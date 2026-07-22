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Novos eleitores em MS vêm principalmente de São Paulo; mulheres solteiras de 25 a 29 anos lideram

Parcela de novos eleitores é representada por 1,6 mil mulheres e 1.591 homens

Alison Silva

Alison Silva

22/07/2026 - 15h00
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São Paulo (871), Paraná (375) e Mato Grosso (337) puxam a fila dos estados com maior volume de transferências eleitorais para Mato Grosso do Sul em 2026 (3.191 eleitores), dentro deste recorte, mulheres solteiras com idade entre 25 e 29 anos lideram a estatística. 

Se considerarmos ambos os gêneros, o recorte é responsável por 14,6% (467) dos novos votantes, índice ligeiramente superior ao número de votantes com idade entre 30-34 (450) ou 14,1%. Deste universo, são 243 mulheres e 224 homens. 

Quanto ao estado civil, 366 pessoas se declararam solteiras, ao passo que 92 disseram estar casadas, além de 9 pessoas divorciadas, números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O novo eleitorado é representado por 1,6 mil mulheres e 1.591 homens. 

Além dos estados citados, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão também contam com número significante de eleitores que transferiram a documentação e devem votar em Mato Grosso do Sul no pleito geral deste ano. O 1° turno acontece dia 4 de outubro, ao passo que o estado conta com 2.025.001 eleitores. 

Conforme o TSE, Campo Grande (823), Três Lagoas (317), Dourados (273), Chapadão do Sul (172), Ponta Porã (134) e Nova Andradina (107) abrigaram a maior parte dos novos eleitores. 

De modo geral, o recorte etário dos novos votantes se estabeleceu da seguinte maneira:

  • 17-20 (82);
  • 21-24 (226);
  • 25-29 (467);
  • 30-34 (450); 
  • 35-39 (423); 
  • 40-44 (414); 
  • 45-49 (338); 
  • 50-54 (248); 
  • 55-59 (165); 
  • 60-64 (143); 
  • 65-69 (128); 
  • 70-74 (64); 
  • 75-79 (33); 
  • 80-84 (7); 
  • 85-89 (2); 

Apenas um eleitora com idade acima dos 90 anos transferiu o título eleitoral para Mato Grosso do Sul em 2026, mudança ocorrida em março deste ano.

Com a troca, ela deixou o domicílio eleitoral no município de Praia Grande, em São Paulo e esta apta a votar em Amambai já no pleito deste ano. 

Cabe destacar que a chegada desta parcela de votantes pode estar diretamente atrelada àqueles que veem Campo Grande como um centro de oportunidades, ou mesmo à população que migra por força de trabalho ao interior do Estado, economia impulsionada pelo agronegócio, além das fábricas de celulose situadas em Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Eldorado. 

Além dos novos votantes, 1.659 sul-mato-grossenses "transferiram internamente" seus locais de votação, ou seja, realizaram apenas a mudança entre municípios de MS. 

Estados que mais "exportaram" eleitores para Mato Grosso do Sul: 

  • São Paulo 871
  • Paraná 375
  • Mato Grosso 337
  • Goiás 171
  • Minas Gerais 166
  • Bahia 131
  • Alagoas 114
  • Rio de Janeiro 110
  • Santa Catarina 101
  • Maranhão 100
  • Pernambuco 94
  • Rio Grande do Sul 90
  • Pará 89
  • Rondônia 86
  • Ceará 47
  • Distrito Federal 39
  • Piauí 35
  • Tocantins 31
  • Espírito Santo 30
  • Acre 29
  • Amazonas 28
  • Rio Grande do Norte 27
  • Paraíba 18
  • Amapá 13
  • Sergipe 11
  • Roraima 5
  • (Exterior)  43

Onde votarão os novos eleitores?

  • Campo Grande 823
  • Três Lagoas 317
  • Dourados 273
  • Chapadão do Sul 172
  • Ponta Porã 134
  • Nova Andradina 107
  • Costa Rica 95
  • Aparecida do Taboado 93
  • Ribas do Rio Pardo 66
  • Bataguassu 64
  • Paranaíba 63
  • Mundo Novo 52
  • Água Clara 49
  • Rio Brilhante 45
  • Cassilândia 44
  • Corumbá 44
  • Inocência 40
  • Maracaju 38
  • Naviraí 38
  • São Gabriel do Oeste 36
  • Ivinhema 31
  • Aquidauana 30
  • Sidrolândia 28
  • Bonito 27
  • Selvíria 25
  • Coxim 24
  • Nova Alvorada do Sul 22
  • Brasilândia 21
  • Caarapó 21
  • Jardim 19
  • Amambai 18
  • Sonora 18
  • Ladário 17
  • Itaquiraí 15
  • Paraíso das Águas 15
  • Terenos 14
  • Iguatemi 13
  • Angélica 12
  • Deodápolis 12
  • Eldorado 12
  • Rio Verde de Mato Grosso 11
  • Sete Quedas 11
  • Anaurilândia 10
  • Fátima do Sul 10
  • Miranda 9
  • Anastácio 8
  • Bandeirantes 8
  • Bela Vista 8
  • Glória de Dourados 8
  • Alcinópolis 7
  • Corguinho 7
  • Laguna Carapã 7
  • Paranhos 7
  • Taquarussu 7
  • Vicentina 7
  • Aral Moreira 6
  • Batayporã 6
  • Camapuã 6
  • Figueirão 6
  • Itaporã 6
  • Dois Irmãos do Buriti 5
  • Jaraguari 5
  • Santa Rita do Pardo 5
  • Japorã 4
  • Rio Negro 4
  • Guia Lopes da Laguna 3
  • Juti 3
  • Nioaque 3
  • Tacuru 3
  • Bodoquena 2
  • Pedro Gomes 2
  • Porto Murtinho 2
  • Rochedo 2
  • Douradina 1
  • Jateí 1
  • Novo Horizonte do Sul 1 

Conforme o TSE, neste período, apenas os municípios de Antônio João, Caracol e Coronel Sapucaia não abrigaram eleitores de outros estados. 

Finalizadas em maio, as transferência poderiam ser feita de forma on-line, pelo Autoatendimento Eleitoral, ou presencialmente, em qualquer cartório eleitoral do município onde a pessoa pretendia votar. 

Voto em trânsito

Eleitoras e eleitores que estiverem longe de seus domicílios eleitorais durante o pleito deste ano e desejam exercer seu direito ao voto podem se manifestar junto ao Tribunal Regional Eleitoral desde a última segunda-feira (20). 

O serviço estará disponível nos municípios de Campo Grande e Dourados, disponível àqueles que se manifestarem até 20 de agosto. 

A solicitação pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal da Justiça Eleitoral, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Em Campo Grande, o local destinado à votação em trânsito será o Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 1.681, Centro. Já em Dourados, a votação ocorrerá na Paróquia São José Operário, situada na Avenida Marcelino Pires, s/n, Centro.

O voto em trânsito é destinado a eleitores que estarão fora do município onde votam no dia da eleição e possuem inscrição eleitoral regular. A habilitação pode ser solicitada para o primeiro turno, para o segundo turno ou para ambos.

Quem optar por votar em trânsito em município localizado no mesmo estado de seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa. Já quem escolher votar em unidade da Federação diferente daquela em que está inscrito poderá votar apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

A habilitação para o voto em trânsito não altera nem transfere a inscrição eleitoral. Após a realização das eleições, o vínculo da eleitora ou do eleitor com sua seção de origem é restabelecido automaticamente.

Caso a pessoa habilitada para votar em trânsito não compareça ao local escolhido no dia da eleição, deverá justificar a ausência, mesmo se estiver em seu município de origem.

As regras sobre a transferência temporária de eleitoras e eleitores e o voto em trânsito estão previstas nos artigos 30 a 46 da Resolução-TSE nº 23.751/2026.

Serviço 

Em caso de dúvidas, as eleitoras e os eleitores podem procurar qualquer cartório eleitoral ou acessar os canais oficiais da Justiça Eleitoral.

ELEIÇÕES 2026

PSDB oficializa candidatos e mira eleger até cinco deputados estaduais e um federal em MS

Convenção da Federação PSDB/Cidadania definiu os nomes que disputarão o pleito deste ano no Estado

22/07/2026 07h14

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O PSDB de Mato Grosso do Sul definiu na noite de ontem os candidatos a deputados federais e estaduais

O PSDB de Mato Grosso do Sul definiu na noite de ontem os candidatos a deputados federais e estaduais Divulgação

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O PSDB de Mato Grosso do Sul oficializou, durante convenção da Federação PSDB/Cidadania realizada, ontem (21), em Campo Grande, a lista de pré-candidatos que disputarão as eleições de 2026 para deputado federal e deputado estadual. 

Em processo de reestruturação após perder parte de seus quadros na janela partidária, a legenda pretende manter protagonismo na política estadual e aposta em uma chapa competitiva para ampliar sua representação.
A convenção definiu as candidaturas proporcionais da sigla, enquanto a convenção destinada à composição da chapa majoritária está prevista para o dia 1º de agosto. 

As convenções partidárias seguem até 5 de agosto e são a etapa em que os partidos oficializam candidatos e alianças para a disputa eleitoral. O registro das candidaturas deverá ser feito junto à Justiça Eleitoral até 15 de agosto, enquanto a propaganda eleitoral terá início no dia 16.

