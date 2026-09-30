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Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas

Fiéis têm perfis diversos e forte presença nas redes, mostra pesquisa

Agência Brasil

30/09/2026 - 22h00
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"O voto deveria ser do cidadão e não da religião", afirma o pastor Lucas Oliveira, 30 anos, que atua em uma igreja batista de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A frase do pregador evangélico, em conversa com a Agência Brasil, sintetiza uma das principais contradições reveladas pela pesquisa nacional Religião e Vida Pública no Brasil, realizada pelo Instituto de Estudos da Religião (Iser), em parceria com a Quaest Pesquisa e Consultoria, divulgada na semana passada.

Embora evangélicos e cristãos em geral, incluindo católicos, estejam no centro da disputa política nas eleições de 2026, como também estiveram em pleitos anteriores, a maioria rejeita que igrejas sejam transformadas em espaços de campanha ou que lideranças religiosas indiquem em quem os fiéis devem votar. Segundo a pesquisa, 83% dos entrevistados são contrários à indicação de voto por pastores e padres, enquanto 82% rejeitam a discussão política durante cultos e missas e 90% são contra campanhas eleitorais dentro dos espaços religiosos.

Isso, porém, não significa que a religião esteja afastada da política. Para a pesquisadora Lívia Reis, do Iser, a influência, atualmente, ocorre menos pela transferência direta de votos e mais pela formação de valores, identidades e pertencimentos. "É mais correto falar em mediação religiosa do voto do que em transferência de votos", aponta.

Segundo a pesquisadora, a politização dos templos, que se tornou comum nas eleições legislativas desde os anos 1990 e se intensificou nas eleições presidenciais a partir de 2018, gerou fortes divisões nas comunidades. Os fiéis passaram a entender que podem formar sua opinião política sem uma influência direta por parte das lideranças.

"A presença forte de lideranças no debate eleitoral não contradiz esse dado. Ela mostra que essas lideranças atuam para além do templo: na mídia, nas redes, no Parlamento. Além disso, a indicação de voto não é uniforme. Ela se concentra em algumas denominações, como a Universal, a Quadrangular e as assembleias de Deus. O que a pesquisa mostra é a distância entre o protagonismo público de certas lideranças e o que a base dos fiéis considera legítimo dentro do espaço religioso", analisa.


O pastor Lucas vem observando esse fenômeno nos últimos anos, e fala do trauma sofrido nas comunidades religiosas por causa do impacto do discurso eleitoral e da divisão interna que isso causou.

"Conheço pastor que lá em 2018 estava fervorosamente apoiando candidaturas, mas que hoje não quer nem tocar nesse assunto, quer esquecer que um dia fez campanha política. Porque com isso ele perdeu um número expressivo [de fiéis] da igreja. E o número não volta. Eu recebi muita gente. Nesse período, eu dialoguei com muita gente que estava machucada. Então, a igreja hoje, quando o assunto é política, se tornou um lugar de pessoas machucadas", relata.

O pastor Moisés Blanco, 46 anos, da Igreja Batista Peregrina, em Natal, identifica uma reação dentro do campo evangélico à politização dos espaços religiosos. Ele participa da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que reúne religiosos de todo o país contrários e preocupados com uso político dos templos.

"Essa consciência faz parte da gênese da maioria dos protestantes, da maioria dos evangélicos", afirma. Blanco relaciona essa preocupação à tradição protestante de defesa da liberdade de consciência, posteriormente desenvolvida por correntes que passaram a defender de forma explícita a separação entre Igreja e Estado.

"Era a luta contra o absolutismo, contra justamente essa unificação de Estado e rei e uma religião que era reflexo do próprio Estado", afirma Blanco ao se referir ao legado histórico do protestantismo, e que agora é negado por segmentos evangélicos que tentam, segundo ele, impor uma agenda religiosa sobre o ambiente público.

