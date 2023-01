Deputados votam decreto de Lula para determinar intervenção federal no Distrito Federal

NA BERLINDA

O polêmico vereador postou no Facebook apoio claro aos atos terroristas e de vandalismo em Brasília

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o “Carlão”, criticou, nesta segunda-feira (09/01), o post feito pelo vereador Tiago Vargas (PSD) no Facebook em apoio aos atos terroristas e de vandalismo ocorridos ontem (08/01) em Brasília (DF).

Ele também disse à reportagem do Correio do Estado que, caso a suplente de vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresente realmente um pedido de cassação do mandato do parlamentar do PSD, vai encaminhar ao Jurídico da Casa de Leis para analisar e, se for procedente, pode entrar em pauta.

“O posicionamento isolado do Tiago Vargas eu não vou comentar, pois a Câmara já demonstrou sua indignação contra os atos de terrorismo em Brasília. Porém, considero infeliz o post, pois, se ele apoia essa tentativa de golpe é problema dele. Agora, se a vereador Luiza pedir a cassação dele, vou mandar para o procurador-geral analisar e, conforme o parecer dele, tomaremos as providências”, avisou Carlão.

O presidente da Câmara de Vereadores completou que Tiago Vargas não sabe a gravidade do ataque aos prédios públicos em Brasília. “A República não é do Lula e nem do Bolsonaro, é do povo brasileiro. O Estado Democrático de Direito não pode ser violado, eles depredaram o patrimônio público e têm de ser presos. Quem apoia vândalo, também é vândalo”, afirmou.

Carlão ressaltou que terroristas e baderneiros são pessoas que não têm amor à pátria e nem à família.

“O patrimônio público não tem lado, não é direita e nem esquerda, pertence ao povo brasileiro. Se o Tiago Vargas apoiou esse tipo de atitude, fico triste, pois, uma pessoa que se diz política não pode apoiar um ato como esse. Reforço que ele não tem o apoio da Casa de Leis ao fazer essa declaração e, se a Mesa Diretora foi provocada pela vereadora Luiza, vamos tomar as devidas providências”, finalizou.