Recuperar espaço

Mesmo após perder três deputados federais durante a janela partidária, o PSDB decidiu manter uma chapa própria para a Câmara dos Deputados. A mudança nas regras eleitorais, que ampliou as possibilidades de partidos conquistarem cadeiras na distribuição das vagas proporcionais, reforçou a estratégia tucana de disputar espaço no Legislativo federal.

A expectativa da direção estadual é eleger pelo menos um deputado federal e conquistar entre quatro e cinco cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

O presidente estadual do PSDB, deputado Pedro Caravina, afirmou que a legenda chega fortalecida após um período de dificuldades e destacou que o resultado dependerá do desempenho de cada candidato durante a campanha.

"De um partido que estava com muita dificuldade, nós saímos dessa convenção hoje com um partido fortalecido. Depende agora de cada um de vocês, nas suas regiões e nas caminhadas pelo Estado. Não existe eleição ganha para ninguém, não existe ninguém mais forte ou mais fraco que ninguém. O voto é conquistado e aparece na urna nessa conquista", afirmou durante a convenção.

Segundo a direção partidária, a chapa reúne nove candidatos a deputado federal e 24 candidatos a deputado estadual, representando municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Itaquiraí, Sidrolândia, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Amambai, Ivinhema, Coxim e Jaraguari, mesclando nomes experientes e novas lideranças.

Disputa interna

Na corrida por vagas na Assembleia Legislativa, um dos principais focos será Três Lagoas. Os ex-deputados estaduais Eduardo Rocha e Ângelo Guerreiro voltam a disputar o mesmo eleitorado, repetindo uma rivalidade política já conhecida no município.

A chegada de Eduardo Rocha ao PSDB movimentou os bastidores da legenda. Inicialmente, Ângelo Guerreiro cogitou deixar o partido, mas decidiu permanecer e disputar uma vaga para deputado estadual. Integrantes da legenda chegaram a defender sua candidatura à Câmara Federal, hipótese descartada pelo ex-prefeito.

Além deles, os atuais deputados estaduais Paulo Duarte, Pedro Caravina e Lia Nogueira tentarão renovar seus mandatos na Assembleia.

Candidatos a deputados federais

•    Bia Cavassa  
•    Puka Valdez  
•    Professor Juari 
•    Natal Gonzaga 
•    Ricardinho Favaro 
•    Capitão Roledo 
•    Sirlene 
•    Dr. Victor Rocha 
•    Viviane Luiza  

Candidatos a deputados estaduais

•    Adonis
•    Albi de Urrutia
•    Andrea Fim
•    Ângelo Guerreiro
•    Biro Biro
•    Dheine Martins
•    Edson Nogueira
•    Flávio Dias
•    Flávio Cabo Almi
•    Izaias Rocha
•    Janete Córdoba
•    Eduardo Rocha
•    Zé da Farmácia
•    Zé Wilson
•    Julia News
•    Laura da Fiel Amigo
•    Lia Nogueira
•    Nelson Lords
•    Paulo Duarte
•    Pedro Caravina
•    Coletivo de Servidores (Poliana)
•    Dr. Rotterdam
•    Silvio Pitu
•    Wagner Pereira


 

Política

Lula autoriza uso das Forças Armadas nas eleições de 2026

Em eleições anteriores, o apoio das Forças Armadas incluiu o reforço da segurança nos locais de votação, o transporte de urnas e de pessoal a serviço da Justiça Eleitoral

21/07/2026 19h01

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Lula autorizou Forças Armadas nas eleições

Lula autorizou Forças Armadas nas eleições Divulgação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para garantir a votação, apuração e prestar apoio logístico nas eleições de 2026. O texto foi publicado nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial da União

Conforme o decreto, os locais e períodos de uso das Forças Armadas serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Em eleições anteriores, o apoio das Forças Armadas incluiu o reforço da segurança nos locais de votação, o transporte de urnas e de pessoal a serviço da Justiça Eleitoral.

O apoio logístico das Forças Armadas costuma priorizar o acesso a localidades remotas, como comunidades indígenas e ribeirinhas

As eleições de 2026 ocorrerão no dia 4 de outubro. São cerca de 158 milhões de eleitores habilitados para ir às urnas nesta data Estão em disputa os cargos de presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O número de eleitores cresceu em cerca de 1,5% de 2022 até hoje. O maior crescimento proporcional ocorreu na região Norte, que passou a concentrar 8,26% do eleitorado nacional.

Se houver segundo turno, ele ocorrerá no dia 25 de outubro.

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