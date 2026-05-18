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Lula diz a aliados que vai insistir na indicação de Messias para o Supremo

No dia 29 de abril, o Senado impôs uma derrota histórica ao governo, rejeitando Messias por 42 votos a 34

Estadão Conteúdo

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18/05/2026 - 15h00
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Mesmo depois da derrota histórica no Senado Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a aliados que vai reenviar à Casa a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) antes das eleições. O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) ainda adota cautela sobre a possibilidade.

No dia 29 de abril, o Senado impôs uma derrota histórica ao governo, rejeitando Messias por 42 votos a 34. Com o resultado, Lula rompeu uma aliança que tinha com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), apontado como artífice da derrota.

Nos últimos dias, Lula disse a aliados que está disposto a mandar a indicação de Messias novamente ao Senado e que fará a indicação antes das eleições de outubro.

O presidente deu a sinalização mesmo sem a certeza de como seria uma segunda votação de Messias e antes mesmo de se acertar com Alcolumbre o nome que vai apresentar. Aliados de Lula ponderam que o envio da indicação ainda dependeria de concretização e conversas com o Senado.

Aplausos

O ponto de virada, segundo integrantes do Palácio do Planalto, foi a cerimônia de posse do ministro Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última terça-feira.

O advogado-geral da União foi aplaudido fortemente na solenidade Para Lula, o gesto representou um sinal de respeito e reconhecimento ao trabalho de Messias e um desagravo ao indicado Alcolumbre, que estava presente na posse, não aplaudiu nem cumprimentou o presidente. Ele estava ao lado de Lula na mesa da cerimônia, o que gerou um clima de mal-estar durante a posse do novo presidente do TSE.

Conversa

Messias teve uma conversa com Lula antes da posse de Nunes Marques no TSE. Foi a segunda reunião entre os dois desde a derrota no Senado. Segundo aliados do chefe da AGU, Messias só aceitaria uma nova indicação com muita certeza de que seria aprovado, principalmente após amargar a primeira derrota. Ele entrou em férias na última quarta-feira e só deve voltar ao trabalho no dia 26 de maio.

O ministro recebeu apoio de juristas ligados a Lula, aliados do governo e líderes evangélicos após a derrota no Senado.

Em conversas reservadas, eles prestaram solidariedade a Messias e disseram que tinham certeza que ele foi vítima de um jogo político-eleitoral no Senado e que não foi rejeitado por falta de reputação ou qualidade técnica para o cargo de ministro do Supremo. A vaga no STF está aberta desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.

Depois da derrota, bolsonaristas chegaram a articular com Alcolumbre para barrar eventuais outras indicações de Lula até a eleição. A rejeição do Senado a uma indicação para o STF não acontecia havia 132 anos, desde 1894, e representa uma crise de grandes proporções para o Palácio do Planalto.

Sem atrativo

Uma segunda opção chegou a entrar na mesa, a de Messias assumir o Ministério da Justiça, mas essa hipótese está mais em segundo plano. O atual ministro da pasta, Wellington César Lima e Silva, vem recebendo críticas internas no governo em uma pauta sensível para Lula em ano eleitoral, que é a segurança pública.

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, em tramitação no Congresso, levaria Lula a criar o Ministério da Segurança Pública e a reorganizar os cargos. Para Messias, porém, a pasta da Justiça não é atrativa, segundo interlocutores, pois falta pouco tempo para o término do mandato.
 

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POLÍTICA

Escândalo do Master será principal bandeira de campanha petista

Parlamentares e dirigentes do partido relacionaram o caso Banco Master ao bolsonarismo e defenderam que o tema terá impacto na disputa eleitoral de 2026

18/05/2026 12h45

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Lideranças do PT concederam entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), na sede do partido, para comentar cenário eleitoral de 2026 e repercussões do caso Banco Master

Lideranças do PT concederam entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), na sede do partido, para comentar cenário eleitoral de 2026 e repercussões do caso Banco Master Marcelo Victor

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Em meio às discussões sobre os desdobramentos do caso Banco Master no cenário nacional, lideranças do PT em Mato Grosso do Sul afirmaram nesta segunda-feira (18) que o episódio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro pode provocar reflexos políticos no Estado e influenciar diretamente a disputa eleitoral de 2026.

A declaração foi dada durante coletiva realizada na sede do partido, na Rua das Garças, em Campo Grande, com a presença do candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, do deputado federal e pré-candidato ao Senado Vander Loubet, da senadora e pré-candidata à reeleição Soraya Thronicke, do secretário nacional do PT Henrique Fontana, além de lideranças como Camila Jara, Luiza Ribeiro, Marcelo Bluma e Gilda.

Ao comentar o cenário eleitoral sul-mato-grossense, Vander afirmou que o desgaste da direita nacional pode impulsionar o crescimento de nomes mais identificados com o bolsonarismo raiz no Estado.

