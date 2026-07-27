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Novo oficializa a candidatura de Romeu Zema à presidência da República

Partido ainda não definiu o candidato a vice

Agência Brasil

27/07/2026 - 19h00
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O Partido Novo lançou, nesta segunda-feira (27), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema como candidato à presidência da República. A convenção nacional do partido foi realizada em Brasília.

O Novo ainda não definiu quem vai compor a chapa como candidato a vice-presidente. A convenção contou com a presença do presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, e do senador Eduardo Girão, filiado ao Novo desde fevereiro de 2023.

Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Romeu Zema é empresário. Sua primeira disputa eleitoral foi ao governo do estado em 2018, quando saiu vencedor. Ele se reelegeu em 2022 e renunciou ao cargo em março deste ano para disputar a presidência da República.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias.

As próximas convenções com datas marcadas são:

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho

Partido Verde (PV) – 31 de julho

Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto

Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto
 

BR-267

Gordinho do Bolsonaro cobra Lula por buraqueira em rodovia privatizada por Riedel

Trecho entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul da BR-267 foi concedido à XP Investimentos em fevereiro de 2026, assinado pelo Governo Estadual

27/07/2026 15h15

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Rodolfo Nogueira publicou vídeo nas redes sociais

Rodolfo Nogueira publicou vídeo nas redes sociais Reprodução

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O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como "Gordinho do Bolsonaro" fez cobranças ao governo federal pela condição da rodovia BR-267, entre os municípios de Bataguassu  e Nova Alvorada do Sul. 

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nogueira mostra condutores que tiveram que parar no acostamento da via para trocar os pneus furados ou rasgados causados pelos buracos na rodovia. 

"Enquanto nosso dinheiro está sendo gasto com cabide de emprego, a Janja viajando e ficando em hotel 5 estrelas, nós estamos aqui pagando a conta", ele afirma. 

No entanto, o trecho da rodovia integra a Rota da Celulose e foi privatizado no mês de fevereiro deste ano. Isto quer dizer que, além deste trecho da BR-267, outros como da  BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas; da MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo; da MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu estão sob responsabilidade da concessionária XP Investimentos. 

O contrato de concessão foi firmado no dia 6 de fevereiro entre o governador Eduardo Riedel (PP) e a empresa e prevê investimentos de mais de R$ 10 bilhões nas rodovias ao longo dos próximos 30 anos. A companhia que agora administra o conjunto de rodovias recebeu o nome de "Caminhos da Celulose". 

Entre os investimentos previstos ao longo da concessão estão a duplicação de 115 km de rodovias, 245 km de terceiras faixas, 38 km de contornos urbanos e 12 km de vias marginais, além da criação de 22 passagens de fauna e 20 alargamentos de pontes.

Mesmo assim, Rodolfo Nogueira, pré-candidato à reeleição, usou as más condições da via para culpar o governo federal, que não é responsável pelo trecho. 

"A rodovia está abandonada, tomada por buracos e colocando em risco a segurança de quem precisa trafegar por ela. Enquanto isso, o governo federal mantém uma estrutura inchada, com 39 ministérios e inúmeros cargos políticos", disse. 

Falta conhecimento

O Gordinho do Bolsonaro não é o único a não ter conhecimento sobre o assunto. Em 16 de junho, o deputado Renato Câmara(Republicanos), que é de Ivinhema e possivelmente transita pela rodovia, apresentou uma indicação no plenário da Assembleia Legislativa para que a instituição fizesse um pedido formal ao DNIT, órgão federal, para que recuperasse a via.

E o mais curioso é que a indicação cobrando providências do Governo Lula foi aprovada por todos os parlamentares que estavam na chamada Casa de Leis, embora a rodovia tivesse sido estadualizada quase um ano antes e estivesse privatizada desde o dia 6 de fevereiro.

E esta privatização passou por uma ruidosa repercussão pública antes que fosse assinado o contrato, já que a primeira colocada no leilão foi preterida e o Governo do Estado preferiu assinar com o segundo colocado.

Pedágio

O contrato prevê que a Rota da Celulose só passe a cobrar pedágio depois de atender a todas as exigências contratuais para tal, o que deverá acontecer somente após o 12º mês de contrato, ou seja, a partir do próximo ano.

Até o início das cobranças, as rodovias terão de apresentar padrões mínimos de regularidade do pavimento; sinalização horizontal e vertical em conformidade com as normas vigentes, inclusive com elementos retrorrefletivos; revisão completa dos sistemas de drenagem, com ausência total de trechos com empoçamento de água; correção de todos os aterros da rodovia, de modo a zerar qualquer risco de deslizamento; além da adoção de práticas de manutenção permanente, como roçada das margens da rodovia e correção do pavimento.

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho Trad nega que empresário Saulo Batista será seu suplente

Senador afirma que informação é "especulação" para prejudicar sua candidatura e garante que os dois suplentes serão revelados somente no dia 1º de agosto

27/07/2026 12h23

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O empresário Saulo Batista, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e o senador Nelsinho Trad na convenção nacional da sigla ontem (26) em São Paulo (SP)

O empresário Saulo Batista, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e o senador Nelsinho Trad na convenção nacional da sigla ontem (26) em São Paulo (SP) Reprodução

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O senador Nelsinho Trad (PSD), pré-candidato à reeleição ao Senado, negou ao Correio do Estado que o empresário Saulo Batista tenha sido escolhido para ocupar uma das suplências de sua chapa nas eleições deste ano. 

A manifestação ocorre após a divulgação de informações de que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, teria indicado o empresário para a primeira suplência.

Segundo Nelsinho Trad, a informação não procede e a fotografia divulgada ao lado de Saulo Batista foi registrada apenas durante a convenção nacional do PSD, realizada ontem (26), em São Paulo (SP).

O senador explicou que o empresário pediu para tirar uma foto com ele e que, em nenhum momento, houve qualquer conversa sobre a composição da chapa majoritária ou sobre a possibilidade de Saulo ocupar a primeira ou a segunda suplência.

"As informações não passam de especulações para prejudicar minha candidatura à reeleição. Em momento algum, esse senhor foi cogitado para ser um dos meus suplentes", afirmou o parlamentar ao Correio do Estado.

Nelsinho Trad reforçou que os nomes dos dois suplentes ainda não foram definidos publicamente e serão anunciados somente no próximo sábado (1º de agosto), durante a convenção estadual do PSD que homologará sua candidatura à reeleição ao Senado.

Nos bastidores, circulam especulações sobre possíveis nomes para compor a chapa do senador, mas ele garantiu que qualquer informação divulgada antes da convenção não passa de conjectura. "Os dois suplentes serão apresentados apenas no dia 1º de agosto, durante a convenção do partido", reiterou.

A divulgação de que Saulo Batista integraria a chapa ocorreu após publicação que atribuía ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a indicação do empresário para a primeira suplência. Entretanto, Nelsinho Trad desmentiu a informação e afirmou que a definição será oficializada exclusivamente na convenção partidária do próximo fim de semana.

Esfaqueamento

Em setembro de 2022, o então candidato a deputado federal Saulo Batista (Republicanos-MS) foi esfaqueado pela ex-amante, Daisa Garcia, em um apartamento em Campo Grande. 

Conforme a Polícia Civil, ele foi atingido por três golpes de faca no peito e no pescoço após a mulher encontrá-lo na companhia de outra pessoa. Daisa procurou a polícia e confessou a agressão, alegando ter sido agredida durante a discussão. 

Saulo foi atendido na Santa Casa de Campo Grande e, depois, registrou ocorrência policial. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e passou a ser investigado.
 

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