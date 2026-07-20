Eleitorado de Mato Grosso do Sul ultrapassa 2 milhões, mostra TSE

Eleitorado de Mato Grosso do Sul passou de 2 milhões nestas eleições - Marcelo Victor

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O eleitorado sul-mato-grossense cresceu 1,43% de 2022 para cá, indicam as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Há quatro anos, o Estado tinha 1.996.510 eleitores aptos a votar, e agora tem 2.025.001 eleitores. A proporção do eleitorado entre homens e mulheres se manteve para este pleito, sendo que o eleitorado feminino é de 52,8% (1.069.440) e o masculino 47,1% (955.561).

Os dados mostram que Campo Grande e os polos no interior concentram o eleitorado. A força eleitoral do estado está fortemente concentrada em Campo Grande, que sozinha detém 640.453 eleitores (31,627% do total estadual).

Na sequência, os maiores colégios eleitorais são Dourados, com 166.157 votantes (8,205%), e Três Lagoas, com 88.672 (4,379%). Juntas, as cinco maiores cidades (incluindo Ponta Porã e Corumbá) representam mais da metade do eleitorado sul-mato-grossense.

Quando se trata de faixa etária, o maior volume de eleitores está na faixa de 35 a 44 anos de idade. São 402.423 pessoas (19,873% do total) neste grupo.

Os grupos de 45 a 55 anos e de 25 a 34 anos aparecem logo em seguida, com representações quase idênticas de 19,433% e 19,417%, respectivamente.

Em termos de instrução, a maior parcela do eleitorado possui o Ensino Médio Completo, totalizando 487.796 cidadãos (24,08%).

Contudo, um grupo expressivo de 478.738 eleitores (23,64%) ainda possui o Ensino Fundamental Incompleto, enquanto aqueles com Superior Completo somam 285.060 (14,07%).

Os jovens e idosos, parcela do eleitorado com voto facultativo também possuem relevância: os jovens de 16 e 17 anos somam 28.577 pessoas (1,41%), enquanto os idosos com 70 anos ou mais totalizam 197.950 (9,77%).

Eleitorado

Aqui está a lista do eleitorado por município de Mato Grosso do Sul em ordem decrescente, formatada em texto simples para facilitar a cópia: