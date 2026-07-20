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Política

Eleições 2026

Eleitorado de Mato Grosso do Sul ultrapassa 2 milhões, mostra TSE

Estado ganhou 28,5 mil eleitores desde 2022 e chega a 2.025.001 votantes; Campo Grande concentra quase um terço do eleitorado sul-mato-grossense

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

20/07/2026 - 16h12
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O eleitorado sul-mato-grossense cresceu 1,43% de 2022 para cá, indicam as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Há quatro anos, o Estado tinha 1.996.510 eleitores aptos a votar, e agora tem 2.025.001 eleitores. A proporção do eleitorado entre homens e mulheres se manteve para este pleito, sendo que o eleitorado feminino é de 52,8% (1.069.440) e o masculino 47,1% (955.561). 

Os dados mostram que Campo Grande e os polos no interior concentram o eleitorado. A força eleitoral do estado está fortemente concentrada em Campo Grande, que sozinha detém 640.453 eleitores (31,627% do total estadual). 

Na sequência, os maiores colégios eleitorais são Dourados, com 166.157 votantes (8,205%), e Três Lagoas, com 88.672 (4,379%). Juntas, as cinco maiores cidades (incluindo Ponta Porã e Corumbá) representam mais da metade do eleitorado sul-mato-grossense.

Quando se trata de faixa etária, o maior volume de eleitores está na faixa de 35 a 44 anos de idade. São 402.423 pessoas (19,873% do total) neste grupo. 

Os grupos de 45 a 55 anos e de 25 a 34 anos aparecem logo em seguida, com representações quase idênticas de 19,433% e 19,417%, respectivamente.

Em termos de instrução, a maior parcela do eleitorado possui o Ensino Médio Completo, totalizando 487.796 cidadãos (24,08%). 

Contudo, um grupo expressivo de 478.738 eleitores (23,64%) ainda possui o Ensino Fundamental Incompleto, enquanto aqueles com Superior Completo somam 285.060 (14,07%).

Os jovens e idosos, parcela do eleitorado com voto facultativo também possuem relevância: os jovens de 16 e 17 anos somam 28.577 pessoas (1,41%), enquanto os idosos com 70 anos ou mais totalizam 197.950 (9,77%).

Eleitorado

Aqui está a lista do eleitorado por município de Mato Grosso do Sul em ordem decrescente, formatada em texto simples para facilitar a cópia:

  1. Campo Grande: 640.453
  2. Dourados: 166.157
  3. Três Lagoas: 88.672
  4. Ponta Porã: 70.104
  5. Corumbá: 67.794
  6. Naviraí: 37.601
  7. Aquidauana: 36.437
  8. Nova Andradina: 35.690
  9. Sidrolândia: 35.197
  10. Paranaíba: 31.568
  11. Maracaju: 29.854
  12. Amambai: 27.249
  13. Coxim: 26.489
  14. Rio Brilhante: 26.225
  15. São Gabriel do Oeste: 23.123
  16. Chapadão do Sul: 23.042
  17. Costa Rica: 22.390
  18. Caarapó: 22.149
  19. Ivinhema: 21.222
  20. Miranda: 20.090
  21. Bataguassu: 19.793
  22. Aparecida do Taboado: 19.580
  23. Bonito: 19.351
  24. Jardim: 18.671
  25. Anastácio: 18.227
  26. Fátima do Sul: 16.925
  27. Bela Vista: 16.459
  28. Ribas do Rio Pardo: 16.371
  29. Nova Alvorada do Sul: 16.259
  30. Cassilândia: 15.327
  31. Mundo Novo: 15.014
  32. Itaquiraí: 14.641
  33. Itaporã: 14.213
  34. Rio Verde de Mato Grosso: 13.953
  35. Terenos: 13.858
  36. Ladário: 13.677
  37. Água Clara: 13.472
  38. Coronel Sapucaia: 12.106
  39. Sonora: 11.278
  40. Camapuã: 10.963
  41. Iguatemi: 10.732
  42. Deodápolis: 10.700
  43. Nioaque: 10.387
  44. Brasilândia: 9.584
  45. Paranhos: 9.449
  46. Eldorado: 9.000
  47. Angélica: 8.697
  48. Porto Murtinho: 8.686
  49. Dois Irmãos do Buriti: 8.600
  50. Batayporã: 8.419
  51. Aral Moreira: 8.276
  52. Glória de Dourados: 8.133
  53. Guia Lopes da Laguna: 7.968
  54. Antônio João: 7.926
  55. Sete Quedas: 7.777
  56. Inocência: 7.259
  57. Selvíria: 7.251
  58. Tacuru: 7.005
  59. Bandeirantes: 6.817
  60. Japorã: 6.587
  61. Bodoquena: 6.498
  62. Anaurilândia: 6.303
  63. Pedro Gomes: 6.063
  64. Jaraguari: 6.053
  65. Vicentina: 6.003
  66. Juti: 5.990
  67. Santa Rita do Pardo: 5.541
  68. Laguna Carapã: 5.473
  69. Rochedo: 4.990
  70. Douradina: 4.924
  71. Caracol: 4.736
  72. Corguinho: 4.482
  73. Jateí: 4.351
  74. Paraíso das Águas: 4.332
  75. Rio Negro: 4.182
  76. Taquarussu: 3.948
  77. Alcinópolis: 3.812
  78. Novo Horizonte do Sul: 3.613
  79. Figueirão: 2.810

