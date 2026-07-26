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Eleições 2026

Convenção do PT confirma Fábio Trad na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul

Federação Brasil da Esperança oficializa ex-deputado federal para enfrentar a disputa estadual, com Gilda Maria como vice; aliança reúne PT, PCdoB, PV e tem apoio do PSB.

Welyson Lucas

26/07/2026 - 11h37
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Fábio Trad (PT) entrou oficialmente na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul neste domingo (26). O ex-deputado federal teve o nome homologado em convenção da Federação Brasil da Esperança, realizada na Fetems, em Campo Grande, e passa a encabeçar a chapa formada pelo grupo de oposição na corrida pelo Executivo estadual.

Formada por PT, PCdoB e PV, a federação confirmou Gilda Maria dos Santos, conhecida como Dona Gilda, como candidata a vice-governadora. A composição estadual conta ainda com o apoio do PSB, que também realizou convenção neste domingo e formalizou a aliança em torno do nome de Fábio. 

A convenção também definiu a participação do grupo na corrida pelas duas cadeiras de Mato Grosso do Sul no Senado. O deputado federal Vander Loubet (PT) teve a candidatura homologada, enquanto a senadora Soraya Thronicke (PSB), que busca a reeleição, integra a aliança.

Além da chapa majoritária, o grupo chega à eleição com candidaturas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. Antes da convenção, estavam previstos nove nomes para deputado federal e 28 para deputado estadual. 

Oposição, mas sem ataques pessoais

Ao ter a candidatura confirmada, Fábio Trad colocou a oposição à atual administração estadual como um dos eixos da campanha, mas sinalizou que pretende evitar ataques pessoais aos adversários.

O candidato afirmou que a estratégia será confrontar o atual modelo de gestão por meio de propostas e de uma avaliação crítica do governo, buscando diferenciar a disputa política de embates de caráter pessoal.

 “Eu vou atuar na oposição ao governo e, ao mesmo tempo, apontar soluções com propostas consistentes e factíveis.”

Fábio acrescentou que pretende ser rigoroso na avaliação da administração estadual e defender um modelo que, na avaliação dele, distribua os resultados do crescimento econômico para uma parcela maior da população. 

A posição coloca o petista diretamente no campo de oposição ao governador Eduardo Riedel (PP), que busca a reeleição em outubro.

Economia entra no centro do discurso

O desenvolvimento econômico também apareceu como uma das principais bandeiras apresentadas pelo candidato durante a convenção.

Fábio criticou o atual modelo de crescimento de Mato Grosso do Sul e argumentou que o avanço dos indicadores econômicos precisa resultar em melhoria da renda e das condições de vida da população.

Na avaliação do candidato, o Estado precisa avançar na industrialização e na agregação de valor aos produtos primários, com maior participação de tecnologia, pesquisa e inovação.

A proposta apresentada durante o discurso passa ainda pela aproximação entre o poder público e as universidades. Fábio defendeu parcerias com instituições públicas e privadas para estimular pesquisa e desenvolvimento tecnológico ligados às atividades econômicas do Estado. 

Juventude, mulheres e combate ao feminicídio

Outras áreas também foram colocadas entre as prioridades de um eventual governo. Fábio citou a capacitação tecnológica dos jovens como uma das estratégias para aumentar a renda e reduzir a saída de trabalhadores qualificados de Mato Grosso do Sul.

Políticas para idosos, crianças e adolescentes também foram mencionadas, assim como o enfrentamento à violência contra as mulheres. O candidato destacou especificamente o combate ao feminicídio como uma das questões que pretende priorizar. 

A participação feminina também ganhou espaço na formação da chapa. Gilda Maria foi escolhida para ocupar a vice, enquanto Soraya disputa uma das vagas ao Senado.

Durante a convenção do PSB, realizada também neste domingo, Fábio afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende montar um secretariado com 70% dos cargos ocupados por mulheres.

Dona Gilda na vice

A candidata a vice-governadora é Gilda Maria dos Santos, a Dona Gilda, filiada ao PT e esposa do ex-governador Zeca do PT.

A escolha acrescenta à chapa um nome diretamente ligado à história do partido no Estado. Zeca governou Mato Grosso do Sul por dois mandatos consecutivos, entre 1999 e 2006, período em que o PT comandou pela última vez o Executivo estadual.

Com a composição, Fábio e Gilda tentam recolocar o partido na Governadoria duas décadas depois do fim da última administração petista no Estado.

Duas candidaturas ao Senado

A estratégia eleitoral da aliança prevê duas candidaturas ao Senado.

