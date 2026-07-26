Convenção do PSB põe fim às dúvidas e confirma Soraya na disputa pelo Senado

Eleições 2026

Federação Brasil da Esperança oficializa ex-deputado federal para enfrentar a disputa estadual, com Gilda Maria como vice; aliança reúne PT, PCdoB, PV e tem apoio do PSB.

Fábio Trad durante articulação política que reuniu lideranças da aliança formada para a disputa das eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação

Fábio Trad (PT) entrou oficialmente na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul neste domingo (26). O ex-deputado federal teve o nome homologado em convenção da Federação Brasil da Esperança, realizada na Fetems, em Campo Grande, e passa a encabeçar a chapa formada pelo grupo de oposição na corrida pelo Executivo estadual.

Formada por PT, PCdoB e PV, a federação confirmou Gilda Maria dos Santos, conhecida como Dona Gilda, como candidata a vice-governadora. A composição estadual conta ainda com o apoio do PSB, que também realizou convenção neste domingo e formalizou a aliança em torno do nome de Fábio.

A convenção também definiu a participação do grupo na corrida pelas duas cadeiras de Mato Grosso do Sul no Senado. O deputado federal Vander Loubet (PT) teve a candidatura homologada, enquanto a senadora Soraya Thronicke (PSB), que busca a reeleição, integra a aliança.

Além da chapa majoritária, o grupo chega à eleição com candidaturas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. Antes da convenção, estavam previstos nove nomes para deputado federal e 28 para deputado estadual.

Oposição, mas sem ataques pessoais

Ao ter a candidatura confirmada, Fábio Trad colocou a oposição à atual administração estadual como um dos eixos da campanha, mas sinalizou que pretende evitar ataques pessoais aos adversários.

O candidato afirmou que a estratégia será confrontar o atual modelo de gestão por meio de propostas e de uma avaliação crítica do governo, buscando diferenciar a disputa política de embates de caráter pessoal.

“Eu vou atuar na oposição ao governo e, ao mesmo tempo, apontar soluções com propostas consistentes e factíveis.”

Fábio acrescentou que pretende ser rigoroso na avaliação da administração estadual e defender um modelo que, na avaliação dele, distribua os resultados do crescimento econômico para uma parcela maior da população.

A posição coloca o petista diretamente no campo de oposição ao governador Eduardo Riedel (PP), que busca a reeleição em outubro.

Economia entra no centro do discurso

O desenvolvimento econômico também apareceu como uma das principais bandeiras apresentadas pelo candidato durante a convenção.

Fábio criticou o atual modelo de crescimento de Mato Grosso do Sul e argumentou que o avanço dos indicadores econômicos precisa resultar em melhoria da renda e das condições de vida da população.

Na avaliação do candidato, o Estado precisa avançar na industrialização e na agregação de valor aos produtos primários, com maior participação de tecnologia, pesquisa e inovação.

A proposta apresentada durante o discurso passa ainda pela aproximação entre o poder público e as universidades. Fábio defendeu parcerias com instituições públicas e privadas para estimular pesquisa e desenvolvimento tecnológico ligados às atividades econômicas do Estado.

Juventude, mulheres e combate ao feminicídio

Outras áreas também foram colocadas entre as prioridades de um eventual governo. Fábio citou a capacitação tecnológica dos jovens como uma das estratégias para aumentar a renda e reduzir a saída de trabalhadores qualificados de Mato Grosso do Sul.

Políticas para idosos, crianças e adolescentes também foram mencionadas, assim como o enfrentamento à violência contra as mulheres. O candidato destacou especificamente o combate ao feminicídio como uma das questões que pretende priorizar.

A participação feminina também ganhou espaço na formação da chapa. Gilda Maria foi escolhida para ocupar a vice, enquanto Soraya disputa uma das vagas ao Senado.

Durante a convenção do PSB, realizada também neste domingo, Fábio afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende montar um secretariado com 70% dos cargos ocupados por mulheres.

Dona Gilda na vice

A candidata a vice-governadora é Gilda Maria dos Santos, a Dona Gilda, filiada ao PT e esposa do ex-governador Zeca do PT.

