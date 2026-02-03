Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ELEIÇÕES 2026

Com Gleisi, Vander e Soraya alinham parceria ao Senado em Mato Grosso do Sul

Daniel Pedra

03/02/2026 - 17h18
Continue lendo...

O deputado federal Vander Loubet, presidente estadual do PT e pré-candidato a senador, e a senadora Soraya Thronicke (Podemos), pré-candidata à reeleição, reuniram-se, ontem, em Brasília (DF), com a ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e bateram o martelo sobre a “dobradinha” de ambos ao Senado Federal pelo Estado.

“Reunião muito boa, apontando para um cenário muito positivo. A Soraya se mostrou animada com a ideia de caminhar junto conosco nessa frente ampla que estamos montando em Mato Grosso do Sul, assim como nós também estamos animados com essa ideia. Inclusive, ela já vem há algum tempo votando junto com o governo Lula em pautas importantes para a população e também dialogando com públicos com quem o PT e o Lula têm afinidade”, disse Vander.

Ele acrescentou que resta agora definir por qual partido a senadora vai disputar a reeleição, sendo que são duas possibilidades: PSB ou PDT. “E até o fechamento da janela partidária ela vai poder avaliar qual a melhor opção para ela. A ministra Gleisi ainda confirmou para nós que até o fim deste mês pretende agendar uma nova reunião aqui em Brasília, desta vez com o presidente Lula, para referendar não só essa dobradinha minha e da Soraya para o Senado, como também a pré-candidatura do Fábio Trad a governador”, concluiu.

ENTENDA

Na semana passada, após o não do senador Nelsinho Trad (PSD) ao convite para fazer uma “dobradinha” nas eleições deste ano pelas duas vagas ao Senado Federal, o deputado federal Vander Loubet, decidiu chamar a senadora Soraya Thronicke (Podemos) para concorrerem juntos por Mato Grosso do Sul.
 
Em entrevista exclusiva concedida na sexta-feira ao Correio do Estado, ele revelou ainda que ambos têm uma reunião marcada para esta terça-feira, em Brasília (DF), com a ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para baterem o martelo sobre a pré-candidatura deles ao Senado pelo Estado.
 
“Temos uma reunião com a Gleisi em Brasília e, dela, já vamos sair com uma agenda com o presidente Lula, quando teremos a participação do nosso pré-candidato a governador Fábio Trad para definir alguns pontos para a campanha eleitoral deste ano”, informou.
 
Vander Loubet revelou ainda que Soraya Thronicke já se prontificou a deixar o Podemos e se filiar a um partido que faça parte do arco de aliança da esquerda. “Ela até está disposta a sair do Podemos e ir para o PDT para fazermos a dobradinha”, assegurou.
 
O deputado federal explicou que a senadora foi informada pelo Podemos que a legenda não vai garanti-la à reeleição caso continue a apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Solva (PT). “Por isso, nós conversamos e a Soraya aceitou se filiar ao PDT ou até mesmo ao PSB, que também deve fechar a nossa federação partidária”, explicou.
 
Questionado sobre a grande rejeição que a senadora do Podemos tem em Mato Grosso do Sul, ele foi bem direto: “temos duas vagas ao Senado Federal para as eleições deste ano, uma minha e outra pode ser dela sim, pois desde o ano passado ela tem votado com o governo Lula, portanto, não vejo problema nenhum em tê-la como a nossa segunda candidata”.
 
A rejeição ao nome Soraya Thronicke em Mato Grosso do Sul aumentou porque ela foi eleita em 2018 na chamada “onda bolsonarista”, usando como slogan de campanha que era “a senadora do Bolsonaro” pelo extinto PSL, que acabou depois da fusão com o DEM para formar o União Brasil.
 
Quatro anos depois, a parlamentar deixou de apoiar o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e, inclusive, nas eleições de 2022, disputou a eleição presidencial contra o antigo aliado, recebendo dos eleitores da direita sul-mato-grossense a pecha de “traidora”. 
 
