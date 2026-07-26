Governo brasileiro chama embaixador na Argentina para consultas após ataques de Milei

Eleições 2026

Federação oficializa Lucien Rezende para o Governo do Estado e Beto do Movimento ao Senado; grupo aposta em diversidade, movimentos sociais e alinhamento à candidatura de Lula.

Lucien Rezende durante convenção da Federação Psol-Rede, que confirmou sua candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. Foto: Divulgação

A Federação Psol-Rede oficializou, durante convenção realizada neste sábado (25), em Campo Grande, os nomes que levará às urnas nas eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul. Ao todo, 25 candidaturas foram apresentadas para a disputa pelo Governo do Estado, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

A convenção confirmou Lucien Rezende como candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, tendo Kaelly Saraiva como candidata a vice-governadora. Para o Senado, a federação escolheu Beto do Movimento, acompanhado por Elizangela Tiago da Maia, na primeira suplência, e Francisca Katia Bastos Pereira, na segunda.

Além das candidaturas majoritárias, a federação apresentou dez nomes para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e outros nove para a Câmara dos Deputados.

A composição das chapas foi apresentada pelo grupo como uma tentativa de ampliar a participação de mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, indígenas, negros e representantes de movimentos sociais na disputa eleitoral.

Durante o lançamento, Lucien afirmou que a campanha deverá concentrar o discurso em questões sociais e nas demandas que a federação considera prioritárias para Mato Grosso do Sul.

“Estamos comprometidos com as pautas mais importantes para a nossa população. Nosso compromisso é com o bem-estar das pessoas. Acredito que vai ser uma campanha positiva, uma campanha para cima”, afirmou.

Disputa pelo Senado

Para a única cadeira do Senado que integra a chapa da federação, o nome escolhido foi Beto do Movimento, coordenador nacional do Movimento Popular de Luta (MPL), presidente da Associação de Produtores da Agricultura Familiar (APAF) e assentado em Sidrolândia.

Na convenção, Beto indicou que pretende colocar no centro da campanha temas relacionados aos trabalhadores e ao campo. Entre as bandeiras citadas estão o fim da jornada 6×1, a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar.

“A gente vem dialogando na sociedade, vem colocando as propostas e, principalmente, trazendo algumas bandeiras de luta, que são justamente permanecer mobilizado contra a jornada de 6×1, a luta pela reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar”, declarou.

A chapa ao Senado será completada por Elizangela Tiago da Maia, como primeira suplente, e Francisca Katia Bastos Pereira, como segunda suplente.

Diversidade nas chapas

A Federação Psol-Rede também levou para a convenção a diversidade de seus candidatos como uma das marcas da composição para outubro.

Na disputa pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, o grupo terá dez candidatos, sendo seis homens e quatro mulheres, todos filiados ao Psol. Para a Câmara dos Deputados, serão nove candidaturas: cinco mulheres e quatro homens, incluindo nomes do Psol e da Rede.

“Nossa chapa não tem candidato laranja, temos igualdade entre homens e mulheres, respeitamos a diversidade, e temos espaço igualitário para mulheres trans, indígenas, LGBTQIAPN+, negros, representantes dos movimentos sociais, enfim, somos o retrato da população sul-mato-grossense”, afirmou Lucien.

Apoio a Lula

No cenário nacional, o Psol de Mato Grosso do Sul definiu apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhando o posicionamento nacional da legenda.

Lucien classificou o partido como integrante da esquerda de sustentação do governo federal e afirmou que a campanha estadual deverá manter a defesa de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

“Somos os porta-vozes do Lula, somos a verdadeira esquerda, a esquerda do Lula. Defendemos pautas que são caras à nossa população e damos a sustentabilidade ao seu governo e vamos continuar nessa linha, sempre pautados pelo respeito e luta pelos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais”, declarou.

Quem encabeça a chapa

Lucien Rezende é pequeno produtor rural, já ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo e atualmente preside o Psol em Mato Grosso do Sul.

A candidata a vice, Kaelly Saraiva, é enfermeira e professora universitária, além de ter atuação como ex-dirigente sindical, cantora lírica e produtora cultural.

Já Beto do Movimento construiu sua trajetória ligada a movimentos sociais e à agricultura familiar. Além de coordenar nacionalmente o MPL e presidir a APAF, é assentado em Sidrolândia.

Confira os candidatos lançados pela Federação Psol-Rede

Governo de Mato Grosso do Su

Lucien Roberto Garcia de Rezende - governador

Kaelly Virginia de Oliveira Saraiva - vice-governadora

Senado

Beto do Movimento - senador

Elizangela Tiago da Maia - 1ª suplente

Francisca Katia Bastos Pereira - 2ª suplente

Deputados estaduais

Fabiano Duarte da Silva

Gilvan Pereira Fernandes

Jean Carlos Alves Resende

José Rinaldo dos Santos

Jyeniffer Caroline Muller Rodrigues

Leandro da Silva Rodrigues

Kelliiane dos Santos Souza

Margila Leal de Souza Tocchio

Silvana Nascimento Vilalva

Ubiracy dos Santos

Deputados federais