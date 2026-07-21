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Política

ELEIÇÕES 2026

Agir se apresenta como alternativa à polarização e aposta em candidatura independente em MS

Legenda pretende lançar candidaturas ao Governo do Estado, ao Senado e à Câmara dos Deputados com discurso voltado aos eleitores insatisfeitos com a polarização política

Daniel Pedra

Daniel Pedra

21/07/2026 - 13h33
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O Agir pretende disputar as eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul com o discurso de oferecer uma alternativa à polarização entre direita e esquerda.

Durante declaração, o presidente estadual do Agir, Jeferson Bezerra, 53 anos, que é o candidato a governador, afirmou que o partido buscará conquistar eleitores insatisfeitos com os grupos políticos tradicionais e defenderá candidaturas próprias ao Governo do Estado, ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Segundo ele, a proposta é reunir o apoio de eleitores de diferentes classes sociais que desejam uma opção fora dos blocos políticos que dominam o cenário eleitoral.

"É uma alternativa para todas as pessoas de bem, seja de classe média, alta ou baixa, votarem e fugirem desse ciclo vicioso de direita e esquerda", afirmou.

Na avaliação do dirigente, alianças formadas durante o período eleitoral demonstram que adversários de eleições passadas acabam se unindo por interesses políticos.

"Há quatro anos um candidato ao Senado criticava duramente outro que hoje está ao lado dele. Eles estão juntos porque o interesse é ganhar a eleição, não necessariamente representar a população", declarou.

O representante do Agir afirmou que a legenda pretende apresentar candidatos que, segundo ele, estejam mais próximos das demandas da população e não dos acordos políticos tradicionais.

Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas por partidos de menor estrutura, ele destacou que o Agir pretende compensar a falta de recursos financeiros e de espaço na propaganda eleitoral com a proximidade junto ao eleitorado.

"Não vai ser fácil. Nós não temos tempo de televisão nem uma grande estrutura financeira, mas temos facilidade para acessar o coração de quem mais sofre neste Estado", afirmou.

De acordo com o dirigente, a estratégia da legenda será dialogar diretamente com os eleitores que demonstram insatisfação com a atual polarização política, apresentando o Agir como uma opção independente para a disputa eleitoral de 2026 em Mato Grosso do Sul.

Para o Senado, o partido terá como candidato Daniel Rodrigues Júnior e os suplentes Alessandro Garcia e Luciene da Silva, enquanto para vice-governador o escolhido foi o Valdenir Duarte. Bezerra. O partido não terá candidatos a deputado estadual e lançará apenas nomes para deputado federal: Claudinei Farias Leandro, Carol Ajala, Professora Aguilera Guarani, Edna Paixão, Milena Fernandes e Jurandir Machado.

ELEIÇÕES 2026

PT de MS oficializa chapa ao Governo e ao Senado em convenção marcada para domingo

Evento vai homologar as candidaturas de Fábio Trad, Gilda Maria dos Santos e Vander Loubet, além de confirmar alianças da Federação Brasil da Esperança para as eleições de 2026

21/07/2026 13h20

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Da esquerda para a direita, Gilda Maria dos Santos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Vander Loubet e o ex-deputado federal Fábio Trad

Da esquerda para a direita, Gilda Maria dos Santos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Vander Loubet e o ex-deputado federal Fábio Trad Divulgação

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O Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul realiza no próximo domingo (26) sua Convenção Estadual para homologar os candidatos que disputarão as eleições de 2026. O encontro marcará a oficialização da chapa majoritária formada por Fábio Trad, candidato ao Governo do Estado, Gilda Maria dos Santos, candidata a vice-governadora, e Vander Loubet, candidato ao Senado Federal, além dos nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

De acordo com o deputado federal Vander Loubet, a convenção representa o início oficial da campanha eleitoral e simboliza a consolidação da unidade das forças políticas que integram o chamado campo democrático.

"Vamos homologar as candidaturas e selar a unidade política e programática, não apenas do PT, mas de todas as forças que compõem o campo democrático", afirmou.

Além da definição das candidaturas, o partido formalizará as alianças locais da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB. A expectativa da legenda é ampliar o arco de apoio ao projeto eleitoral tanto no cenário nacional quanto em Mato Grosso do Sul.

