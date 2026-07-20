Eleitorado de Mato Grosso do Sul ultrapassa 2 milhões, mostra TSE

O eleitorado sul-mato-grossense cresceu 1,43% de 2022 para cá, indicam as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Há quatro anos, o Estado tinha 1.996.510 eleitores aptos a votar, e agora tem 2.025.001 eleitores. A proporção do eleitorado entre homens e mulheres se manteve para este pleito, sendo que o eleitorado feminino é de 52,8% (1.069.440) e o masculino 47,1% (955.561).
Os dados mostram que Campo Grande e os polos no interior concentram o eleitorado. A força eleitoral do estado está fortemente concentrada em Campo Grande, que sozinha detém 640.453 eleitores (31,627% do total estadual).
Na sequência, os maiores colégios eleitorais são Dourados, com 166.157 votantes (8,205%), e Três Lagoas, com 88.672 (4,379%). Juntas, as cinco maiores cidades (incluindo Ponta Porã e Corumbá) representam mais da metade do eleitorado sul-mato-grossense.
Quando se trata de faixa etária, o maior volume de eleitores está na faixa de 35 a 44 anos de idade. São 402.423 pessoas (19,873% do total) neste grupo.
Os grupos de 45 a 55 anos e de 25 a 34 anos aparecem logo em seguida, com representações quase idênticas de 19,433% e 19,417%, respectivamente.
Em termos de instrução, a maior parcela do eleitorado possui o Ensino Médio Completo, totalizando 487.796 cidadãos (24,08%).
Contudo, um grupo expressivo de 478.738 eleitores (23,64%) ainda possui o Ensino Fundamental Incompleto, enquanto aqueles com Superior Completo somam 285.060 (14,07%).
Os jovens e idosos, parcela do eleitorado com voto facultativo também possuem relevância: os jovens de 16 e 17 anos somam 28.577 pessoas (1,41%), enquanto os idosos com 70 anos ou mais totalizam 197.950 (9,77%).
Eleitorado
Aqui está a lista do eleitorado por município de Mato Grosso do Sul em ordem decrescente, formatada em texto simples para facilitar a cópia:
- Campo Grande: 640.453
- Dourados: 166.157
- Três Lagoas: 88.672
- Ponta Porã: 70.104
- Corumbá: 67.794
- Naviraí: 37.601
- Aquidauana: 36.437
- Nova Andradina: 35.690
- Sidrolândia: 35.197
- Paranaíba: 31.568
- Maracaju: 29.854
- Amambai: 27.249
- Coxim: 26.489
- Rio Brilhante: 26.225
- São Gabriel do Oeste: 23.123
- Chapadão do Sul: 23.042
- Costa Rica: 22.390
- Caarapó: 22.149
- Ivinhema: 21.222
- Miranda: 20.090
- Bataguassu: 19.793
- Aparecida do Taboado: 19.580
- Bonito: 19.351
- Jardim: 18.671
- Anastácio: 18.227
- Fátima do Sul: 16.925
- Bela Vista: 16.459
- Ribas do Rio Pardo: 16.371
- Nova Alvorada do Sul: 16.259
- Cassilândia: 15.327
- Mundo Novo: 15.014
- Itaquiraí: 14.641
- Itaporã: 14.213
- Rio Verde de Mato Grosso: 13.953
- Terenos: 13.858
- Ladário: 13.677
- Água Clara: 13.472
- Coronel Sapucaia: 12.106
- Sonora: 11.278
- Camapuã: 10.963
- Iguatemi: 10.732
- Deodápolis: 10.700
- Nioaque: 10.387
- Brasilândia: 9.584
- Paranhos: 9.449
- Eldorado: 9.000
- Angélica: 8.697
- Porto Murtinho: 8.686
- Dois Irmãos do Buriti: 8.600
- Batayporã: 8.419
- Aral Moreira: 8.276
- Glória de Dourados: 8.133
- Guia Lopes da Laguna: 7.968
- Antônio João: 7.926
- Sete Quedas: 7.777
- Inocência: 7.259
- Selvíria: 7.251
- Tacuru: 7.005
- Bandeirantes: 6.817
- Japorã: 6.587
- Bodoquena: 6.498
- Anaurilândia: 6.303
- Pedro Gomes: 6.063
- Jaraguari: 6.053
- Vicentina: 6.003
- Juti: 5.990
- Santa Rita do Pardo: 5.541
- Laguna Carapã: 5.473
- Rochedo: 4.990
- Douradina: 4.924
- Caracol: 4.736
- Corguinho: 4.482
- Jateí: 4.351
- Paraíso das Águas: 4.332
- Rio Negro: 4.182
- Taquarussu: 3.948
- Alcinópolis: 3.812
- Novo Horizonte do Sul: 3.613
- Figueirão: 2.810