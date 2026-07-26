Convenção do PSB põe fim às dúvidas e confirma Soraya na disputa pelo Senado

A senadora Soraya Thronicke (PSB) teve a candidatura à reeleição ao Senado Federal confirmada neste domingo (26), durante convenção partidária realizada em Campo Grande. A oficialização coloca fim às articulações das últimas semanas em torno do futuro eleitoral da parlamentar e confirma sua permanência na disputa por mais oito anos no Congresso Nacional.
Soraya buscará o segundo mandato consecutivo representando Mato Grosso do Sul. Eleita pela primeira vez em 2018, a parlamentar chega à eleição deste ano em um cenário político diferente daquele que marcou sua estreia nas urnas, agora filiada ao PSB e integrada a uma aliança que reúne partidos do campo governista nacional.
A chapa ao Senado também foi definida. O empresário e advogado Bruno Migueis (PT), presidente do partido em Corumbá, ocupará a primeira suplência. Já a professora e ex-prefeita de Itaquiraí Sandra Cassone (PSB) será a segunda suplente.
A composição amplia a representação regional da candidatura. Enquanto Migueis tem atuação política em Corumbá e na região do Pantanal, Sandra possui trajetória ligada ao Cone Sul do Estado.
Permanência na disputa
A confirmação ocorre depois de semanas de movimentações nos bastidores envolvendo a candidatura da senadora.
Soraya chegou a receber convite do deputado federal Vander Loubet (PT), também candidato ao Senado, para integrar uma composição como suplente. A possibilidade, no entanto, não avançou.
A parlamentar decidiu manter o projeto de disputar uma das duas cadeiras de Mato Grosso do Sul que estarão em jogo nas eleições deste ano.
Com isso, a estratégia adotada pelos aliados passou a ser a manutenção das duas candidaturas ao Senado: Vander pelo PT e Soraya pelo PSB.
A definição também consolidou uma mudança importante na trajetória partidária da senadora.
Eleita em 2018 pelo PSL e posteriormente integrante de União Brasil e Podemos, Soraya ingressou no PSB neste ano e passou a construir sua candidatura dentro da aliança formada por partidos que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Novo cenário político
Durante a convenção, Soraya colocou questões econômicas entre os temas que pretende levar para a campanha. A senadora destacou a necessidade de crescimento da economia e de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) per capita como caminho para ampliar a prosperidade da população.
Durante a convenção, Soraya também apresentou as principais bandeiras que pretende levar para a campanha. Além do combate à corrupção, a senadora citou pautas relacionadas às mulheres, agricultura familiar, causa animal, população LGBTQIA+, democracia, soberania nacional e economia.
“Primeiro, essa questão do combate à corrupção pra mim é um princípio, e nós vamos trabalhar a questão feminina que eu já venho trabalhando há muito tempo, a questão econômica da mulher, a agricultura familiar, a causa animal. Dentro das mulheres nós temos as mães solo, as mães atípicas, e temos também a causa LGBTQIA+. É de suma importância trazer pra essas pessoas que são um número enorme, mais segurança, respeito, inclusão. Mas acima de tudo, a soberania do nosso país, a democracia que continua abalada, na minha opinião, e obviamente a economia”, disse Soraya.
A candidatura chega às urnas oito anos depois da primeira vitória eleitoral de Soraya. Natural de Dourados, ela conquistou uma das vagas de Mato Grosso do Sul para o Senado em 2018 e iniciou o mandato em fevereiro de 2019.
No meio do mandato, ampliou sua projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. Na ocasião, concorreu pelo União Brasil e terminou a eleição presidencial na quinta colocação.
Agora, o objetivo volta a estar concentrado em Mato Grosso do Sul.
A convenção deste domingo transforma em candidatura oficial um projeto que vinha sendo tratado como pré-candidatura e coloca Soraya definitivamente na corrida pelas duas vagas destinadas ao Estado no Senado Federal nas eleições de 2026.
Com a homologação, a parlamentar entra na próxima fase da disputa acompanhada por Bruno Migueis e Sandra Cassone e tenta renovar o mandato iniciado há quase oito anos.
Trajetória
Natural de Dourados, Soraya Thronicke iniciou sua trajetória política em Mato Grosso do Sul e foi eleita senadora pela primeira vez em 2018, pelo PSL, com 373.712 votos.
Durante o mandato, passou por outras legendas e também ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. Agora filiada ao PSB, busca renovar por mais oito anos sua representação no Senado.