Segundo Vander, as articulações políticas continuam avançando e poderão incluir outras legendas que apoiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os partidos citados estão PSB, PDT, Psol e Rede, que já mantêm diálogo para ampliar a composição em diversos estados.

O parlamentar avalia ainda que o cenário político poderá atrair lideranças de partidos de perfil mais ao centro, fortalecendo o projeto político defendido pela legenda.

"Essas avaliações mostram tendências já consolidadas e apontam novas perspectivas, inclusive com o alinhamento de lideranças que hoje estão em partidos como MDB, PSD e Cidadania", afirmou.

Na avaliação de Vander Loubet, o eleitor deverá decidir seu voto com base nas propostas e no histórico das candidaturas.

"O voto será exercido com base na confiança e na certeza do projeto que cada candidatura representa para o Estado e para o país. Os eleitores terão condições de avaliar quem defende políticas voltadas à redução das desigualdades, à valorização do trabalhador e ao desenvolvimento do Brasil", declarou.

A convenção também definirá a chapa de candidatos que disputará as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa e as oito vagas de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados.

ELEIÇÕES 2026

Azambuja lidera convenção do PL que oficializará candidatura ao Senado e apoio à reeleição de Riedel

Evento reunirá lideranças do partido para homologar candidaturas e consolidar a aliança política que sustentará o projeto eleitoral da sigla no Estado

21/07/2026 13h10

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Presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja comandará a convenção que irá homologar as candidaturas do partido em Mato Grosso do Sul

Presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja comandará a convenção que irá homologar as candidaturas do partido em Mato Grosso do Sul Divulgação

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O Partido Liberal (PL) de Mato Grosso do Sul realiza no próximo dia 1º de agosto, das 8h às 11h, sua Convenção Estadual, que irá homologar os candidatos da legenda para as eleições gerais de 2026. Sob a liderança do ex-governador e presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, o encontro deve confirmar a candidatura dele ao Senado Federal, além de oficializar a aliança com a Federação União Progressista (PP e União Brasil) em apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel.

Durante a convenção também serão definidos os candidatos do partido aos cargos de vice-governador, senador, suplentes de senador, deputado federal e deputado estadual, além da confirmação dos números que serão utilizados nas urnas.

A aproximação entre PL, PP e União Brasil foi construída ao longo dos últimos meses e teve como principal articulador Reinaldo Azambuja. O apoio à continuidade da gestão de Eduardo Riedel foi uma das condições estabelecidas pelo ex-governador para assumir a presidência do diretório estadual do PL, posição que passou a ocupar com o aval da direção nacional da legenda.

Nos bastidores, a avaliação é de que a aliança fortalece o projeto político do partido em Mato Grosso do Sul e amplia as possibilidades de crescimento da bancada liberal tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados.

Desde que assumiu o comando estadual da sigla, Azambuja conduziu um processo de fortalecimento do PL, ampliando a presença do partido em todo o Estado com a filiação de prefeitos, deputados estaduais e federais, vereadores, lideranças regionais e representantes da sociedade civil. Atualmente, a legenda possui organização partidária nos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja demonstra confiança no desempenho eleitoral da legenda. Segundo ele, as alianças em construção permitirão ao PL eleger as maiores bancadas federal e estadual, conquistar duas vagas ao Senado, reeleger Eduardo Riedel ao Governo do Estado e contribuir para a eleição de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

"O PL tem as melhores propostas para um Brasil melhor, onde os recursos públicos serão melhor administrados e aplicados em obras e serviços de interesse da população, investindo principalmente em segurança pública, saúde, educação e infraestrutura", afirmou Azambuja.

Deliberações da convenção

Além da homologação das candidaturas, os convencionais deverão votar uma série de medidas relacionadas ao processo eleitoral, entre elas:

aprovação de eventuais coligações partidárias;
delegação de poderes à Comissão Executiva Estadual para deliberar sobre substituições de candidatos e preenchimento de vagas remanescentes;
autorização para que a Executiva pratique todos os atos necessários ao registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral;
análise de outros assuntos de interesse partidário relacionados às eleições de 2026.

A Convenção Estadual do PL será realizada na sede do partido, localizada na Rua Flamboyant, nº 681, Bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, entre 8h e 11h.

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