“Com esse episódio do Flávio Bolsonaro, aqui o Catan naturalmente vai crescer, porque tem um eleitorado mais raiz do PL”, declarou o parlamentar. Segundo ele, o grupo petista trabalha com a possibilidade de segundo turno em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

Durante a coletiva, Henrique Fontana afirmou que o caso Banco Master deve se transformar em um dos principais temas do debate político nacional nos próximos meses. Segundo ele, as investigações envolvendo o banco atingem diretamente figuras ligadas ao bolsonarismo.

“O caso Master vai ser ‘master’ para nós debatermos durante a campanha”, disse.

O dirigente petista citou investigações envolvendo aliados da direita e mencionou o áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário investigado no escândalo financeiro.

“Desde então, a cada semana aparece um líder da direita brasileira envolvido com o Banco Master”, afirmou.

Já Soraya Thronicke relacionou o caso às discussões sobre apostas esportivas e criticou a condução do governo Bolsonaro em relação à regulamentação das bets.

“Bolsonaro passou quatro anos deixando correr solto, completamente solto”, declarou.

A senadora também afirmou que municípios sul-mato-grossenses sofreram impactos financeiros após aplicações em produtos ligados ao Banco Master.

Conforme mostrou reportagem publicada pelo Correio do Estado no último dia 15 de maio, fundos previdenciários municipais de Mato Grosso do Sul acumulam prejuízo estimado em R$ 15,7 milhões após aplicações em títulos ligados ao Banco Master. Segundo a apuração, os recursos foram direcionados principalmente por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) para Letras Financeiras e fundos estruturados vinculados à instituição financeira.

Entre os municípios afetados estão Fátima do Sul, São Gabriel do Oeste, Jateí, Angélica e Campo Grande, por meio do Instituto Municipal de Previdência (IMPCG). Ainda segundo a reportagem, as perdas ocorreram após auditorias e intervenções regulatórias revelarem supostas inconsistências contábeis e ativos com lastro inflado na estrutura financeira do banco.

Durante a coletiva, Henrique Fontana afirmou que o PT defende que as investigações ocorram dentro do devido processo legal.

“O Flávio vai ser investigado, vai poder apresentar a defesa dele”, completou.

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deus, pátria e família

Fraude de Trutis tira mandato de Neno Razuk na Assembleia

Trutis desviou R$ 776 mil na campanha de 2022. Agora, o TRE anulou os votos da esposa dele e fará a recontagem dos votos. Com isso, o PL perde a vaga de Razuk

18/05/2026 10h05

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Neno Razuk foi condenado a quase 16 anos de prisão em dezembro e agora deve perder a imunidade parlamentar

Neno Razuk foi condenado a quase 16 anos de prisão em dezembro e agora deve perder a imunidade parlamentar

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Quase três anos e oito meses depois da eleição de 2 de outubro de 2022, a Justiça Eleitoral decidiu anular os 21.784 votos do Tio Trutis e os 10782 de sua companheira, Raquelle Trutis, ambos do PL.

Por conta desta decisão, nesta quinta-feira (21) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Carlos Eduardo Contar, fará o reprocessamento dos votos e esta recontagem deve fazer com que o deputado Neno Razuk perca seu mandato.

E, se isso acontecer, ele perde a imunidade parlamentar e corre o risco de ser preso ou ser obrigado a usar tornozeleira, já que em dezembro do ano passado ele foi condenado a 15 e sete meses de prisão por participação em organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho.  Mesmo assim, ele ainda pode disputar uma vaga à Câmara dos Deputados, já que a condenação é de primeira instância. 

Tio Trutis, que em 2018 foi eleito deputado federal  em meio à onda de votos do bolsonarismo e ao longo do mandato se envolveu em uma série de escândalos, como atentado a tiros contra si mesmo, foi condenado por desvio de R$ 776 mil do fundo partidário durante a campaanha eleitoral  de 2022. 

A mesma punição também coube a Raquelle, que era sua assessora em Brasília e acabou virando sua esposa e posterior candidata a deputada estadual por Mato Grosso do Sul. 

Com a recontagem dos votos, a vaga do PL será herdada pelo PSDB. E o primeiro suplente dos tucanos João César Mattogrosso, que atualmente ocupa o cargo de diretor-executivo no Detran, a segunda mais importante função do Departamento de Trânsito. 

Tio Trutis e a esposa foram condenados porque, segundo a Justiça Eleitoral, receberam R$ 2,026 milhões para a campanha eleitoral e, em tese, embolsaram parte destes recursos. Deste montante, R$ 336 mil foram repassados à empresa JC Hipólito Taques Comunicação, e R$ 440 mil para Cid Nogueira Fidelis. 

Mas, conforme a investigação, as empresas não existiam. Não tinham sede e nem funcionários. Ou seja, a prestação de contas dos candidatos do PL foram forjadas e por isso haverá a recontagem dos votos nesta quinta-feira. 

Em 2022, o PL elegeu o Coronel David, o deputato João Henrique Catan e Neno Razuk. Atualmente, porém, a bancada é bem maio. De olho na eleição de outubro, entraram no partido os deputados  Zé Teixeira, Mara caseiro, Paulo Corrêa, Lucas de Lima e Márcio Fernandes. João Henrique Catan, por sua vez, migrou para o Novo e pretende se candidatar a governador. 

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