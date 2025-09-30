Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

PLANEJAMENTO

Em um encontro de mais de três horas, a chefe do Executivo municipal ainda fez um monitoramento dos contratos

Ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tratou sobre o planejamento estratégica para o município Divulgação

Na manhã desta terça-feira (30), na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico (Seppe), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) reuniram-se, por mais de três horas, com os secretários municipais para tratar do planejamento de novas meta para a administração municipal, bem como fazer o monitoramento dos contratos já assinados.

“Nessa reunião técnica, tratamos do planejamento estratégico em andamento na nossa Capital com foco no desenvolvimento do município. A intenção sempre é buscar o melhor para Campo Grande e, nesse sentido, vamos trabalhar incansavelmente até o fim do meu mandato em 2030”, assegurou Adriane Lopes.

A chefe do Executivo completou que as equipes de todas as secretarias municipais estão empenhadas em garantir o cumprimento dos planos estratégicos individuais de cada pasta. “Cada secretaria deve cumprir seu plano estratégico, que está alinhado com o plano de gestão e o contrato de gestão previamente assinado no início deste ano”, recordou.

Adriane Lopes reforçou que a população de Campo Grande pode esperar grandes novidades para o mês de dezembro deste ano. “Até lá, o compromisso é manter um intenso trabalho, dedicação e compromisso com a cidade e seus habitantes”, assegurou a gestor pública.

Participaram da reunião representantes da Agetec, Agetran, Emha, Planurb, SAS, Sefaz, Semades, Semadi, Semed, Seppe, Sesau, Sesdes e Sisep. Durante o encontro, foram apresentados relatórios parciais sobre o desempenho das pastas e os avanços alcançados até o momento.

A secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin, ressaltou que o monitoramento dá consistência ao planejamento, garantindo que ele não fique apenas no papel, mas seja uma ferramenta de transformação real.

“A reunião foi essencial para acompanhar e controlar a execução das estratégias. Esse processo evita desperdícios, garante o alinhamento intersetorial e fortalece a confiança da população, que percebe uma gestão integrada, transparente e comprometida com resultados concretos. É uma visão holística que dá consistência e credibilidade ao planejamento da Prefeitura”, destacou.

Ainda segundo Catiana, a iniciativa não é apenas uma tarefa administrativa, mas sim uma forma de transformar a cidade em um espaço mais dinâmico, justo e preparado para o futuro. “O encontro reflete a maturidade da gestão que planeja, acompanha e entrega resultados é a prova de que Campo Grande está no rumo certo: crescendo com eficiência, transparência e credibilidade junto à sua população”, finalizou.