Vander Loubet, atual deputado federal e presidente estadual do PT, deixa a disputa pela Câmara para tentar uma das duas cadeiras de Mato Grosso do Sul que estarão em jogo neste ano.

A chapa de Vander terá duas mulheres como suplentes. A vereadora Maria Diogo, de Três Lagoas, será a primeira suplente, enquanto a professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Maria José de Jesus Alves Cordeiro, conhecida como Maju, de Dourados, ocupará a segunda suplência. 

A segunda candidatura apoiada pelo grupo é a de Soraya Thronicke. Eleita em 2018 e atualmente filiada ao PSB, ela tenta conquistar mais oito anos no Senado.

A chapa de Soraya terá o empresário e advogado Bruno Migueis, presidente do PT em Corumbá, como primeiro suplente, e a professora Sandra Cassone, do PSB de Itaquiraí, na segunda suplência.

A composição produz uma das principais mudanças políticas desta eleição: Soraya, eleita em 2018 em um ambiente político ligado à ascensão de Jair Bolsonaro, agora integra uma aliança que trabalha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Palanque de Lula em Mato Grosso do Sul

A convenção também consolidou Fábio Trad como o principal nome do grupo ligado ao presidente Lula na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Vander Loubet afirmou durante o encontro que a estratégia será aproximar o desempenho eleitoral do presidente no Estado das candidaturas locais, especialmente Fábio ao governo e os candidatos ao Senado.

Representantes nacionais do PT também participaram da articulação em torno da convenção. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, havia sido anunciado para representar Lula no encontro, acompanhado do secretário-geral nacional do PT, Henrique Fontana. 

A estratégia da federação é transformar a eleição estadual também em uma disputa vinculada ao cenário nacional, apresentando Fábio como candidato alinhado ao projeto político do governo Lula.

Trajetória de Fábio Trad

Natural de Campo Grande, Fábio Ricardo Trad nasceu em 18 de agosto de 1969. Advogado e professor de Direito, presidiu a seccional de Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) entre 2007 e 2009 antes de chegar à Câmara dos Deputados.

Filho do ex-deputado federal Nelson Trad, Fábio pertence a uma família com longa trajetória na política sul-mato-grossense. Entre seus irmãos estão o senador Nelsinho Trad e o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad.

Sua primeira eleição para deputado federal ocorreu em 2010, quando recebeu 82.121 votos. Em 2014, obteve 67.508 votos e ficou na suplência, assumindo posteriormente uma cadeira na Câmara.

Em 2018, então pelo PSD, conquistou novo mandato com 89.385 votos. Na eleição de 2022, recebeu 43.881 votos e não conseguiu se reeleger.)

Posteriormente, Fábio se aproximou do campo político liderado pelo presidente Lula e ingressou no PT. Agora, em 2026, troca a disputa por uma cadeira no Legislativo por sua primeira candidatura ao comando do Executivo estadual.

Federação fecha chapa para outubro

Com a convenção deste domingo, a Federação Brasil da Esperança encerra a etapa interna de definição dos principais nomes que levará às urnas em Mato Grosso do Sul.

A chapa majoritária fica formada por Fábio Trad (PT), candidato a governador; Gilda Maria (PT), vice; Vander Loubet (PT) e Soraya Thronicke (PSB), candidatos ao Senado.

A composição reúne trajetórias políticas distintas sob o mesmo projeto eleitoral e estabelece um palanque estadual para Lula, enquanto Fábio assume o papel de principal adversário do grupo na disputa pelo Governo do Estado. 

Eleições 2026

Psol-Rede lança Lucien Rezende ao Governo de MS em convenção

Federação oficializa Lucien Rezende para o Governo do Estado e Beto do Movimento ao Senado; grupo aposta em diversidade, movimentos sociais e alinhamento à candidatura de Lula.

26/07/2026 11h20

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Lucien Rezende durante convenção da Federação Psol-Rede, que confirmou sua candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

Lucien Rezende durante convenção da Federação Psol-Rede, que confirmou sua candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. Foto: Divulgação

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A Federação Psol-Rede oficializou, durante convenção realizada neste sábado (25), em Campo Grande, os nomes que levará às urnas nas eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul. Ao todo, 25 candidaturas foram apresentadas para a disputa pelo Governo do Estado, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

A convenção confirmou Lucien Rezende como candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, tendo Kaelly Saraiva como candidata a vice-governadora. Para o Senado, a federação escolheu Beto do Movimento, acompanhado por Elizangela Tiago da Maia, na primeira suplência, e Francisca Katia Bastos Pereira, na segunda.

Além das candidaturas majoritárias, a federação apresentou dez nomes para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e outros nove para a Câmara dos Deputados.

