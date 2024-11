Assembleia Legislativa caminha para ter disputa inédita pela Mesa Diretora

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Desde que foi criada, em 1º de janeiro de 1979, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pode ter pela primeira vez uma disputa pela Mesa Diretora durante a eleição marcada para o dia 13.

Isso porque os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Coronel David (PL) não entraram em consenso e devem bater chapa pela primeira-secretaria da Casa de Leis.

O Correio do Estado apurou que, com relação à presidência da Alems, o nome do atual presidente deputado estadual Gerson Claro (PP) é consenso, tendo a divergência em questão apenas com relação à continuidade de Paulo Corrêa, por conta da falta de diálogo dele com os demais parlamentares e também em razão do desejo de renovação da Mesa Diretora para o próximo biênio (2025-2026).

Em conversa com a reportagem, Coronel David confirmou que é candidato ao cargo de primeiro-secretário e que já teria apoio de pelo menos 12 dos 29 colegas da Casa de Leis.

"Sou candidato ao cargo, entretanto, não sou candidato de mim mesmo, pois vou representar um grupo que não deseja mais a continuidade de Paulo Corrêa na Mesa Diretora por mais dois anos", revelou, referindo-se ao fato de o deputado fazer parte da mesa desde a legislatura anterior.

Coronel David disse ainda ao Correio do Estado que hoje terá uma reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para comunicar o desejo de disputar a primeira-secretaria da Alems com o colega Paulo Corrêa.

"Vou mostrar ao governador que a maioria dos deputados não querem mais o Paulo na Mesa Diretora e que cobram uma renovação. Por isso, meu nome foi escolhido para representar esse grupo", frisou.

DESCONTENTAMENTO

O Correio do Estado falou com alguns dos deputados estaduais que defendem uma decisão no voto pelo cargo de primeiro-secretário da Alems. Para evitar qualquer tipo de represália dentro do Legislativo estadual, eles preferiram não terem seus nomes revelados nesta reportagem.

"Hoje, é unanimidade o nome do Gerson para presidente, enquanto o Paulo só vai continuar na primeira-secretaria da Casa de Leis se o governador Eduardo Riedel entrar na parada. Se for para o voto, ele não será eleito", garantiu certo deputado estadual.

Esse mesmo parlamentar opinou que o atual primeiro-secretário "não sabe gerir pessoas nem teve a humildade de pedir voto". "[Paulo Corrêa] só ganha com a mão forte do governador", assegurou.

Outro deputado estadual reforçou que se Riedel não intervir na eleição da nova Mesa Diretora da Alems, os dias de Paulo Corrêa como primeiro-secretário estão contados.

"Se o governador não intervir, será o David [o vencedor da disputa]. Somente com uma manobra pesada do governador para que o David não seja eleito", salientou, adicionando que o deputado do PL é mais "político".

Mais um parlamentar questionado pelo Correio do Estado afirmou que, se o governador não determinar que o voto seja em Paulo Corrêa, votará em Coronel David. "Se o governador colocar a mão, acabou. Teremos de acompanhar a decisão dele, ninguém é louco de ir contra", revelou.

Para um quarto deputado estadual ouvido pela reportagem, se Coronel David realmente confirmar sua candidatura, será um páreo duro para Paulo Corrêa.

"Eu disse ao David que ele é uma candidatura forte e competitiva. Porém, primeiro ele tem de definir sua candidatura, [e uma vez] confirmando, tenho certeza de que a maioria dos deputados tendem a votar nele", projetou.

Esse mesmo parlamentar complementou que o nome de Coronel David representa a verdadeira renovação da Mesa Diretora.

"A dissidência só existe na primeira-secretaria, [uma vez que] o nome do Gerson é muito bem-aceito para continuar presidente. O Paulo Corrêa tem uma rejeição muito grande, e atribuo isso à falta de diálogo. Para você ter uma ideia, quem veio pedir voto para a gente foi o presidente. Ele não teve a humildade de fazer isso. Em um colégio eleitoral pequeno como o nosso, é natural que o interessado peça voto a cada um dos colegas", analisou.

RITO ELEITORAL

No dia 31/10, a Alems publicou em seu Diário Oficial o Ato nº 92/2024, estabelecendo o dia 13, às 9h, como a data dedicada à realização da eleição para a nova Mesa Diretora, para o segundo biênio da 12ª legislatura.

Conforme o texto, a data foi aprovada por unanimidade dos presentes em votação realizada na sessão ordinária do dia 31/10. O registro das candidaturas e a eleição serão realizados conforme previsto nos artigos 10 a 18 do regimento interno da Alems.

De acordo com o texto, a Mesa Diretora é composta por presidência e primeira-secretaria, com a competência de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da instituição. A eleição de seus membros é feita por votação nominal e aberta, considerando-se eleita a chapa ou o candidato individual ou avulso que obtiver a maioria absoluta dos votos, a cumprir mandato de dois anos, permitida a reeleição.

Quando a eleição da Mesa Diretora é realizada no curso da legislatura, no início da terceira e da quarta sessão legislativa como é o caso deste ano , de acordo com o artigo 20 do regimento interno, o prazo para a eleição é até a antepenúltima sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Entre os requisitos para a realização da votação está a presença da maioria dos deputados.

Na ocasião, os deputados estaduais elegem o presidente da Mesa Diretora, assim como o primeiro, o segundo e o terceiro-vice-presidentes, além do primeiro, do segundo e do terceiro-secretários.

Encontra-se na atual formação da Mesa Diretora da Alems: Gerson Claro (presidente), Renato Câmara (1º vice-presidente), Zé Teixeira (2º vice-presidente), Mara Caseiro (3ª vice-presidente), Paulo Corrêa (1º secretário), Pedro Kemp (2º secretário) e Lucas de Lima (3º secretário).

Saiba

A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é o órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa de Leis. Suas atribuições específicas estão detalhadas no artigo 30 do regimento interno.

