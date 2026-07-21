Agir se apresenta como alternativa à polarização e aposta em candidatura independente em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Agir pretende disputar as eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul com o discurso de oferecer uma alternativa à polarização entre direita e esquerda.

Durante declaração, o presidente estadual do Agir, Jeferson Bezerra, 53 anos, que é o candidato a governador, afirmou que o partido buscará conquistar eleitores insatisfeitos com os grupos políticos tradicionais e defenderá candidaturas próprias ao Governo do Estado, ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Segundo ele, a proposta é reunir o apoio de eleitores de diferentes classes sociais que desejam uma opção fora dos blocos políticos que dominam o cenário eleitoral.

"É uma alternativa para todas as pessoas de bem, seja de classe média, alta ou baixa, votarem e fugirem desse ciclo vicioso de direita e esquerda", afirmou.

Na avaliação do dirigente, alianças formadas durante o período eleitoral demonstram que adversários de eleições passadas acabam se unindo por interesses políticos.

"Há quatro anos um candidato ao Senado criticava duramente outro que hoje está ao lado dele. Eles estão juntos porque o interesse é ganhar a eleição, não necessariamente representar a população", declarou.

O representante do Agir afirmou que a legenda pretende apresentar candidatos que, segundo ele, estejam mais próximos das demandas da população e não dos acordos políticos tradicionais.

Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas por partidos de menor estrutura, ele destacou que o Agir pretende compensar a falta de recursos financeiros e de espaço na propaganda eleitoral com a proximidade junto ao eleitorado.

"Não vai ser fácil. Nós não temos tempo de televisão nem uma grande estrutura financeira, mas temos facilidade para acessar o coração de quem mais sofre neste Estado", afirmou.

De acordo com o dirigente, a estratégia da legenda será dialogar diretamente com os eleitores que demonstram insatisfação com a atual polarização política, apresentando o Agir como uma opção independente para a disputa eleitoral de 2026 em Mato Grosso do Sul.

Para o Senado, o partido terá como candidato Daniel Rodrigues Júnior e os suplentes Alessandro Garcia e Luciene da Silva, enquanto para vice-governador o escolhido foi o Valdenir Duarte. Bezerra. O partido não terá candidatos a deputado estadual e lançará apenas nomes para deputado federal: Claudinei Farias Leandro, Carol Ajala, Professora Aguilera Guarani, Edna Paixão, Milena Fernandes e Jurandir Machado.