Rechaçado

Michelle Bolsonaro diz que não há 'nenhuma possibilidade' de ser vice de Romeu Zema

Declarações vêm após Zema dizer que Michelle é uma das opções para a composição de sua chapa

19/07/2026 21h00

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Michelle Bolsonaro e Romeu Zema

Michelle Bolsonaro e Romeu Zema Foto: Divulgação

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 19, que não há "nenhuma possibilidade" de ela ser vice da chapa presidencial de Romeu Zema (Novo). Michelle disse que o PL não poderia ter dois nomes para a disputa, considerando-se que já conta com o de seu enteado Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Estou filiada ao PL. Um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários. Portanto, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer", escreveu em seu perfil no Instagram.

Michelle afirmou que sua prioridade é cuidar da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, e que ainda não decidiu se sairá candidata ao Senado pelo Distrito Federal. "Não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta (de ser vice de Zema) não pode sequer ser cogitada", afirmou.

As declarações vêm após Zema dizer que Michelle é uma das opções para a composição de sua chapa: "É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom", disse o ex-governador de Minas Gerais, neste sábado, 18, durante o 10° Encontro Nacional do Novo.

Em evento também neste sábado, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que vem tentando convencer Michelle a concorrer nas eleições, uma vez que mulheres são poucas na política, e que a ex-primeira-dama ainda não tomou a decisão.

"O nosso gesto é que ela realmente venha. Eu sempre falo para ela, quando ela faz um trabalho no Brasil inteiro, abrindo diretórios (do PL Mulher), ela não pode desistir no meio do caminho", afirmou. Michelle deixou a presidência do PL Mulher, setorial do partido voltado ao público feminino, após desentendimento com Flávio.

Postura

Kuwait diz que ataques do Irã a Bahrein e Jordânia são 'criminosos'

De acordo com a pasta, as ofensivas foram "uma flagrante violação" da soberania e integridade territorial das duas nações

19/07/2026 19h00

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O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou neste domingo, 19, ataques do Irã ao Bahrein e à Jordânia, ações que classificou como criminosas.

"O Ministério das Relações Exteriores expressa a condenação do Estado do Kuwait e sua forte repulsa aos ataques criminosos iranianos que visaram hoje o Reino do Bahrein e o Reino Hachemita da Jordânia, os dois países irmãos", afirmou o ministério no X.

De acordo com a pasta, as ofensivas foram "uma flagrante violação" da soberania e integridade territorial das duas nações, assim como uma infração ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à Resolução 2817 do Conselho de Segurança.

"O Ministério reafirma a solidariedade total do Estado do Kuwait com os dois países irmãos, seu apoio incondicional a eles e seu respaldo a todas as medidas que adotarem para proteger sua segurança, soberania e estabilidade", conclui o comunicado.

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