A escolha acrescenta à chapa um nome diretamente ligado à história do partido no Estado. Zeca governou Mato Grosso do Sul por dois mandatos consecutivos, entre 1999 e 2006, período em que o PT comandou pela última vez o Executivo estadual.

Com a composição, Fábio e Gilda tentam recolocar o partido na Governadoria duas décadas depois do fim da última administração petista no Estado.

Duas candidaturas ao Senado

A estratégia eleitoral da aliança prevê duas candidaturas ao Senado.

Vander Loubet, atual deputado federal e presidente estadual do PT, deixa a disputa pela Câmara para tentar uma das duas cadeiras de Mato Grosso do Sul que estarão em jogo neste ano.

A chapa de Vander terá duas mulheres como suplentes. A vereadora Maria Diogo, de Três Lagoas, será a primeira suplente, enquanto a professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Maria José de Jesus Alves Cordeiro, conhecida como Maju, de Dourados, ocupará a segunda suplência.

A segunda candidatura apoiada pelo grupo é a de Soraya Thronicke. Eleita em 2018 e atualmente filiada ao PSB, ela tenta conquistar mais oito anos no Senado.

A chapa de Soraya terá o empresário e advogado Bruno Migueis, presidente do PT em Corumbá, como primeiro suplente, e a professora Sandra Cassone, do PSB de Itaquiraí, na segunda suplência.

A composição produz uma das principais mudanças políticas desta eleição: Soraya, eleita em 2018 em um ambiente político ligado à ascensão de Jair Bolsonaro, agora integra uma aliança que trabalha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Palanque de Lula em Mato Grosso do Sul

A convenção também consolidou Fábio Trad como o principal nome do grupo ligado ao presidente Lula na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Vander Loubet afirmou durante o encontro que a estratégia será aproximar o desempenho eleitoral do presidente no Estado das candidaturas locais, especialmente Fábio ao governo e os candidatos ao Senado.

Representantes nacionais do PT também participaram da articulação em torno da convenção. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, havia sido anunciado para representar Lula no encontro, acompanhado do secretário-geral nacional do PT, Henrique Fontana.

A estratégia da federação é transformar a eleição estadual também em uma disputa vinculada ao cenário nacional, apresentando Fábio como candidato alinhado ao projeto político do governo Lula.

Trajetória de Fábio Trad

Natural de Campo Grande, Fábio Ricardo Trad nasceu em 18 de agosto de 1969. Advogado e professor de Direito, presidiu a seccional de Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) entre 2007 e 2009 antes de chegar à Câmara dos Deputados.

Filho do ex-deputado federal Nelson Trad, Fábio pertence a uma família com longa trajetória na política sul-mato-grossense. Entre seus irmãos estão o senador Nelsinho Trad e o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad.

Sua primeira eleição para deputado federal ocorreu em 2010, quando recebeu 82.121 votos. Em 2014, obteve 67.508 votos e ficou na suplência, assumindo posteriormente uma cadeira na Câmara.

Em 2018, então pelo PSD, conquistou novo mandato com 89.385 votos. Na eleição de 2022, recebeu 43.881 votos e não conseguiu se reeleger.)

Posteriormente, Fábio se aproximou do campo político liderado pelo presidente Lula e ingressou no PT. Agora, em 2026, troca a disputa por uma cadeira no Legislativo por sua primeira candidatura ao comando do Executivo estadual.

Federação fecha chapa para outubro

Com a convenção deste domingo, a Federação Brasil da Esperança encerra a etapa interna de definição dos principais nomes que levará às urnas em Mato Grosso do Sul.

A chapa majoritária fica formada por Fábio Trad (PT), candidato a governador; Gilda Maria (PT), vice; Vander Loubet (PT) e Soraya Thronicke (PSB), candidatos ao Senado.

A composição reúne trajetórias políticas distintas sob o mesmo projeto eleitoral e estabelece um palanque estadual para Lula, enquanto Fábio assume o papel de principal adversário do grupo na disputa pelo Governo do Estado.