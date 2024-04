Após sair da prisão, Claudinho Serra apresenta atestado médico de 30 dias na Câmara

Política

Governador Eduardo Riedel ressalta que consumo de gás natural será reduzido para 2,5 milhões de m³

Durante evento nesta segunda-feira (29) para divulgar o programa Baixar Impostos Para Fazer Dar Certo, o governador do Estado, Eduardo Riedel comentou sobre a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3) e o impacto que ela terá no Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul.

“Ela vai produzir, é importante vocês gravarem apenas um número, 15%, do uso de fertilizante nitrogenado do Brasil”, disse. “Não é só o setor agro, é um dos maiores do mundo, no Brasil. Então não é pelo volume de 1200 funcionários que estarão lá, diretamente, e mais de 1200 indireto que vai se dar o conhecimento econômico”, ressaltou o governador.

Riedel também destacou que Mato Grosso do Sul consome de 14 a 15 milhões de m³ de gás natural por dia, com a nova unidade, este número será reduzido o consumo para 2,5 milhões de m³. “Isso é ICMS na veia, na entrada do gás”, disse o governador.

No dia 26 de abril, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, visitou a UFN3 em Três Lagoas. Há pouco mais de uma semana, o presidente da estatal afirmou que o processo licitatório para reinício das obras deve ser iniciado em dezembro deste ano, exatamente uma década após o embargo da obra. Seguindo essa lógica, a unidade deve começar a operar apenas em 2028.

Em fevereiro deste ano, quando o Correio do Estado noticiou em primeira mão que Prates viria à Mato Grosso do Sul em abril, o presidente da Petrobras havia dito à reportagem que a informação de que 81% das obras estavam prontas poderia não estar atualizado, já que a estrutura ficou parada por uma década.

No entanto, após a vistoria acompanhada de diretores da área técnica à planta, Prates adiantou que a planta está super bem cuidada, e exaltou os profissionais que ficaram responsáveis pela guarda do patrimônio, dizendo que eles "fizeram um serviço excelente".

Histórico

As obras da fábrica em Três Lagoas começaram em 2011 e deveriam ser concluídas em três anos e meio, mas foram paralisadas em dezembro de 2014 com 81% concluídas, quando a estatal rescindiu contrato com o consórcio responsável pela construção alegando não cumprimento de compromissos trabalhistas e com fornecedores. A construção ficou paralisada desde então.

Em fevereiro de 2018 a Petrobras engendrou negociações para vender a planta ao grupo russo Acron. Executivos da empresa chegaram a visitar a Bolívia para negociar diretamente com o país vizinho o fornecimento de gás natural. Em fevereiro de 2022, a Petrobras chegou a confirmar, por meio de comunicado de mercado, que havia fechado acordo para as minutas contratuais da venda da UFN3 ao grupo russo.

Entretanto, ao ser divulgado o Plano de Negócios da Acron, ficou claro que o grupo não tinha intenção de concluir a fábrica de fertilizantes e, sim, instalar apenas uma misturadora do produto. O Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Três Lagoas, que concederam incentivos fiscais para a atração do empreendimento, opuseram-se ao Plano de Negócios e a Petrobras cancelou a venda.

Por fim, em novembro do ano passado, a Petrobras decidiu retomar a construção da fábrica. Ao divulgar os detalhes do plano estratégico de investimentos para o período de 2024 a 2028, a petrolífera deu destaque à retomada da construção da UFN3 com a expectativa de concluir as obras num prazo de até dois anos. Agora, a previsão de retomada das obras passou para fim de 2024.

A UFN3 ocupa uma área total de aproximadamente 965 mil metros quadrados (o que equivale a 116 campos de futebol), sendo que somente a área construída corresponde a 667 mil metros quadrados. Na fase de obras a empresa projetou a contratação de cerca de 5 mil trabalhadores, enquanto na fase de operação, está prevista a geração de aproximadamente 505 postos de trabalho.

Assim que concluída, conforme descrito no EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental), a unidade deverá produzir aproximadamente 2.200 toneladas de amônia por dia e 3.600 toneladas de ureia por dia, ou seja, essa será a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados no Brasil.

A UFN3 terá um papel fundamental na redução da dependência sul-mato-grossense dos nitrogenados, contribuindo também para o País atingir a autonomia no setor de fertilizantes. Em 2022, Mato Grosso do Sul importou 145,8 mil toneladas de ureia e 205 mil toneladas de sulfato de amônia; em 2023 aumentaram as importações: 177,17 mil/ton de ureia e 211 mil/ton de amônia.

O Brasil também é grande importador de fertilizantes. Em 2022, conforme dados apurados pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc, foram importados 7,09 milhões de toneladas de fertilizantes a base de ureia e 5 milhões de toneladas de sulfato de amônia; em 2023 os números passaram para 7,3 milhões/ton de ureia e 5,11 milhões/ton de amônia.