A partir de 2024, a senadora passou a acompanhar a base do governo Lula no Congresso Nacional e, desde o ano passado, abraçou de vez a vertente política mais à esquerda, declarando publicamente a preferência pelo atual presidente da República.
 
Vander Loubet voltou a reforçar que o presidente Lula já declarou que o Senado Federal é o principal objetivo na campanha eleitoral deste ano diante da movimentação intensa da direita para obter maioria na Casa de Leis a partir de 2027.
 
Ele informou que Lula e aliados apostam em nomes competitivos para tentar impedir que a direita consiga mais de 41 cadeiras no Senado. Isso porque essa maioria facilitaria a aprovação, por exemplo, de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes - o maior alvo dos bolsonaristas - e a derrubada de decisões de Lula.
 
No pleito deste ano, estarão em disputa 54 das 81 cadeiras, dois terços do total, e duas vagas por unidade da federação. Embora as articulações ainda estejam em andamento, sem candidaturas confirmadas, já circulam nomes que podem ser apoiados pelo presidente Lula em boa parte dos estados.

MATO GROSSO DO SUL

Em ano eleitoral, Riedel comemora parceria com presidente Lula

Em discurso de pacificação, governador ressalta parceria com o governo federal e lista resultados da gestão

03/02/2026 12h30

Riedel ressaltou o papel da bancada federal sul-mato-grossense, apontada pelo jornal Valor Econômico como a que mais destinou recursos de emendas para projetos estruturantes no Brasil

Riedel ressaltou o papel da bancada federal sul-mato-grossense, apontada pelo jornal Valor Econômico como a que mais destinou recursos de emendas para projetos estruturantes no Brasil Marcelo Victor

Em um discurso de tom pacificador, destoando do clima de polarização que marca boa parte do País, o governador Eduardo Riedel (PSDB) abriu, nesta terça-feira (3), os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul destacando a parceria institucional entre o governo estadual e o governo federal, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo estando em campos políticos opostos.

Logo no início da fala, Riedel ressaltou o papel da bancada federal sul-mato-grossense, apontada pelo jornal Valor Econômico como a que mais destinou recursos de emendas para projetos estruturantes no Brasil. Segundo o governador, a atuação conjunta dos parlamentares tem garantido investimentos importantes, especialmente nos municípios, sem personalismo ou disputa por protagonismo político.

“O desprendimento da nossa bancada federal se expressa na convergência de investimentos que atendem às demandas do Estado e do nosso povo”, afirmou, ao destacar a maturidade institucional da representação de Mato Grosso do Sul em Brasília.

Durante o discurso, o governador fez questão de reconhecer publicamente a parceria com o governo federal. “Mesmo sendo o presidente Lula um opositor ao meu campo político, soubemos superar diferenças para construir uma relação franca, respeitosa e republicana, sempre guiada pelo interesse público”, declarou.

Riedel afirmou que essa articulação tem contribuído para resultados expressivos no Estado. Entre os indicadores citados, destacou o crescimento de 85% nas exportações, a menor taxa de pobreza do País e a liderança nacional em mobilidade social, ranking que mede a capacidade de ascensão econômica da população.

Na área fiscal, o governador reforçou que Mato Grosso do Sul conseguiu reduzir a carga tributária geral em 10% sem aumentar impostos, mantendo a menor alíquota modal do Brasil e um dos maiores níveis de investimento público entre os estados.

Na educação, os números apresentados foram usados como “carro chefe” da gestão. Riedel destacou que o Estado paga hoje o maior salário do Brasil para professores concursados da rede estadual e que o salário dos docentes convocados já supera o vencimento de professores efetivos em 22 estados.

Segundo ele, mais de 80% das escolas estaduais passaram por reformas e modernização, e até o fim do ano toda a rede estará conectada por infovias. Atualmente, 62% das escolas funcionam em regime de tempo integral, com ao menos uma unidade desse modelo em cada um dos 79 municípios.

