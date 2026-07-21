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Política

CENÁRIO POLÍTICO

Perguntas que estão em aberto antes das convenções em Mato Grosso do Sul

O PSDB realiza seu encontro hoje, o PT somente no domingo e a maior parte da base de Riedel no dia 1º de agosto

Daniel Pedra

Daniel Pedra

21/07/2026 - 08h00
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Com o início do período de convenções partidárias, Mato Grosso do Sul entra definitivamente na fase decisiva da pré-campanha eleitoral. É durante esses encontros que os partidos vão oficializar as candidaturas, confirmar as alianças, definir as coligações e estabelecer a estratégia que adotarão tanto na disputa estadual quanto na nacional.

Embora mudanças ainda possam ocorrer até o dia 15 de agosto, prazo final para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, as convenções partidárias são consideradas o momento em que o cenário político começa a ganhar contornos definitivos. 

Em Mato Grosso do Sul, apesar da proximidade do início dos encontros das legendas, ainda há indefinições importantes, principalmente sobre a composição das chapas majoritárias, os suplentes ao Senado e a formação de alianças entre os partidos para a disputa estadual e nacional.

Embora o calendário oficial siga até o dia 5 de agosto, as principais definições devem ocorrer nos próximos dias. O PSDB abre a agenda de convenções hoje, enquanto o PT realizará seu encontro estadual no domingo.

Já a maior parte dos partidos que compõem a base do governador Eduardo Riedel (PP) concentrará suas convenções no dia 1º de agosto, incluindo a Federação União Progressista (PP e União Brasil), PL, MDB, Republicanos e Avante.

O calendário será encerrado no dia 5 de agosto, com a convenção estadual do Partido Novo, marcada para as 19h, em local que ainda será definido pela direção estadual da legenda.

Mesmo com a proximidade das convenções, várias questões continuam sem resposta e prometem influenciar diretamente o cenário eleitoral sul-mato-grossense.

Quem será a principal liderança do bolsonarismo?

Embora o grupo político alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro tenha consolidado uma ampla frente em Mato Grosso do Sul, ainda existe expectativa sobre qual liderança exercerá maior protagonismo durante a campanha.

Entre os principais nomes estão o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), pré-candidato a senador, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), também pré-candidato a senador, e os deputados federais Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL), que tentarão a reeleição. 

Além desses nomes, ainda surgem os deputados estaduais Mara Caseiro (PL), que buscará uma vaga na Câmara dos Deputados, e Coronel David (PL), 
que deve buscar a reeleição.

Todos devem participar ativamente da campanha, mas resta saber quem concentrará maior influência política e eleitoral ao longo da disputa.

Riedel conseguirá manter a ampla base política?

Outro ponto acompanhado de perto é a capacidade do governador Eduardo Riedel de preservar a coalizão construída desde o início do mandato.

A expectativa é de que o grupo permaneça unido, reunindo PSDB, PP, União Brasil, PL, MDB, Republicanos e Avante.

Trata-se de uma das maiores alianças políticas já formadas em Mato Grosso do Sul, reunindo partidos de diferentes correntes ideológicas em torno da candidatura à reeleição do governador. Ainda assim, as convenções servirão para confirmar oficialmente esse alinhamento.

Como ficará a disputa pelas duas vagas ao Senado?

A corrida ao Senado continua entre as mais imprevisíveis da eleição estadual. Os nomes mais conhecidos são os do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), do senador Nelsinho Trad (PSD), do ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), do deputado federal Vander Loubet (PT) e da senadora Soraya Thronicke (PSB).

Além deles, outros pré-candidatos também buscam espaço, como Beto do Movimento (Psol), Daniel Júnior (Agir) e Fernando Soares (DC), que tentam consolidar seus projetos durante o período das convenções.

Quem serão os candidatos a vice-governador?

Embora algumas definições estejam praticamente consolidadas, nem todas as chapas chegaram às convenções completas. Na chapa governista, a tendência é de confirmação do atual vice-governador José Carlos Barbosa (Republicanos), o Barbosinha, para continuar ao lado de Eduardo Riedel. Pelo PT, a expectativa é de que Dona Gilda, ex-primeira-dama do Estado, seja oficializada como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo ex-deputado federal Fábio Trad.

Já o Partido Novo ainda não anunciou quem ocupará a vaga de vice na candidatura do partido ao governo do Estado.

Os palanques nacionais vão influenciar o pleito em MS?

Outro aspecto que deve marcar a campanha é a nacionalização parcial do debate. O grupo liderado por Eduardo Riedel deverá apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, enquanto o PT, obviamente, estará no palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Partido Novo tende a acompanhar a candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República, enquanto o PSD do senador Nelsinho Trad deve apoiar o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado.

A convivência entre diferentes projetos nacionais dentro de algumas alianças estaduais também será observada durante a campanha.

Qual a força da oposição?

As convenções também indicarão qual será o peso político da oposição ao governo estadual. Até o momento, PT, com Fábio Trad, e Novo, com o deputado estadual João Henrique Catan, aparecem como as principais forças de oposição à administração de Eduardo Riedel, enquanto a maior parte dos demais partidos deverá integrar a base governista.

A configuração definitiva dependerá das decisões tomadas pelas executivas estaduais durante os encontros partidários.

Benefício

Governo Trump concede green card para Eduardo Bolsonaro viver nos EUA

Benefício dá direito a morar e trabalhar nos Estados Unidos

20/07/2026 17h45

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Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro Foto: Divulgação

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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu do governo dos Estados Unidos o chamado "green card", que dá ao parlamentar o direito de trabalhar, estudar e viver no país.

A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo e confirmada ao Estadão pelo influenciador digital Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo.

Com o documento de residência permanente, o ex-deputado pode usufruir de direitos semelhantes aos de um cidadão americano.

Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à sua atuação nos Estados Unidos para intimidar o Judiciário e impedir a análise da tentativa de golpe. Ainda cabe recurso. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.

Na semana passada, o ex-deputado federal sugeriu que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes volte a ser alvo das sanções previstas na Lei Magnitsky após a decisão que suspendeu visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

Em publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, 13, Eduardo afirmou ainda que, devido à proibição das visitas, outros países não deveriam reconhecer as eleições presidenciais brasileiras como democráticas.

Com informações de Estadão Conteúdo

Eleições 2026

Eleitorado de Mato Grosso do Sul ultrapassa 2 milhões, mostra TSE

Estado ganhou 28,5 mil eleitores desde 2022 e chega a 2.025.001 votantes; Campo Grande concentra quase um terço do eleitorado sul-mato-grossense

20/07/2026 16h12

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Eleitorado de Mato Grosso do Sul passou de 2 milhões nestas eleições

Eleitorado de Mato Grosso do Sul passou de 2 milhões nestas eleições Marcelo Victor

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O eleitorado sul-mato-grossense cresceu 1,43% de 2022 para cá, indicam as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Há quatro anos, o Estado tinha 1.996.510 eleitores aptos a votar, e agora tem 2.025.001 eleitores. A proporção do eleitorado entre homens e mulheres se manteve para este pleito, sendo que o eleitorado feminino é de 52,8% (1.069.440) e o masculino 47,1% (955.561). 

Os dados mostram que Campo Grande e os polos no interior concentram o eleitorado. A força eleitoral do estado está fortemente concentrada em Campo Grande, que sozinha detém 640.453 eleitores (31,627% do total estadual). 

Na sequência, os maiores colégios eleitorais são Dourados, com 166.157 votantes (8,205%), e Três Lagoas, com 88.672 (4,379%). Juntas, as cinco maiores cidades (incluindo Ponta Porã e Corumbá) representam mais da metade do eleitorado sul-mato-grossense.

Quando se trata de faixa etária, o maior volume de eleitores está na faixa de 35 a 44 anos de idade. São 402.423 pessoas (19,873% do total) neste grupo. 