Radiografia cristã

A pesquisa Iser/Quaest foi realizada por meio de 15 mil entrevistas presenciais em 412 municípios brasileiros, em janeiro e fevereiro deste ano, incluindo todas as 27 capitais. Com margem de erro de 1%, constitui a mais abrangente e detalhada radiografia sobre como a fé e as mudanças no pertencimento religioso se entrelaçam com valores morais e a política na sociedade brasileira contemporânea.

Entre os principais dados, o levantamento mostra que o segmento evangélico é heterogêneo e corresponde hoje a 29% da população brasileira. No interior desse grande grupo social, sete em cada dez são pentecostais (70%), mas há parcelas relevantes de protestantes (17%) e os chamados evangélicos sem igreja (10%).

A denominação Assembleia de Deus segue sendo a maior do país, concentrando 32% dos fiéis evangélicos, seguida por 28% dos fiéis que declaram pertencer a milhares de outras denominações pequenas e médias. Já evangélicos sem igreja e batistas aparecem com 10% cada. Congregação Cristã, Igreja Universal e Igreja do Evangelho Quadrangular representam respectivamente 7%, 5% e 4% dos evangélicos, de acordo com a pesquisa Iser/Quaest.

Já o catolicismo representa 50% da população, mas a pesquisa distingue praticantes (31%) de não praticantes (19%). Os católicos praticantes apresentam níveis de engajamento semanal e hábitos de oração comparáveis aos dos evangélicos. Além disso, a pesquisa também mostra a adaptação das práticas católicas ao consumo de entretenimento religioso e às novas tecnologias.

Ambiente digital da fé

Se por um lado a pesquisa apontou que o fiel rejeita a politização do templo, a religião e os valores a ela associados continuam presentes nas redes, nos grupos e nas relações de confiança fora da igreja, mas influenciando o comportamento político dos cristãos no ambiente digital.

Entre os dados coletados, por exemplo, 66% dos entrevistados afirmaram utilizar o WhatsApp como espaço de articulação de comunidades e grupos religiosos online.

"As redes sociais e o WhatsApp permitem que a religião esteja na política sem passar pelo púlpito. A mensagem política chega pelo grupo da igreja, pelo influenciador religioso ou pelo vídeo compartilhado pela família, sem a formalidade de uma indicação no culto. Assim, a mediação religiosa se desloca do templo para um ambiente digital mais difuso, mas igualmente ancorado em relações de confiança", afirma a pesquisadora Lívia Reis.

No segmento católico, de acordo com o levantamento, há forte concentração em lideranças clericais de grande alcance, como Frei Gilson e outros padres que atuam nas mídias. No campo evangélico, a liderança digital aparece pulverizada em uma ampla lista de nomes, com Bispo Deive Leonardo à frente, junto com influenciadores e figuras do campo político que também são vistos como religiosos. No campo político, os evangélicos declaram se informar sobre política mais pelo WhatsApp, enquanto os católicos recorrem mais à televisão.

A religião também transborda para o consumo cultural: 73% dizem ter a Bíblia ou seus versículos como fonte de ensinamentos para a vida e 67% consomem música gospel. Um percentual de 59% diz consumir filmes e séries religiosas. Esse tipo de conteúdo alcança inclusive pessoas de outras religiões não cristãs e sem religião.

Como a religião determina o voto

Se a religião não determina automaticamente o voto, ela participa de sua construção por meio de valores, identidades e redes de pertencimento, mostra a pesquisa Iser/Quaest. Apesar de evitar ou até rejeitar uma orientação eleitoral pronta de sua liderança, o fiel elabora sua posição a partir de repertórios religiosos que se combinam a experiências de classe, raça, gênero, território, escolaridade e outros fatores.

Entre católicos brancos, por exemplo, há equilíbrio de preferências, enquanto entre católicos negros (pretos e pardos) a vantagem de candidatos de esquerda é mais expressiva, indica o levantamento. Entre evangélicos com ensino fundamental incompleto, o apoio às candidaturas de esquerda se aproxima das candidaturas de direita.