A composição das chapas foi apresentada pelo grupo como uma tentativa de ampliar a participação de mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, indígenas, negros e representantes de movimentos sociais na disputa eleitoral.

Durante o lançamento, Lucien afirmou que a campanha deverá concentrar o discurso em questões sociais e nas demandas que a federação considera prioritárias para Mato Grosso do Sul.

“Estamos comprometidos com as pautas mais importantes para a nossa população. Nosso compromisso é com o bem-estar das pessoas. Acredito que vai ser uma campanha positiva, uma campanha para cima”, afirmou.

Disputa pelo Senado

Para a única cadeira do Senado que integra a chapa da federação, o nome escolhido foi Beto do Movimento, coordenador nacional do Movimento Popular de Luta (MPL), presidente da Associação de Produtores da Agricultura Familiar (APAF) e assentado em Sidrolândia.

Na convenção, Beto indicou que pretende colocar no centro da campanha temas relacionados aos trabalhadores e ao campo. Entre as bandeiras citadas estão o fim da jornada 6×1, a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar.

“A gente vem dialogando na sociedade, vem colocando as propostas e, principalmente, trazendo algumas bandeiras de luta, que são justamente permanecer mobilizado contra a jornada de 6×1, a luta pela reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar”, declarou.

A chapa ao Senado será completada por Elizangela Tiago da Maia, como primeira suplente, e Francisca Katia Bastos Pereira, como segunda suplente.

Diversidade nas chapas

A Federação Psol-Rede também levou para a convenção a diversidade de seus candidatos como uma das marcas da composição para outubro.

Na disputa pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, o grupo terá dez candidatos, sendo seis homens e quatro mulheres, todos filiados ao Psol. Para a Câmara dos Deputados, serão nove candidaturas: cinco mulheres e quatro homens, incluindo nomes do Psol e da Rede.

“Nossa chapa não tem candidato laranja, temos igualdade entre homens e mulheres, respeitamos a diversidade, e temos espaço igualitário para mulheres trans, indígenas, LGBTQIAPN+, negros, representantes dos movimentos sociais, enfim, somos o retrato da população sul-mato-grossense”, afirmou Lucien.

Apoio a Lula

No cenário nacional, o Psol de Mato Grosso do Sul definiu apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhando o posicionamento nacional da legenda.

Lucien classificou o partido como integrante da esquerda de sustentação do governo federal e afirmou que a campanha estadual deverá manter a defesa de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

“Somos os porta-vozes do Lula, somos a verdadeira esquerda, a esquerda do Lula. Defendemos pautas que são caras à nossa população e damos a sustentabilidade ao seu governo e vamos continuar nessa linha, sempre pautados pelo respeito e luta pelos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais”, declarou.

Quem encabeça a chapa

Lucien Rezende é pequeno produtor rural, já ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo e atualmente preside o Psol em Mato Grosso do Sul.

A candidata a vice, Kaelly Saraiva, é enfermeira e professora universitária, além de ter atuação como ex-dirigente sindical, cantora lírica e produtora cultural.

Já Beto do Movimento construiu sua trajetória ligada a movimentos sociais e à agricultura familiar. Além de coordenar nacionalmente o MPL e presidir a APAF, é assentado em Sidrolândia.

Confira os candidatos lançados pela Federação Psol-Rede

Governo de Mato Grosso do Su

  • Lucien Roberto Garcia de Rezende - governador
  • Kaelly Virginia de Oliveira Saraiva - vice-governadora

Senado

  • Beto do Movimento - senador
  • Elizangela Tiago da Maia - 1ª suplente
  • Francisca Katia Bastos Pereira - 2ª suplente

Deputados estaduais

  • Fabiano Duarte da Silva
  • Gilvan Pereira Fernandes
  • Jean Carlos Alves Resende
  • José Rinaldo dos Santos
  • Jyeniffer Caroline Muller Rodrigues
  • Leandro da Silva Rodrigues
  • Kelliiane dos Santos Souza
  • Margila Leal de Souza Tocchio
  • Silvana Nascimento Vilalva
  • Ubiracy dos Santos

Deputados federais

  • Anisio Guilherme da Fonseca
  • Cláudia de Souza Cursino Silveira Teles
  • Fábio Oliveira Rodrigues
  • Fátima Pereira de Souza
  • Gleycielli de Souza Nonato
  • Jorge Cabral Silva
  • Lahuanny de Oliveira Venâncio
  • Urias Fonseca Rocha (Rede)
  • Lya (Rede)

Eleições 2026

Convenção do PSB põe fim às dúvidas e confirma Soraya na disputa pelo Senado

Senadora buscará o segundo mandato consecutivo e terá Bruno Migueis e Sandra Cassone como suplentes na chapa

26/07/2026 10h59

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Soraya Thronicke durante convenção do PSB que confirmou sua candidatura à reeleição ao Senado por Mato Grosso do Sul.

