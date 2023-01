Após tentativa de golpe, Tiago Botelho alerta para gafe e destaca erro em grafia do nome

PRIMEIRA QUINZENA

Governador avaliou a primeira quinzena como um período de ajustes

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), avaliou os primeiros 15 dias de sua gestão como um período de "muito trabalho e pouco sono".

Em agenda na manhã desta terça-feira (17), o governador afirmou que as primeiras semanas foram de ajustes.

"Vai ajustando aí esse início, faz parte do processo de renomeação, principalmente das pessoas nas diferentes autarquias, secretarias, órgãos, reposicionando o governo para esse novo momento", disse.

Riedel assumiu a chefia do Executivo estadual no dia 1º de janeiro, para seu primeiro mandato.

O vice é José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

Nesta terça, o governador cumpriu agenda com professores, em reunião com a Fetems para tratar da chamada de 265 professores aprovados em concurso público realizado em 2022.

Ele também garantiu que o Estado cumprirá o novo piso salarial da categoria, de 15%, anunciado pelo Ministério da Educação.

Nas primeiras semanas, além de "montar" a nova estrutura, com nomeação de secretários, Riedel também cumpriu diversas agendas.

O governador também participou de reunião com o presidente Lula, após atos de vandalismo em Brasília, e com governadores de outros estados do País.

Novo governador

Eduardo Riedel, do PSDB, venceu as eleições para governador no Mato Grosso do Sul com 56,90% (808.210) dos votos válidos, no segundo turno.

“Exercitei, na minha trajetória como gestor, o aprendizado dos princípios fundamentais da paciência, da capacidade de diálogo e sensibilidade política, matérias primas fundamentais para superar diferenças, pacificar divergências, para construir as condições necessárias aos avanços”, disse Riedel, na solenidade de posse.

Também na ocasião, ele assumiu o compromisso de governar para todos.

"Seremos defensores dos interesses do povo do Mato Grosso do Sul", ressaltou.

Logo no primeiro dia, já foram empossados alguns dos secretários, tendo sido o restante anunciado ao longo dos primeiros dias.