Outro dado enfatizado foi o avanço no ensino técnico: atualmente, 45% dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) cursam formação técnica, enquanto mais de 80 mil estudantes têm acesso ao inglês funcional. Como reflexo, a taxa de reprovação caiu de 11,2% para 5,3%, e o abandono escolar despencou de 1,3% para 0,09% entre 2023 e 2025.

Riedel também destacou que Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais avançou na alfabetização na idade certa e que os índices de aprovação na rede estadual ultrapassam 92%, o melhor desempenho já registrado.

Por fim, o governador afirmou que os resultados são fruto de um ambiente político de diálogo entre os poderes e instituições. “A convergência de propósitos em nosso Estado é muito maior do que as divergências políticas. Esse clima de pacificação nos livrou das penalidades da polarização extrema e nos permitiu avançar”, concluiu.

RETORNO AOS TRABALHOS

Nelsinho Trad e Tereza Cristina apontam acordo Mercosul-UE como prioridade do Congresso Nacional

O acordo prevê que ambos os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década

03/02/2026 09h08

Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destaca a importância do acordo com a União Europeia

Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destaca a importância do acordo com a União Europeia Andressa Anholete/Agência Senado

Durante a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos realizada ontem (2), os senadores sul-mato-grossenses Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP), presidente e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal, respectivamente, reforçaram que o Congresso Nacional deve priorizar a aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, assinado em janeiro deste ano. 

O acordo prevê que ambos os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década. Também haverá aumento de cotas para produtos como carne, etanol, açúcar e arroz. As negociações transcorriam desde 1999.

Nelsinho Trad afirmou que o colegiado buscará criar uma subcomissão sobre o acordo já no início dos trabalhos. “Na quinta-feira (5), na primeira reunião da comissão, vamos instituir o nosso plano de criação da subcomissão e, a partir daí, fazer o trâmite regimental. [O acordo] vai gerar dividendos positivos para o Brasil, principalmente para os setores da indústria e do agronegócio”, assegurou.

O presidente da CRE do Senado reforçou que esse assunto é uma pauta extremamente positiva e o Brasil precisa de pautas positivas. “Há uma vontade do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eu conversei com o presidente Davi Alcolumbre (União-AP), ele também vai dar toda a celeridade nessa pauta a fim de que a gente possa de uma vez por todas definir esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia que já tem 26 anos sendo debatido”, afirmou.

Ele ressaltou que ainda nesta quinta-feira a Comissão de Controle de Atividade de Inteligência vai ficar sob a responsabilidade dele. “Nós vamos atuar ali de uma forma muito proativa, fazer com que esse serviço de inteligência possa funcionar para as coisas boas do Brasil”, explicou, acrescentando que, com a atual movimentação da geopolítica mundial, a Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional tem um papel preponderante.

Nelsinho assegurou também que já está retomando as articulações com o congresso americano no sentido de verificar aqueles produtos que estão ainda na sobretarifa do tarifaço. “O setor da madeira lá do Sul do Brasil está sofrendo muito, então, não adianta resolver alguns e outros ficarem de fora. Temos que bater sempre nessa linha porque o Brasil não pode ser prejudicado com isso”, argumentou.

Entenda

Para que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, assinado em janeiro deste ano, entre em vigor é necessário que ele seja confirmado pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos de cada país do Mercosul, o que ocorrerá de forma independente. Não é preciso esperar a aprovação dos quatro parlamentos (de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) para que entre em vigor.

A Presidência da República deve enviar o acordo para a Câmara dos Deputados, o que ainda não ocorreu. O texto depois vai ao Senado e deve ser analisado na CRE. Acatado pelos senadores, o novo decreto legislativo permite ao presidente da República confirmar o tratado e inseri-lo na legislação brasileira por meio de decreto.

