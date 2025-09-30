Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/09/2025 - 22h00
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou uma proposta que aumenta o fundo eleitoral para R$ 4,96 bilhões em 2026, ano de eleições presidenciais, repetindo a cifra destinada às últimas eleições municipais, conforme a Coluna do Estadão antecipou.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou o Orçamento de 2026 para o Congresso com R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral. A comissão aprovou uma instrução normativa colocando mais R$ 2,93 bilhões das emendas de bancada estadual e mais R$ 1,01 bilhão das despesas não obrigatórios do Poder Executivo para aumentar a cifra.

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social. O valor deverá entrar no Orçamento, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) é o relator do Orçamento e também foi relator da instrução normativa.

A proposta não precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional e já está valendo. Mesmo que parte do dinheiro saia das emendas parlamentares, os líderes partidários concordaram com a medida, pois, em ano de eleições, nem todas as emendas são pagas por conta de vedações da legislação eleitoral. O dinheiro do fundo eleitoral, por sua vez, é obrigatório e garantido às legendas.

PLANEJAMENTO

Prefeita Adriane reúne secretariado para definir novas metas da administração

Em um encontro de mais de três horas, a chefe do Executivo municipal ainda fez um monitoramento dos contratos

30/09/2025 15h41

Na manhã desta terça-feira (30), na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico (Seppe), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) reuniram-se, por mais de três horas, com os secretários municipais para tratar do planejamento de novas meta para a administração municipal, bem como fazer o monitoramento dos contratos já assinados.

“Nessa reunião técnica, tratamos do planejamento estratégico em andamento na nossa Capital com foco no desenvolvimento do município. A intenção sempre é buscar o melhor para Campo Grande e, nesse sentido, vamos trabalhar incansavelmente até o fim do meu mandato em 2030”, assegurou Adriane Lopes.

A chefe do Executivo completou que as equipes de todas as secretarias municipais estão empenhadas em garantir o cumprimento dos planos estratégicos individuais de cada pasta. “Cada secretaria deve cumprir seu plano estratégico, que está alinhado com o plano de gestão e o contrato de gestão previamente assinado no início deste ano”, recordou.

Adriane Lopes reforçou que a população de Campo Grande pode esperar grandes novidades para o mês de dezembro deste ano. “Até lá, o compromisso é manter um intenso trabalho, dedicação e compromisso com a cidade e seus habitantes”, assegurou a gestor pública.

Participaram da reunião representantes da Agetec, Agetran, Emha, Planurb, SAS, Sefaz, Semades, Semadi, Semed, Seppe, Sesau, Sesdes e Sisep. Durante o encontro, foram apresentados relatórios parciais sobre o desempenho das pastas e os avanços alcançados até o momento.

A secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin, ressaltou que o monitoramento dá consistência ao planejamento, garantindo que ele não fique apenas no papel, mas seja uma ferramenta de transformação real.

“A reunião foi essencial para acompanhar e controlar a execução das estratégias. Esse processo evita desperdícios, garante o alinhamento intersetorial e fortalece a confiança da população, que percebe uma gestão integrada, transparente e comprometida com resultados concretos. É uma visão holística que dá consistência e credibilidade ao planejamento da Prefeitura”, destacou.

Ainda segundo Catiana, a iniciativa não é apenas uma tarefa administrativa, mas sim uma forma de transformar a cidade em um espaço mais dinâmico, justo e preparado para o futuro. “O encontro reflete a maturidade da gestão que planeja, acompanha e entrega resultados é a prova de que Campo Grande está no rumo certo: crescendo com eficiência, transparência e credibilidade junto à sua população”, finalizou.

Política

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS

Segundo o presidente da CPMI, Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade

30/09/2025 15h15

Foto: Divulgação

O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento à CPMI do INSS. As informações são do site do Senado Federal.

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade.

Lopes negou envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados, mas afirmou desconhecer detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à entidade, investigadas por irregularidades.

Viana disse que Lopes ocultou informações e tentou convencer o colegiado de que a operação era regular, cometendo o crime de falsidade ideológica.

A Conafer é a segunda entidade associativa com mais descontos nas mensalidades dos aposentados. A investigação da Polícia Federal aponta que esses descontos eram ilegais sem autorização dos pensionistas, por isso a Conafer entrou na mira das apurações.

Em um intervalo de seis anos, entre 2019 e 2024, a Conafer registrou um crescimento de mais de 790 vezes nos descontos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor acumulado no período atingiu R$ 688 milhões.

De origem indígena, o presidente da confederação, Carlos Roberto Lopes, também é sócio de uma empresa de melhoramento genético de gado e dono de um quiosque que vende artesanato indígena no Aeroporto de Brasília.