"A pesquisa mostra onde a religião faz diferença nas opiniões. Ela pesa em temas morais, como a aceitação da diversidade sexual, a ideia de que o Estado deveria defender valores cristãos e o ensino religioso cristão nas escolas públicas. Mas pesa pouco em políticas públicas. Vacinação, educação sexual como prevenção ao abuso, rejeição ao homeschooling e apoio a políticas sociais têm alta concordância em todos os grupos religiosos", explica Lívia Reis.

Dos 54% que se declaram conservadores, 75% apoiam o Bolsa Família e 66% são a favor da taxação dos mais ricos. Como a pesquisa não mede diretamente o que define o voto de cada pessoa, não dá para cravar que as pautas morais são prioritárias.

Outros números revelados na pesquisa também desafiam a associação automática entre identidade evangélica e posições conservadoras em determinados temas morais. Entre os evangélicos, 79% apoiam a educação sexual nas escolas, 80% são favoráveis ao uso de métodos contraceptivos e cerca de 90% rejeitam o homeschooling. Na questão do aborto, a divisão é ainda mais evidente: 47% são favoráveis à punição e 45%, contrários, com diferenças que variam não apenas segundo a religião, mas também de acordo com renda e escolaridade.

"Dizem que eu sou muito progressista para o espaço que entendem como conservador e muito conservador para um espaço progressista. Mas eu me identifico hoje como um cristão", aponta o pastor Lucas, de Nova Iguaçu. "Essa diferença entre conservador e progressista se trata de duas faces da mesma moeda", acrescenta.

Para Lívia Reis, os dados sugerem que as pautas morais funcionam como marcadores de identidade e de pertencimento, mobilizando mais o debate público, mas que elas convivem com posições bem menos polarizadas sobre temas concretos da vida social.

Um episódio recente envolvendo Nossa Senhora Aparecida mostrou como esse debate pode ganhar força fora dos espaços religiosos. O caso veio à tona após surgirem, na semana passada, informações segundo as quais grupos evangélicos ligados à campanha de Flávio Bolsonaro defendiam a destituição de Nossa Senhora Aparecida do título de Padroeira do Brasil. O candidato do PL nega.

Flávio Bolsonaro então acionou a Justiça Eleitoral com a alegação de que o fato era "inverídico" e trazia "discurso de ódio e imputação de crime". Ele obteve uma liminar favorável do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou centenas de remoções de conteúdos na internet.

No entanto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a decisão de Mendonça para liberar a postagem do humorista Antonio Tabet sobre Nossa Senhora Aparecida. Mas, nessa terça-feira (29), uma terceira decisão, desta vez do ministro Luiz Fux, restabeleceu a suspensão das postagens sobre o caso.

Nesta quarta-feira (30), o TSE começou a julgar se mantém a decisão do ministro André Mendonça que ordenou a retirada de postagens sobre Nossa Senhora Aparecida. Até o momento, somente o próprio Mendonça votou no julgamento, no sentido de manter a decisão pela derrubada das publicações. A sessão virtual está marcada para durar até as 23h59 desta quarta.

Projeto Comprova

Vídeo de Lula no Paraguai é usado fora de contexto para sugerir constrangimento na ONU

Publicação no X mistura uma gravação de junho com um episódio ocorrido em setembro na ONU e atribui ao presidente paraguaio uma ironia que não aparece no vídeo original

30/09/2026 17h45

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Foto: Projeto Comprova

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Ao contrário do que afirma uma publicação no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi alvo de deboche por parte do presidente do Paraguai, Santiago Peña. Diferentemente do que o post afirma, o vídeo compartilhado não foi registrado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em setembro de 2026, mas sim em 30 de junho de 2026, durante a Cúpula do Mercosul, no Paraguai.

