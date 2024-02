Michelle Bolsonaro desembarca na Capital recepcionada pela prefeita Adriane Lopes

Ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR), na manhã desta sexta-feira (23), em um voo da Latam, vindo de Brasília.

Michelle está na Capital para cumprir agenda política do Partido Liberal (PL) e participar do Evento PL Mulher, na manhã deste sábado (24), no espaço Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, saída para Cuaibá, em Campo Grande.

O ex-presidente, Jair Bolsonaro, não veio acompanhar sua esposa pois tem compromisso marcado neste fim de semana: ato político na avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (25). Como o ex-presidente projeta uma grande manifestação, terá de estar presente na capital paulista pelo menos 24 horas antes.

Conforme apurado pela reportagem, apoiadores não receberam Michelle no aeroporto. Mas, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), fez questão de receber a ex-primeira-dama na pista de pouso do aeroporto.

Adriane recepcionou Michelle com uma bíblia de presente. A chefe do executivo municipal disse que a escolha do presente reflete a afinidade de valores compartilhados, especialmente em relação à fé cristã e à importância da família.

Segundo Adriane, a Bíblia é reconhecida como a palavra de Deus, uma poderosa fonte de fé e amor, transmitindo valores morais e éticos fundamentais para muitas pessoas.

“É uma honra receber em Campo Grande a presidente do PL Mulher, nossa ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, uma referência de mulher forte, que inspira e faz com que a voz de muitas outras mulheres sejam ouvidas. Que sua passagem pela Capital das Oportunidades seja produtiva e abençoada”, afirmou a prefeita em suas redes sociais.

PL MULHER

Evento PL Mulher ocorrerá às 10 horas deste sábado (24), no espaço Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O portão abrirá às 8 horas.

A previsão é que o evento termine às 12 horas. São esperadas 3 mil pessoas no evento. O Encontro do PL Mulher em Mato Grosso do Sul busca incentivar e engajar a participação das mulheres na política.

Contará com a participação da presidente Nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, da Vice-Presidente Nacional, deputada federal Amália Barros e da Presidente Estadual do PL Mulher-MS, Naiane Bitencourt.

JAIR BOLSONARO E ADRIANE LOPES

Em entrevista ao Blog do Elielson, da Rádio CBN, de Recife (PE), realizada nesta quarta-feira (21), Jair Bolsonaro deixou subentendido que o PL de Campo Grande vai apoiar Adriane Lopes nas eleições municipais de 2024.

O Correio do Estado apurou que a nova declaração do ex-presidente veio um dia depois de a senadora Tereza Cristina (PP) ter uma reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, alinhando uma aliança entre os dois partidos na Capital.

Nesse encontro, ficou acertado que a cabeça de chapa será a prefeita Adriane Lopes e o vice será uma indicação do PL. Ainda conforme a reportagem, Marcos Pollon deve indicar sua esposa, Naiane Bittencourt, atual presidente do PL Mulher no Estado.