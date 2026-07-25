Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro oficializa candidatura à presidência em evento em SP

Ainda sem vice anunciado, senador afirmou em discurso que promete "honrar o legado do pai" e fala em combater o terrorismo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/07/2026 - 13h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O senador Flávio Bolsonaro será confirmado candidato do PL à Presidência da República neste sábado, 25, em um evento com discursos da esposa Fernanda e do presidente da Argentina, Javier Milei, e uma fala do próprio Flávio de até 10 minutos.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recém-conciliada com o enteado após protagonizar embate em junho, não deve comparecer ao evento, apesar dos apelos por sua presença no ato, mas aparecerá por meio de um vídeo de apoio.

Na manhã deste sábado, poucas horas antes do lançamento da candidatura, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais ao lado de Javier Milei. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e também teve as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB).

No vídeo, Flávio e Milei se cumprimentam e o pré-candidato à presidência diz que o abraço também é em nome do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. "É uma pena que não pude ver seu pai, mas logo você voltará", diz Milei. O mandatário argentino deve acompanhar logo mais a oficialização da candidatura de Flávio ao Planalto, durante a Convenção Nacional do PL que acontece no estádio do Pacaembu, também em São Paulo.

Milei chama Flávio de "amigo" e faz referência à "Onda Azul", movimento em prol da eleição de presidentes de direita na América do Sul. "Nós sabemos pelo que estamos lutando", diz Milei. "E vamos combater o terrorismo juntos", complementa Flávio.

A convenção partidária do PL acontece no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Flávio chegou acompanhado de Milei. O presidente argentino receberá do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado.

Eduardo

O deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, enviou um vídeo que foi exibido durante a convenção nacional do PL. No vídeo, Eduardo Bolsonaro disse que a eleição de Flávio significará a soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro e a anistia aos presos pelos atos terroristas de 8 de janeiro.

Eduardo também diz que Flávio tem uma "missão" que é combater a esquerda e a criminalidade. "Não há mais tempo para ego ou qualquer outro tipo de situação", declarou.

O ex-deputado também disse que seu irmão está agora com "um alvo" na cabeça, assim como aconteceu com o presidente da Argentina, Javier Milei, e com outras lideranças de direita da América Latina. Ao final do vídeo, Eduardo diz que Milei "já está convidado" para a posse do seu irmão no ano que vem.

Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá honrar o legado de seu pai, Jair Bolsonaro, e terá compromisso com o Brasil. A declaração foi feita durante a Convenção Nacional do PL.

"Vamos eleger uma pessoa que vai honrar seu pai, que vai honrar o legado, que vai ter compromisso com o Brasil. A gente vai eleger", disse Tarcísio. "O Brasil não está perdido. O Brasil está esperando por nós.O Brasil está esperando por cada um de vocês, que vocês possam fazer a diferença", emendou.

O governador pontuou ainda que "dói" saber que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, não pôde estar presente e que o País "está indo na direção errada", citando questões como endividamento das famílias, criminalidade e corrupção. Tarcísio também disse que quer lutar pela eleição de Flávio para poder ver o ex-presidente o visitando no Palácio do Planalto.

Segundo Tarcísio, Flávio tem visto "todo o sofrimento" de seu pai para poder fazer a diferença na eleição. "Tem visto o Bolsonaro lutar contra um sistema, o sistema corrupto", declarou

Conforme o governador paulista, o Brasil precisa de um presidente que "cuide das contas", da segurança pública e recupere o prestígio internacional que o País já teve. "E a solução está aqui, O time está aqui, escalado, com Flávio Bolsonaro, André do Prado, Guilherme Derrite e com Ricardo Nunes, que vai continuar ajudando esse povo maravilhoso da cidade de São Paulo", declarou ele, acrescentando que São Paulo é um estado próspero porque nunca foi governado pela esquerda.

Em seguida, o governador paulista também exaltou o trabalho do presidente da Argentina, Javier Milei, que também acompanhou a Convenção Nacional do PL. "Ele mostrou que há um caminho. Isso foi feito lá, pode ser feito aqui. Mas a gente precisa de pessoas com compromisso", disse Tarcísio, mencionando, por exemplo, o controle da inflação no país vizinho.

Ricardo Nunes

Durante a conveção, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes destacoua necessidade de uma "Onda Azul" nos Estados da Federação e no Senado, em referência ao movimento em prol da lideranças de direita na América do Sul.

"É importante que cada estado faça o seu trabalho para que nós tenhamos também uma onda azul de governadores. Sem deixar de esquecer, obviamente, da importância que é, os Deputados Federais, Estaduais e, principalmente, o Senado. Como o nosso campo, fazendo uma grande bancada no Senado, o jogo vai verdadeiramente mudar", disse Nunes. .

Nunes fez questão de exaltar a chapa dos candidatos do PL ao Senado, composta por Guilherme Derrite e André do Prado, e pediu união entre os candidatos de direita. "Aqui em São Paulo, no Senado é Guilherme Derrite e André do Prado e acabou. Quem for contra está traindo a decisão de Jair Bolsonaro. É preciso ter essa consciência e união"" disse Nunes. Além de Derrite e Prado, o campo da direita deve ter o nome de Ricardo Salles (Novo) como outro postulante ao Senado.

Ao criticar a gestão do atual presidente Lula (PT), Nunes chamou a atenção para a fragilidade fiscal sobre a qual o País se encontra, segundo ele. "Nós estamos numa situação muito crítica do ponto de vista da irresponsabilidade fiscal. A irresponsabilidade que esse governo Lula vem implementando no Brasil, é algo que nós precisamos alertar. Nós vamos acabar entrando numa das maiores recessões da história do Brasil".

O prefeito da capital paulista também fez um aceso às mulheres e à ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. "Michele, nós estamos juntos. Nós amamos você, e a gente vai junto ganhar essa batalha", declarou.

Saiba

Na noite da sexta-feira, 24, Flávio esteve no QG da campanha com dezenas de influenciadores, convidados para intensificar a mobilização digital pelo pré-candidato do PL. Depois, ele e a cúpula do partido foram jantar na casa de Duda Lima, marqueteiro da sigla.

Assine o Correio do Estado

Tempos Modernos

Redes sociais ampliam influência em MS e reduzem peso da TV na hora de votar

Mudança de comportamento do eleitorado leva campanhas a priorizar estratégias digitais, em vez dos meios tradicionais

25/07/2026 08h30

Compartilhar
Jovens e idosos recorrem cada vez mais às redes sociais para acompanhar o debate político

Jovens e idosos recorrem cada vez mais às redes sociais para acompanhar o debate político Foto: Arquivo

Continue Lendo...

As eleições deste ano consolidam uma mudança profunda na forma como os candidatos buscam conquistar o eleitor em Mato Grosso do Sul, embora o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio continue sendo um instrumento importante, especialmente para apresentar propostas ao eleitorado mais velho.

Especialistas ouvidos pelo Correio do Estado avaliam que as redes sociais assumiram papel central na formação da opinião pública e na definição das estratégias de campanha.

O cenário é impulsionado pela popularização de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp e Telegram, que permitem aos candidatos estabelecer comunicação direta com o eleitor, sem a intermediação dos meios tradicionais. 

A velocidade na circulação das informações, a possibilidade de segmentar públicos específicos e o baixo custo de produção de conteúdo transformaram o ambiente digital no principal campo de batalha das campanhas eleitorais.

Em Mato Grosso do Sul, essa realidade se reflete na atuação dos pré-candidatos ao governo, ao Senado e às vagas proporcionais, que intensificaram a produção diária de vídeos curtos, transmissões ao vivo e conteúdos voltados para interação com seguidores. 

Diferentemente da propaganda televisiva, que tem tempo limitado e calendário definido pela Justiça Eleitoral, as redes sociais funcionam de forma permanente, permitindo que os políticos mantenham contato constante com seus eleitores durante todo o ano.

A mudança também acompanha uma transformação no perfil do eleitor, pois os mais jovens, que representam parcela crescente do eleitorado, consomem informações predominantemente pelas plataformas digitais.

Mesmo entre pessoas acima dos 40 anos, aplicativos como WhatsApp e Facebook se tornaram importantes fontes de notícias e de debates políticos, reduzindo a exclusividade que a televisão exerceu durante décadas.

Apesar disso, especialistas alertam que o tempo de TV ainda mantém relevância estratégica. Nas eleições majoritárias, o horário eleitoral gratuito continua oferecendo maior alcance para candidatos menos conhecidos e proporciona um espaço controlado para apresentação de programas de governo. 

Além disso, a televisão ainda tem elevado grau de credibilidade com boa parte do eleitorado, sobretudo nas cidades do interior. Outro diferencial é que o conteúdo televisivo costuma alcançar eleitores que não acompanham política diariamente nas redes. 

Em municípios menores de Mato Grosso do Sul, onde a televisão aberta ainda registra elevada audiência, o horário eleitoral continua sendo considerado um instrumento importante para consolidar a imagem dos candidatos durante a campanha oficial.

Se, por um lado, as redes sociais ampliaram o alcance dos candidatos, por outro, também aumentaram os desafios para a Justiça Eleitoral.

A circulação de notícias falsas, vídeos manipulados, perfis falsos e conteúdos produzidos com inteligência artificial (IA) tornou o ambiente digital mais complexo de fiscalizar. 

Nas eleições deste ano, as regras passaram a exigir que materiais produzidos com IA sejam identificados de forma clara, enquanto o uso de deepfakes permanece proibido.

Outro aspecto que fortalece o ambiente digital é a atuação dos influenciadores, pois, embora possam manifestar apoio político de forma espontânea, a legislação impede que sejam remunerados para promover candidatos ou impulsionar conteúdos eleitorais, prática permitida apenas aos próprios candidatos, partidos e federações, dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

ANÁLISE

Para o cientista político Daniel Miranda, professor e pesquisador do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), as redes sociais e o horário eleitoral gratuito não competem entre si, mas exercem funções complementares durante a disputa eleitoral. 

Conforme ele, a principal diferença está no tempo de exposição do eleitor a cada meio de comunicação.

“O horário eleitoral na TV e no rádio alcança as pessoas apenas durante o período oficial da campanha. Já as redes sociais estão presentes no cotidiano do eleitor 24 horas por dia, dependendo do tempo que cada pessoa permanece conectada”, explicou o professor.

Miranda avalia que, justamente por essa exposição contínua, o impacto de cada conteúdo publicado nas plataformas digitais tende a ser menor de forma isolada, mas ganha força pelo efeito acumulativo ao longo do tempo. 

Em contrapartida, de acordo com o professor, o horário eleitoral gratuito, apesar de concentrar menos tempo de exposição, costuma gerar maior impacto imediato por ser um conteúdo oficial, produzido especificamente para a campanha e exibido em um momento em que o eleitor está mais atento ao debate.

O certo é que a tendência é de que televisão e redes sociais atuem de forma complementar, mas com pesos diferentes.

Enquanto a TV continua sendo importante para conferir legitimidade e ampliar o conhecimento do eleitor sobre os candidatos, as plataformas digitais passaram a definir o ritmo do debate político, influenciar a pauta diária da campanha e mobilizar apoiadores em tempo real.

No Estado, onde cerca de 2 milhões de eleitores irão às urnas em outubro, a expectativa é de que as campanhas invistam simultaneamente nas duas frentes. 

A televisão deverá concentrar a apresentação institucional dos candidatos, enquanto as redes sociais continuarão sendo utilizadas para responder rapidamente aos adversários, divulgar agendas, engajar apoiadores e disputar a atenção de um eleitor cada vez mais conectado.

Na análise do sociólogo Ricardo Luiz Cruz, que também é professor da UFMS, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão não foi substituída pelas redes. 

“Na verdade, esses meios se complementam, pois todos recorrem aos mesmos imaginários coletivos sobre partidos, candidaturas e temas que dominam o debate eleitoral. Vivemos hoje sob o domínio da imagem, e a comunicação política é um reflexo dessa realidade, adaptando-se às diferentes plataformas para dialogar com o eleitor”, pontuou.

PESQUISAS

Na avaliação do diretor do Instituto de Pesquisas Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, o crescimento da presença de pré-candidatos nas redes sociais tem ampliado a visibilidade de nomes que disputarão as eleições deste ano em Mato Grosso do Sul, mas esse desempenho digital ainda não representa vantagem nas urnas. 

Conforme ele, embora diversos pré-candidatos apresentem elevado engajamento nas plataformas digitais, esse alcance não tem se convertido automaticamente em intenção de voto. Para o pesquisador, existe uma diferença importante entre popularidade nas redes e apoio do eleitorado.

“A exposição nas redes sociais aumenta o nível de conhecimento do candidato, mas isso não significa, por si só, que ele receberá votos. Muitas vezes, esse alcance fica restrito a um nicho específico ou a uma bolha de determinado grupo social”, afirmou.

Para Barbosa, as redes sociais exercem papel relevante ao fortalecer candidaturas e manter a comunicação direta com os eleitores, mas dificilmente são suficientes, isoladamente, para eleger um candidato no cenário sul-mato-grossense.

“As redes sociais dão sustentação ao voto. Somente com as redes sociais, em Mato Grosso do Sul, é difícil emplacar um candidato. Basta observar historicamente os candidatos que conseguiram se eleger”, disse.

O diretor do IPR observa que vários pré-candidatos têm investido intensamente em plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e outras redes digitais, mas ressalta que a eficácia dessa estratégia somente poderá ser medida no resultado das urnas. “Tem alguns candidatos usando bastante as redes sociais, mas é preciso ver se essa estratégia vai dar certo. O voto precisa chegar à urna”, destacou.

Barbosa também chama atenção para a necessidade de analisar indicadores além do número de seguidores ou curtidas.

Conforme ele, métricas como alcance das publicações, compartilhamentos, volume de visualizações e, principalmente, o sentimento das interações são determinantes para avaliar o impacto da comunicação digital.

“Às vezes há muitos compartilhamentos, mas o sentimento é negativo, e isso acaba sendo prejudicial para a campanha. Todos esses fatores precisam ser considerados”, ponderou.

Para o pesquisador, a presença digital deixou de ser opcional nas campanhas eleitorais modernas. No entanto, ele ressalta que o sucesso eleitoral depende da combinação entre atuação nas redes, trabalho de campo, articulação política e capacidade de transformar visibilidade em votos.

“Na minha opinião, as redes sociais dão uma grande sustentação para o candidato, e ele não pode ficar de fora delas. Agora, acreditar que apenas as redes sociais vão levá-lo ao sucesso é uma visão simplista, porque a realidade é bem mais complexa”, concluiu.

rio de janeiro

Moraes revoga medidas cautelares contra pré-candidato preso com fuzil

Agora, o ex-prefeito de Belford Roxo (RJ) Márcio Canella (União Brasil) pode participar da convenção que pode escolher seu nome para disputa ao Senado

25/07/2026 07h21

Compartilhar
Márcio Canella havia sido preso em meio a investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro em postos

Márcio Canella havia sido preso em meio a investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro em postos

Continue Lendo...

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a revogação de todas as medidas cautelares impostas ao ex-prefeito de Belford Roxo (RJ) Márcio Canella (União Brasil), preso em flagrante no último dia 7 de julho durante uma operação da Polícia Federal. Com a decisão, o político deixa de usar tornozeleira eletrônica, recupera o passaporte e fica desobrigado das demais restrições fixadas após a prisão.

A decisão foi proferida nessa quinta-feira, 23, às vésperas das convenções partidárias que vão definir as candidaturas ao governo do Rio de Janeiro. Após a decisão do STF, Canella publicou uma mensagem nas redes sociais em que atribuiu a revogação das medidas à sua fé. Antes de ser preso, ele diz ser pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro

"A minha confiança está em Deus, que nunca falha e sempre cuida de nós. Ele me conhece, conhece meu coração, conhece o meu trabalho, sabe tudo o que eu fiz na vida pública para melhorar a vida das pessoas em defesa do cidadão de bem", escreveu.

O ex-prefeito foi alvo da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um grupo suspeito de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro para lavar recursos provenientes do crime organizado.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram um fuzil de uso restrito da Polícia Militar do Rio de Janeiro em um veículo utilizado por Canella. A arma, segundo a investigação, pertencia ao policial Alexandre Paixão da Silva Júnior, responsável pela segurança do ex-prefeito, que também acabou preso.

Além do armamento localizado no carro, a Polícia Federal apreendeu em imóveis ligados a Canella dois revólveres, uma pistola, 13 carregadores, munições e relógios de alto valor.

As investigações são baseadas, entre outros elementos, em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que aponta movimentações de aproximadamente R$ 7,6 bilhões pelo grupo investigado ao longo dos últimos seis anos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Asfalto feito pelo presidente da Agesul se esfarela dias após liberação de rodovia para circulação
MS-276

/ 1 dia

Asfalto feito pelo presidente da Agesul se esfarela dias após liberação de rodovia para circulação

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3744, sexta-feira (24/07)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3744, sexta-feira (24/07)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7074, sexta-feira (24/07)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7074, sexta-feira (24/07)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7073, quinta-feira (23/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7073, quinta-feira (23/07): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2954, sexta-feira (24/07)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2954, sexta-feira (24/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 1 dia

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 16/07/2026

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei