo efetivo da Força Nacional, que ficou à deriva.

Dois pesos

“Apenas o governador do DF foi afastado, enquanto o ministro de Lula segue respondendo por sua pasta livremente”, avalia o deputado.

Preto no branco

No Senado, Marcos do Val (Pode-ES) encabeça a ofensiva. Quer convocar Flávio Dino para explicar a inação diante dos fatos.

Nada fez

O senador avalia que Ibaneis foi induzido ao erro e quer apurar a responsabilidade do ministro de Lula, a quem acusa de prevaricação.

Minuta distancia Ibaneis de Torres, avaliam aliados

Após ser encontrada a minuta de decreto de estado de defesa na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres, perdeu qualquer força o processo de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB), pretendido por poucos na oposição na Câmara Legislativa do DF. A maioria dos deputados distritais acredita que Torres, à revelia do governador, pode ter se valido do cargo para promover, ou ao menos facilitar, a arruaça em Brasília no domingo (8).

Outra história

O documento “é prova cabal que se trata de situação distinta”, não podendo imputar dolo a Ibaneis, aponta o deputado aliado do governo.

Colaborativo

Parlamentares também avaliam como “muito positiva” a iniciativa de Ibaneis de, voluntariamente, prestar depoimento à Polícia Federal.

Base sólida

Parlamentares disseram à coluna que a base contrária ao impeachment de Ibaneis soma, “na pior das hipóteses”, 17 dos 24 deputados distritais.

Prego batido

Lula não quer mais ouvir especulações contra o ministro José Múcio (Defesa), ‘frito’ por petistas desde que tomou posse. Para o presidente, isso tira foco de ações positivas do governo e cria clima de conspiração.

Tamanho do tiro no pé

Mesmo após o aumento sancionado por Lula para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ganharão R$46,3 mil por mês, um ano de salários de ministros não consegue bancar a reforma da Esplanada.

Agora pode?

Já no governo Lula, que fez questão de jurar transparência e dizer que derrubaria o sigilo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde tem negado pedidos de informação sobre o estoque de medicamentos e vacinas.

Decisão atrasada

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) lamentou o veto do presidente Lula ao ensino de robótica e programação no ensino fundamental. “São duas áreas que vão crescer muito num futuro próximo”.

Sem ideologia?

Confrontada pela informação de que a sua CPI para investigar os “atos antidemocráticos” não tem apoio do presidente Lula, a senadora Soraya Thronicke (União-MS) disse que a comissão “não será de um governo”.

Ficou na chuva

Marília Arraes (SD-PE) está desgostosa com o PT. ‘Esquecida’ por Lula, que apoiou desde o primeiro turno das eleições, não espera ter cargo no governo para quando deixar a Câmara dos Deputados, dia 1º.

Horóscopo

Ocioso internauta tabulou signo dos invasores do STF para ver qual prevalece. Na ordem decrescente ficou: Touro, Gêmeos, Câncer, Áries, Virgem, Escorpião, Capricórnio, Peixes, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.

Oportunismo

A já rejeitada iniciativa de expulsar do MDB o governador do DF, Ibaneis Rocha, nunca teve futuro. Caciques de diversas facções do partido são claros ao classificar como “lamentável ato de poucos oportunistas”.

Pensando bem...

...’escalada’ autoritária vira corrida num piscar de olhos.

PODER SEM PUDOR

Telúrico e religioso

O ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho ministro Francisco Fausto recebeu certa vez o ex-presidente da CUT e deputado Vicentinho (PT-SP). “É aqui onde o Rio Grande do Norte se encontra!”, saudou o ex-sindicalista. Fausto é de Areia Branca e Vicentinho de Acari, municípios potiguares. O deputado saiu de sua cidade aos 20 anos, por causa da seca. Ele se confessa “um telúrico” e, sempre que pode, visita a sua cidade natal. Mas causou espanto ao revelar: “Quando estou em Acari, fico conversando com Deus ao pé da serra...”

___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos