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Política

ELEIÇÕES 2026

PSDB oficializa candidatos e mira eleger até cinco deputados estaduais e um federal em MS

Convenção da Federação PSDB/Cidadania definiu os nomes que disputarão o pleito deste ano no Estado

Daniel Pedra

Daniel Pedra

22/07/2026 - 07h14
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O PSDB de Mato Grosso do Sul oficializou, durante convenção da Federação PSDB/Cidadania realizada, ontem (21), em Campo Grande, a lista de pré-candidatos que disputarão as eleições de 2026 para deputado federal e deputado estadual. 

Em processo de reestruturação após perder parte de seus quadros na janela partidária, a legenda pretende manter protagonismo na política estadual e aposta em uma chapa competitiva para ampliar sua representação.
A convenção definiu as candidaturas proporcionais da sigla, enquanto a convenção destinada à composição da chapa majoritária está prevista para o dia 1º de agosto. 

As convenções partidárias seguem até 5 de agosto e são a etapa em que os partidos oficializam candidatos e alianças para a disputa eleitoral. O registro das candidaturas deverá ser feito junto à Justiça Eleitoral até 15 de agosto, enquanto a propaganda eleitoral terá início no dia 16.

Recuperar espaço

Mesmo após perder três deputados federais durante a janela partidária, o PSDB decidiu manter uma chapa própria para a Câmara dos Deputados. A mudança nas regras eleitorais, que ampliou as possibilidades de partidos conquistarem cadeiras na distribuição das vagas proporcionais, reforçou a estratégia tucana de disputar espaço no Legislativo federal.

A expectativa da direção estadual é eleger pelo menos um deputado federal e conquistar entre quatro e cinco cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

O presidente estadual do PSDB, deputado Pedro Caravina, afirmou que a legenda chega fortalecida após um período de dificuldades e destacou que o resultado dependerá do desempenho de cada candidato durante a campanha.

"De um partido que estava com muita dificuldade, nós saímos dessa convenção hoje com um partido fortalecido. Depende agora de cada um de vocês, nas suas regiões e nas caminhadas pelo Estado. Não existe eleição ganha para ninguém, não existe ninguém mais forte ou mais fraco que ninguém. O voto é conquistado e aparece na urna nessa conquista", afirmou durante a convenção.

Segundo a direção partidária, a chapa reúne nove candidatos a deputado federal e 24 candidatos a deputado estadual, representando municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Itaquiraí, Sidrolândia, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Amambai, Ivinhema, Coxim e Jaraguari, mesclando nomes experientes e novas lideranças.

Disputa interna

Na corrida por vagas na Assembleia Legislativa, um dos principais focos será Três Lagoas. Os ex-deputados estaduais Eduardo Rocha e Ângelo Guerreiro voltam a disputar o mesmo eleitorado, repetindo uma rivalidade política já conhecida no município.

A chegada de Eduardo Rocha ao PSDB movimentou os bastidores da legenda. Inicialmente, Ângelo Guerreiro cogitou deixar o partido, mas decidiu permanecer e disputar uma vaga para deputado estadual. Integrantes da legenda chegaram a defender sua candidatura à Câmara Federal, hipótese descartada pelo ex-prefeito.

Além deles, os atuais deputados estaduais Paulo Duarte, Pedro Caravina e Lia Nogueira tentarão renovar seus mandatos na Assembleia.

Candidatos a deputados federais

•    Bia Cavassa  
•    Puka Valdez  
•    Professor Juari 
•    Natal Gonzaga 
•    Ricardinho Favaro 
•    Capitão Roledo 
•    Sirlene 
•    Dr. Victor Rocha 
•    Viviane Luiza  

Candidatos a deputados estaduais

•    Adonis
•    Albi de Urrutia
•    Andrea Fim
•    Ângelo Guerreiro
•    Biro Biro
•    Dheine Martins
•    Edson Nogueira
•    Flávio Dias
•    Flávio Cabo Almi
•    Izaias Rocha
•    Janete Córdoba
•    Eduardo Rocha
•    Zé da Farmácia
•    Zé Wilson
•    Julia News
•    Laura da Fiel Amigo
•    Lia Nogueira
•    Nelson Lords
•    Paulo Duarte
•    Pedro Caravina
•    Coletivo de Servidores (Poliana)
•    Dr. Rotterdam
•    Silvio Pitu
•    Wagner Pereira


 

Eleições 2026

TRE conclui que vídeo de Catan contra Riedel violou regras eleitorais

Juíza Mariel Cavalin dos Santos reconheceu irregularidades no uso de inteligência artificial sem identificação obrigatória e no impulsionamento de conteúdo negativo contra o governador Eduardo Riedel durante a pré-campanha eleitoral.

21/07/2026 16h24

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A Justiça Eleitoral concluiu que o vídeo divulgado pelo deputado João Henrique Catan contra o governador Eduardo Riedel descumpriu regras do TSE sobre o uso de inteligência artificial durante a pré-campanha eleitoral.

A Justiça Eleitoral concluiu que o vídeo divulgado pelo deputado João Henrique Catan contra o governador Eduardo Riedel descumpriu regras do TSE sobre o uso de inteligência artificial durante a pré-campanha eleitoral. Foto: Divulgação/ Montagem: Correio do Estado

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A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul julgou procedente, ou seja, deu razão à representação movida pela Federação União Progressista (União Brasil/PP) contra o deputado estadual e pré-candidato ao governo do Estado João Henrique Miranda Soares Catan.

Na decisão, a Justiça reconheceu irregularidades na divulgação de um vídeo produzido com inteligência artificial durante a pré-campanha eleitoral de 2026

A decisão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta terça-feira (21), concluiu que o parlamentar descumpriu as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao divulgar conteúdo sintético sem a identificação obrigatória e ao impulsionar, mediante pagamento, uma publicação considerada de caráter negativo contra o governador Eduardo Riedel, pré-candidato à reeleição. 

A ação foi proposta pela Federação União Progressista, que questionou o vídeo intitulado "Os Intocáveis MS - Episódio 08", publicado nos perfis oficiais de Catan no Instagram e no Facebook.

Segundo a representação, o material foi produzido integralmente por ferramentas de inteligência artificial, sem a rotulagem exigida pela Resolução nº 23.610/2019 do TSE, além de ter sido impulsionado por meio de publicidade paga para ampliar seu alcance nas redes sociais. 

Ainda no início do processo, a Justiça determinou a remoção imediata da publicação, ordem que foi cumprida pela plataforma Meta.

No julgamento do mérito, a juíza Mariel Cavalin dos Santos rejeitou o argumento da defesa de que a retirada do vídeo teria esvaziado a ação e manteve o entendimento de que as irregularidades permaneceram caracterizadas.

Uso de inteligência artificial

Na decisão, a relatora destacou que as normas eleitorais passaram a exigir transparência na utilização de conteúdos produzidos total ou parcialmente por inteligência artificial durante o período eleitoral.

Segundo a magistrada, sempre que esse tipo de tecnologia for empregado, o material deve informar de maneira clara, ostensiva e contínua que foi criado por inteligência artificial, permitindo que o eleitor saiba exatamente a origem do conteúdo.

Ao analisar o vídeo divulgado por Catan, a Justiça concluiu que a publicação não continha os mecanismos de identificação exigidos pela legislação, como marca d'água ostensiva e outras formas de aviso ao público, comprometendo o direito à informação do eleitor. 

Impulsionamento pago

Outro ponto considerado irregular foi o impulsionamento da publicação.

Conforme a decisão, a legislação eleitoral autoriza o pagamento para ampliar o alcance de conteúdos na internet apenas quando a finalidade é promover positivamente candidatos, partidos ou federações. O uso desse mecanismo para ampliar críticas ou ataques contra adversários é vedado.

Nos autos, a magistrada cita informações da Biblioteca de Anúncios da Meta indicando que foram investidos entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil para impulsionar o vídeo, que teria alcançado mais de *um milhão de pessoas* nas redes sociais. Para a Justiça, houve utilização de meio proibido pela legislação eleitoral. 

Defesa alegou sátira política

Durante o processo, a defesa de João Henrique Catan sustentou que o vídeo representava apenas uma sátira política protegida pela liberdade de expressão.

Os advogados afirmaram ainda que o conteúdo não configurava "deepfake", possuía elementos suficientes para indicar sua natureza artificial e não continha pedido de voto ou de não voto.

A defesa também pediu a revogação da decisão liminar que determinou a retirada da publicação e a improcedência da representação. 

Entendimento do TRE-MS

Ao rejeitar os argumentos apresentados, a magistrada ressaltou que a liberdade de expressão não afasta o cumprimento das normas específicas da legislação eleitoral sobre o uso de inteligência artificial.

A decisão também cita entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral segundo o qual o impulsionamento pago de conteúdo negativo contra adversários políticos configura irregularidade, ainda que a publicação seja apresentada sob a forma de crítica ou sátira.

Com esse entendimento, a Justiça Eleitoral julgou procedente a representação contra o parlamentar. 

Regras para uso de IA

As normas editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2026 determinam que conteúdos produzidos com inteligência artificial devem informar de forma clara sua origem.

A regulamentação também proíbe o uso de "deepfakes" e restringe o impulsionamento pago de propaganda negativa contra adversários, buscando garantir maior transparência e preservar a integridade do processo eleitoral.

Limite de gastos

Candidatos de MS podem gastar até R$ 6,2 milhões em campanha eleitoral

O maior valor no Estado é para candidatos a governador, enquanto o menor, de R$ 1,2 milhão, é para concorrentes a deputado estadual

21/07/2026 16h00

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Limite de gastos foi definido pelo TSE

Limite de gastos foi definido pelo TSE Reprodução/TSE

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Candidatos que disputarem cargos nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul poderão gastar entre R$ 1,2 milhão a R$ 6,2 milhões em campanhas eleitorais, dependendo de qual cargo concorrerem. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta terça-feira (21), portaria que estabelece os limites de gastos de campanha para cada cargo em disputa.

Em Mato Grosso do Sul, o maior limite é para os postulantes ao cargo de governador, que poderão gastar R$ 6.226.082,16. Caso a eleição vá para segundo turno, fica acrescido o valor de R$ 3.113.041,08 para os que seguirem na disputa.

Os que disputarem os cargos de senador e deputado federal têm o mesmo limite de gastos, de R$ 3.176.572,53.

Por fim, quem concorrer para deputado estadual poderá usar até R$ 1.270.626,01 na campanha.

Para o cargo de presidente da República, o gasto no primeiro turno é limitado a R$ 88.644.030,80, sendo acrescido de mais R$ 44.472.015,40 caso o pleito vá para o segundo turno.

A resolução estabelece que a candidata, o candidato ou o partido que gastar acima do limite fixado estará sujeito ao pagamento de multa equivalente a 100% do valor excedente.

O excesso de gastos também pode caracterizar abuso do poder econômico, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas na legislação eleitoral.

Os valores para este ano são os mesmos definidos para as eleições de 2022.

Segundo o TSE, a decisão de manter os mesmos limites considerou a ausência de alteração legislativa sobre o tema, a manutenção do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no mesmo valor destinado às eleições anteriores e a necessidade de preservar o equilíbrio financeiro dos partidos políticos e as políticas de inclusão previstas na legislação eleitoral. 

Os limites de gastos são definidos com base na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução TSE nº 23.607/2019 e servem de referência para as despesas realizadas pelas campanhas eleitorais. 

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, destacou que a manutenção dos valores também contribui para garantir estabilidade à disputa eleitoral e reduzir o risco de prejuízo às candidaturas contempladas pelas políticas afirmativas. 

As Eleições de 2026 ocorrerão no dia 4 de outubro de 2026 (1º turno), oportunidade em que serão eleitos os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro de 2026.

O que entra nos gastos de campanha? 

O limite de gastos de cada candidatura considera não apenas as despesas contratadas diretamente pela candidata ou pelo candidato, mas também outros valores relacionados à campanha.

Nesse cálculo, estão incluídos o total dos gastos de campanha contratados pela candidatura; as transferências financeiras feitas para outros partidos, candidatas ou candidatos; e as doações estimáveis em dinheiro recebidas, ou seja, bens e serviços doados que possuem valor econômico.  

Além disso, os recursos que a candidatura transfere para a conta do partido também entram no cálculo do limite, naquilo que exceder as despesas efetivamente realizadas pelo partido em benefício daquela candidatura, exceto as transferências referentes às sobras de campanha. 

A verificação do excesso de gastos ocorre, em regra, durante o exame da prestação de contas das candidaturas e dos partidos, desde que existam elementos suficientes para essa constatação. 

A decisão tomada na prestação de contas, porém, não impede nem substitui a análise em outras ações judiciais, como as que tratam de abuso do poder econômico ou de captação e gastos ilícitos de recursos. 

Caso o mesmo excesso seja identificado em outro processo, com base em provas distintas, o valor da multa já aplicada deverá ser descontado para evitar dupla punição pelo mesmo fato. 

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