Eduardo Bolsonaro diz que comissão formada por senadores de MS não barrará tarifaço

AJUDA DE CUSTO

A ministra do Planejamento e Orçamento reforçou que Mato Grosso do Sul é seu estado e jamais mudaria de domicílio

Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento Foto: Arquivo/Correio do Estado

Após a imprensa nacional divulgar, na semana passada, que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pretende trocar Mato Grosso do Sul por São Paulo e o MDB pelo PT para disputar uma cadeira ao Senado nas eleições do próximo ano, ela procurou o Correio do Estado para negar tal possibilidade.

“Meu estado se chama Mato Grosso do Sul”, afirmou a ministra com exclusividade à reportagem, rebatendo as notícias que foram publicadas a esse respeito pela mídia nacional e reproduzidas pela estadual. “Muita gente falando isso por aqui em Brasília [DF], mas não procede”, reforçou.

No mês passado, durante agenda em Campo Grande, Simone Tebet falou sobre a chance de sair candidata a senadora nas eleições do próximo ano.

“Eu acho que está um pouquinho longe do processo eleitoral. Hoje o meu papel é servir Mato Grosso do Sul servindo o Brasil. Não é pouca coisa, hoje, cuidar de todo o Orçamento brasileiro e, diante de todas as dificuldades, quero continuar ajudando Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Ela assegurou que, se tiver de ficar até o dia 31 de dezembro de 2026 e for importante para Mato Grosso do Sul, permanecerá no cargo de ministra.

“Se eu tiver que servir ao Brasil cumprindo alguma missão com alguma candidatura, eu vou conversar com o presidente Lula, com o governador Riedel [de MS] e com o meu partido”, avisou.

Caso decida sair candidata a senadora por Mato Grosso do Sul, Simone terá de encontrar espaço no MDB, cujo diretório local está se agrupando mais à direita e não quer prejudicar a candidatura de Reinaldo Azambuja (atualmente no PSDB, futuramente no PL) ao Senado. Uma das opções é que ela mude de partido e se candidate pelo PT, e outra é que encontre respaldo do MDB nacional.

Além disso, para a ministra, “o mais importante é conversar com as pessoas, olhando nos olhos delas, tirando os extremos de um lado e de outro e ver o que elas querem”.

“E [ver] se eu ainda tenho condições de contribuir como mulher, como mãe, como professora e como advogada para o Estado”, assegurou.

Simone lembrou que já tem 30 anos de carreira política e conseguiu uma certa independência financeira, portanto, poderá escolher estar onde Mato Grosso do Sul precisar dela.

“Eu sirvo a Mato Grosso do Sul independentemente de mandato”, garantiu.

A ministra recordou que foi para uma candidatura à Presidência da República sabendo que tinha de cumprir outra missão e que não seria eleita porque o País estava polarizado.

“Portanto, eu estava pronta para não ter mandato eletivo, e hoje estou na mesma posição, pois, como ministra, eu estou pronta para servir Mato Grosso do Sul da forma que entender ser a melhor para o nosso estado. Agora, eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor opção, porque, se não estivesse como ministra do Planejamento e Orçamento, muitos desses investimentos federais conquistados pelo Estado não teriam vindo”, analisou.

Ela acrescentou que o fato de estar no Ministério do Planejamento e Orçamento e sabendo o quanto isso pode ajudar Mato Grosso do Sul a faz pensar duas vezes se deve ou não sair em abril do próximo ano para disputar um cargo eletivo.

A ministra ainda falou sobre os comentários de que mudaria o domicílio eleitoral para o estado de São Paulo para sair candidata ao Senado por lá, em decorrência de Mato Grosso do Sul ser muito bolsonarista.

“Meu estado é Mato Grosso do Sul, não há a menor possibilidade de trocar de domicílio. Na política, você precisa ter lado. E, quando você tem lado e tem postura, as pessoas, no mínimo, reconhecem. Elas podem não gostar, mas elas se reconhecem. E o fato de ter lado, de ter posturas firmes e de mostrar o que a gente acredita me ajudou a aparecer bem nas pesquisas de intenções de votos para senadora”, pontuou.

Ela citou que a pesquisa qualitativa lhe colocou como um dos melhores nomes no sentido de credibilidade.

“Isso não tem preço, independentemente de ganhar uma eleição, de ter 1 voto, ou ter 10 votos, ou ainda ter 1 milhão de votos. A credibilidade na vida da gente é o que vale, é o que me permite andar de cabeça seguida”, afirmou.

A ministra ainda recordou do fato de ter sido vaiada durante cerimônia de celebração em Três Lagoas, cidade onde foi prefeita.

“Uns vão aplaudir, outros vão apoiar, outros vão criticar, outros vão elogiar. Isso faz parte do processo, e isso é importante. Então, estou extremamente satisfeita e até surpresa com os resultados das pesquisas qualitativas que eu tenho visto”, revelou.

PT

O Correio do Estado apurou, com fontes ligadas ao PT, que desde o início do ano a direção nacional da sigla discute internamente a possibilidade de Simone Tebet trocar o MDB pelo partido do presidente Lula, entretanto, tal assunto nunca chegou oficialmente até a ministra, ficando apenas nos bastidores da legenda.

Ainda segundo essas fontes petistas, a ideia é fazer uma pesquisa para saber o potencial da ministra em São Paulo e, depois, apresentar o resultado à direção-executiva da legenda.

Em 2022, Simone Tebet ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, com cerca de 4,8 milhões de votos – o equivalente a 4,21% do total, tendo conquistado 1,6 milhão de votos apenas no estado de São Paulo.

Na avaliação de Simone, o desafio central para os aliados do presidente em 2026 será a disputa por cadeiras no Congresso, mais do que o controle de governos estaduais.

“A manutenção da democracia”, segundo ela, dependerá da vitória de forças contrárias ao bolsonarismo no Legislativo.