Soraya Thronicke durante convenção do PSB que confirmou sua candidatura à reeleição ao Senado por Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação

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A senadora Soraya Thronicke (PSB) teve a candidatura à reeleição ao Senado Federal confirmada neste domingo (26), durante convenção partidária realizada em Campo Grande. A oficialização coloca fim às articulações das últimas semanas em torno do futuro eleitoral da parlamentar e confirma sua permanência na disputa por mais oito anos no Congresso Nacional.

Soraya buscará o segundo mandato consecutivo representando Mato Grosso do Sul. Eleita pela primeira vez em 2018, a parlamentar chega à eleição deste ano em um cenário político diferente daquele que marcou sua estreia nas urnas, agora filiada ao PSB e integrada a uma aliança que reúne partidos do campo governista nacional.

A chapa ao Senado também foi definida. O empresário e advogado Bruno Migueis (PT), presidente do partido em Corumbá, ocupará a primeira suplência. Já a professora e ex-prefeita de Itaquiraí Sandra Cassone (PSB) será a segunda suplente.

A composição amplia a representação regional da candidatura. Enquanto Migueis tem atuação política em Corumbá e na região do Pantanal, Sandra possui trajetória ligada ao Cone Sul do Estado.

Permanência na disputa

A confirmação ocorre depois de semanas de movimentações nos bastidores envolvendo a candidatura da senadora.

Soraya chegou a receber convite do deputado federal Vander Loubet (PT), também candidato ao Senado, para integrar uma composição como suplente. A possibilidade, no entanto, não avançou.

A parlamentar decidiu manter o projeto de disputar uma das duas cadeiras de Mato Grosso do Sul que estarão em jogo nas eleições deste ano.

Com isso, a estratégia adotada pelos aliados passou a ser a manutenção das duas candidaturas ao Senado: Vander pelo PT e Soraya pelo PSB.

A definição também consolidou uma mudança importante na trajetória partidária da senadora.

Eleita em 2018 pelo PSL e posteriormente integrante de União Brasil e Podemos, Soraya ingressou no PSB neste ano e passou a construir sua candidatura dentro da aliança formada por partidos que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Novo cenário político

Durante a convenção, Soraya colocou questões econômicas entre os temas que pretende levar para a campanha. A senadora destacou a necessidade de crescimento da economia e de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) per capita como caminho para ampliar a prosperidade da população.

Durante a convenção, Soraya também apresentou as principais bandeiras que pretende levar para a campanha. Além do combate à corrupção, a senadora citou pautas relacionadas às mulheres, agricultura familiar, causa animal, população LGBTQIA+, democracia, soberania nacional e economia.

“Primeiro, essa questão do combate à corrupção pra mim é um princípio, e nós vamos trabalhar a questão feminina que eu já venho trabalhando há muito tempo, a questão econômica da mulher, a agricultura familiar, a causa animal. Dentro das mulheres nós temos as mães solo, as mães atípicas, e temos também a causa LGBTQIA+. É de suma importância trazer pra essas pessoas que são um número enorme, mais segurança, respeito, inclusão. Mas acima de tudo, a soberania do nosso país, a democracia que continua abalada, na minha opinião, e obviamente a economia”, disse Soraya.

A candidatura chega às urnas oito anos depois da primeira vitória eleitoral de Soraya. Natural de Dourados, ela conquistou uma das vagas de Mato Grosso do Sul para o Senado em 2018 e iniciou o mandato em fevereiro de 2019.

No meio do mandato, ampliou sua projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. Na ocasião, concorreu pelo União Brasil e terminou a eleição presidencial na quinta colocação.

Agora, o objetivo volta a estar concentrado em Mato Grosso do Sul.

A convenção deste domingo transforma em candidatura oficial um projeto que vinha sendo tratado como pré-candidatura e coloca Soraya definitivamente na corrida pelas duas vagas destinadas ao Estado no Senado Federal nas eleições de 2026.

Com a homologação, a parlamentar entra na próxima fase da disputa acompanhada por Bruno Migueis e Sandra Cassone e tenta renovar o mandato iniciado há quase oito anos.

Trajetória

Natural de Dourados, Soraya Thronicke iniciou sua trajetória política em Mato Grosso do Sul e foi eleita senadora pela primeira vez em 2018, pelo PSL, com 373.712 votos.

Durante o mandato, passou por outras legendas e também ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. Agora filiada ao PSB, busca renovar por mais oito anos sua representação no Senado.

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