Os grupos de 45 a 55 anos e de 25 a 34 anos aparecem logo em seguida, com representações quase idênticas de 19,433% e 19,417%, respectivamente.

Em termos de instrução, a maior parcela do eleitorado possui o Ensino Médio Completo, totalizando 487.796 cidadãos (24,08%). 

Contudo, um grupo expressivo de 478.738 eleitores (23,64%) ainda possui o Ensino Fundamental Incompleto, enquanto aqueles com Superior Completo somam 285.060 (14,07%).

Os jovens e idosos, parcela do eleitorado com voto facultativo também possuem relevância: os jovens de 16 e 17 anos somam 28.577 pessoas (1,41%), enquanto os idosos com 70 anos ou mais totalizam 197.950 (9,77%).

Eleitorado

Aqui está a lista do eleitorado por município de Mato Grosso do Sul em ordem decrescente, formatada em texto simples para facilitar a cópia:

  1. Campo Grande: 640.453
  2. Dourados: 166.157
  3. Três Lagoas: 88.672
  4. Ponta Porã: 70.104
  5. Corumbá: 67.794
  6. Naviraí: 37.601
  7. Aquidauana: 36.437
  8. Nova Andradina: 35.690
  9. Sidrolândia: 35.197
  10. Paranaíba: 31.568
  11. Maracaju: 29.854
  12. Amambai: 27.249
  13. Coxim: 26.489
  14. Rio Brilhante: 26.225
  15. São Gabriel do Oeste: 23.123
  16. Chapadão do Sul: 23.042
  17. Costa Rica: 22.390
  18. Caarapó: 22.149
  19. Ivinhema: 21.222
  20. Miranda: 20.090
  21. Bataguassu: 19.793
  22. Aparecida do Taboado: 19.580
  23. Bonito: 19.351
  24. Jardim: 18.671
  25. Anastácio: 18.227
  26. Fátima do Sul: 16.925
  27. Bela Vista: 16.459
  28. Ribas do Rio Pardo: 16.371
  29. Nova Alvorada do Sul: 16.259
  30. Cassilândia: 15.327
  31. Mundo Novo: 15.014
  32. Itaquiraí: 14.641
  33. Itaporã: 14.213
  34. Rio Verde de Mato Grosso: 13.953
  35. Terenos: 13.858
  36. Ladário: 13.677
  37. Água Clara: 13.472
  38. Coronel Sapucaia: 12.106
  39. Sonora: 11.278
  40. Camapuã: 10.963
  41. Iguatemi: 10.732
  42. Deodápolis: 10.700
  43. Nioaque: 10.387
  44. Brasilândia: 9.584
  45. Paranhos: 9.449
  46. Eldorado: 9.000
  47. Angélica: 8.697
  48. Porto Murtinho: 8.686
  49. Dois Irmãos do Buriti: 8.600
  50. Batayporã: 8.419
  51. Aral Moreira: 8.276
  52. Glória de Dourados: 8.133
  53. Guia Lopes da Laguna: 7.968
  54. Antônio João: 7.926
  55. Sete Quedas: 7.777
  56. Inocência: 7.259
  57. Selvíria: 7.251
  58. Tacuru: 7.005
  59. Bandeirantes: 6.817
  60. Japorã: 6.587
  61. Bodoquena: 6.498
  62. Anaurilândia: 6.303
  63. Pedro Gomes: 6.063
  64. Jaraguari: 6.053
  65. Vicentina: 6.003
  66. Juti: 5.990
  67. Santa Rita do Pardo: 5.541
  68. Laguna Carapã: 5.473
  69. Rochedo: 4.990
  70. Douradina: 4.924
  71. Caracol: 4.736
  72. Corguinho: 4.482
  73. Jateí: 4.351
  74. Paraíso das Águas: 4.332
  75. Rio Negro: 4.182
  76. Taquarussu: 3.948
  77. Alcinópolis: 3.812
  78. Novo Horizonte do Sul: 3.613
  79. Figueirão: 2.810

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