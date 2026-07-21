Azambuja lidera convenção do PL que oficializará candidatura ao Senado e apoio à reeleição de Riedel

Presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja comandará a convenção que irá homologar as candidaturas do partido em Mato Grosso do Sul - Divulgação

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O Partido Liberal (PL) de Mato Grosso do Sul realiza no próximo dia 1º de agosto, das 8h às 11h, sua Convenção Estadual, que irá homologar os candidatos da legenda para as eleições gerais de 2026. Sob a liderança do ex-governador e presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, o encontro deve confirmar a candidatura dele ao Senado Federal, além de oficializar a aliança com a Federação União Progressista (PP e União Brasil) em apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel.

Durante a convenção também serão definidos os candidatos do partido aos cargos de vice-governador, senador, suplentes de senador, deputado federal e deputado estadual, além da confirmação dos números que serão utilizados nas urnas.

A aproximação entre PL, PP e União Brasil foi construída ao longo dos últimos meses e teve como principal articulador Reinaldo Azambuja. O apoio à continuidade da gestão de Eduardo Riedel foi uma das condições estabelecidas pelo ex-governador para assumir a presidência do diretório estadual do PL, posição que passou a ocupar com o aval da direção nacional da legenda.

Nos bastidores, a avaliação é de que a aliança fortalece o projeto político do partido em Mato Grosso do Sul e amplia as possibilidades de crescimento da bancada liberal tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados.

Desde que assumiu o comando estadual da sigla, Azambuja conduziu um processo de fortalecimento do PL, ampliando a presença do partido em todo o Estado com a filiação de prefeitos, deputados estaduais e federais, vereadores, lideranças regionais e representantes da sociedade civil. Atualmente, a legenda possui organização partidária nos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja demonstra confiança no desempenho eleitoral da legenda. Segundo ele, as alianças em construção permitirão ao PL eleger as maiores bancadas federal e estadual, conquistar duas vagas ao Senado, reeleger Eduardo Riedel ao Governo do Estado e contribuir para a eleição de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

"O PL tem as melhores propostas para um Brasil melhor, onde os recursos públicos serão melhor administrados e aplicados em obras e serviços de interesse da população, investindo principalmente em segurança pública, saúde, educação e infraestrutura", afirmou Azambuja.

Deliberações da convenção

Além da homologação das candidaturas, os convencionais deverão votar uma série de medidas relacionadas ao processo eleitoral, entre elas:

aprovação de eventuais coligações partidárias;

delegação de poderes à Comissão Executiva Estadual para deliberar sobre substituições de candidatos e preenchimento de vagas remanescentes;

autorização para que a Executiva pratique todos os atos necessários ao registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral;

análise de outros assuntos de interesse partidário relacionados às eleições de 2026.

A Convenção Estadual do PL será realizada na sede do partido, localizada na Rua Flamboyant, nº 681, Bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, entre 8h e 11h.