O conteúdo investigado utiliza um vídeo real, gravado em ambiente diplomático, com um texto sobreposto e uma legenda que alega que Peña teria agradecido a Lula por políticas que teriam levado empresas brasileiras a migrar para o Paraguai. Na gravação original, porém, quem dialoga com o presidente brasileiro é o senador paraguaio Beto Ovelar, enquanto Santiago Peña permanece em silêncio ao lado, apenas acompanhando a conversa.

No diálogo original, o senador paraguaio agradece a Lula pela cooperação e pelas políticas sociais implementadas durante os primeiros mandatos do brasileiro (entre 2003 e 2008). Ovelar ressalta que essas medidas serviram de inspiração para a criação do Tekoporã, o principal programa de transferência de renda do Paraguai. Não houve qualquer declaração sobre transferência de empresas, fuga de capitais ou desvantagens econômicas para o Brasil.

A publicação também associa indevidamente a gravação a outro episódio, afirmando que Lula teria “fugido” do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na ONU, em 22 de setembro de 2026, em Nova York. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) esclareceu que não houve desvio deliberado nem recusa de contato por parte de Lula, mas apenas a dispersão das delegações em meio ao fluxo intenso e desordenado na saída do plenário.

Procurada pelo Comprova, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou que as publicações que circulam nas redes sociais são falsas.

Em nota, o órgão afirmou que Lula não teve qualquer encontro bilateral, nem mesmo informal, com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Secom confirmou que a gravação que acompanha o post enganoso foi feita em junho de 2026, na Cúpula do Mercosul, e registra o senador paraguaio Beto Ovelar agradecendo ao presidente brasileiro pelo apoio na formulação do programa Tekoporã.

Sobre o episódio com o representante do governo dos Estados Unidos, a Presidência afirmou que “não houve qualquer tentativa de impedir o acesso do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao presidente Lula durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)”. 

A pasta reforçou que Lula não se afastou deliberadamente de Rubio e declarou que “repudia a divulgação de informações falsas, com o uso da imagem do presidente, que visam única e exclusivamente desinformar a população, enfraquecer instituições e manipular a opinião pública”

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova 

A publicação foi divulgada na rede social X por uma página não institucional, criada em março de 2012 e que registrava cerca de 64,5 mil seguidores na data de início da apuração. Até segunda-feira (28), a postagem acumulava mais de 355,9 mil visualizações.

O Comprova buscou contato com os responsáveis pela conta para questionar a procedência da gravação, as fontes das afirmações e a autoria da edição que adicionou os textos sobrepostos, mas o perfil desativou a opção de mensagens diretas e privadas. 

Consultas realizadas em ferramentas de busca de perfis (como UserSearch) não identificaram contas ativas vinculadas publicamente a uma autoria identificável que reivindicasse a criação original da montagem. Pelo padrão das postagens e pelo perfil das contas seguidas pela página, observa-se uma linha temática de oposição ao governo federal, o que sugere intencionalidade política na disseminação de narrativas de constrangimento e de isolamento diplomático de autoridades brasileiras.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O uso de imagens autênticas como base transmite uma impressão inicial de credibilidade e veracidade documental, já que o vídeo é legítimo e reúne figuras públicas reais (Lula, Santiago Peña e parlamentares em uma cúpula internacional), o que dificulta a percepção imediata de manipulação do contexto. A estratégia é reforçada pela barreira de idioma e pela sobreposição de texto condutora, pois a conversa original ocorre em espanhol e em meio a ruídos do salão diplomático, fazendo com que o texto em destaque sobre a imagem e as afirmações da legenda funcionem como uma legenda falsa que direciona a interpretação do leitor, induzindo-o a aceitar a versão escrita sem atentar para o áudio real.

Além disso, há uma mistura de temas reais da agenda recente ao juntar a gravação de junho com o episódio da passagem de Marco Rubio pela Assembleia Geral da ONU ocorrido em setembro, ancorando o conteúdo na memória recente das pessoas sobre o noticiário internacional para dar verossimilhança à narrativa criada. Por fim, observa-se o apelo a termos depreciativos e emocionais por meio de expressões agressivas e coloquiais como “fugiu”, “sacaneado” e “barrado”, que apelam diretamente à indignação ou ao deboche do leitor. Esse tipo de vocabulário ativa vieses cognitivos e ideológicos, estimulando o compartilhamento rápido por impulso e desestimulando a checagem factual sobre datas, locais e interlocutores.

Fontes que consultamos: O Comprova preservou a postagem investigada no Archive.today e, por meio de busca reversa, localizou a gravação original de 30 de junho nas redes sociais do senador paraguaio Beto Ovelar, além de descartar manipulação por IA com o Google SynthID. O episódio na ONU foi verificado com base em reportagem da TV Globo/G1 arquivada no Wayback Machine e em notas oficiais da Secom e do Itamaraty. A apuração consultou ainda a ferramenta UserSearch e as checagens da AFP Checamos e da Reuters Fact Check.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Outras iniciativas de checagem, como a AFP Checamos e a Reuters Fact Check, também verificaram o mesmo conteúdo, mostrando que Peña não agradeceu a Lula pela ida de empresas para o Paraguai.

Investigado por Correio do Estado e SBT News

Campo Grande

Após eleição anulada, Papy deve ser reeleito presidente da Câmara nesta quinta

Oficialização valida eleição realizada em julho de 2025

30/09/2026 15h45

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Foto: Divulgação / Câmara Campo Grande

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O atual presidente, vereador Epaminondas Neto "Papy"  (PSDB) deve ser reconduzido à presidência da Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (1°), eleição que oficializará a mesma chapa escolhida na votação antecipada de julho de 2025, pleito suspenso judicialmente.  

No fim de fevereiro último, a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da capital sul-mato-grossense atendeu a uma Ação Popular e suspendeu os efeitos do pleito que havia reeleito Papy de forma unânime para o biênio 2027-2028. 

A base legal para a derrubada da eleição na capital repousa em um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que as eleições para o segundo biênio das casas legislativas devem ocorrer impreterivelmente a partir de outubro do ano anterior ao início do mandato correspondente. 

À época, o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, acolheu integralmente o parecer do MPMS, argumentou que a escolha prematura da chapa, realizada em julho "feria a contemporaneidade do processo eleitoral, compromete a alternância de poder e prejudica a representatividade política da Casa". 

A nova votação ocorrerá após o juiz Eduardo Lacerda Trevisan fixar prazo de 30 dias para a Câmara comprovar a anulação do pleito anterior e a convocação de outra eleição.

Entendimento do STF

Em uma legislatura (período de quatro anos), as eleições para a mesa diretora das assembleias legislativas ocorrem a cada dois anos. De acordo com o entendimento da Corte, a eleição referente ao segundo biênio de cada legislatura somente pode ser realizada a partir do mês de outubro imediatamente anterior ao início do exercício do mandato.   

A periodicidade das eleições permite a avaliação do desempenho dos atuais ocupantes dos cargos antes da realização de novo pleito.

Esse precedente tem sido aplicado pelo STF em relação a outros estados, para declarar a inconstitucionalidade de eleições antecipadas ou simultâneas para o comando das assembleias legislativas no âmbito de uma mesma legislatura.   

Chapa 

Com isso, a oficialização deve seguir a seguinte estrutura. 

  • Lívio Leite (União Brasil) vice-presidência, atualmente exercida por André Salineiro (PL);
  • Ana Portela (PL) 2ª vice-presidência.
  • Neto Santos (Republicanos) 3ª  vice-presidencia;
  • Carlos Augusto Borges, Carlão (PSB) 1° secretário;
  • Luiza Ribeiro (PT), 2ª secretária;
  • Ronilço Guerreiro (Podemos), 3° secretário.

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