PM de Brasília reage com bombas durante invasão de bolsonaristas radicais ao Congresso

Para Tebet, 'financiadores dessa ação' devem ser responsabilizados com rigor

Tebet diz que "líderes políticos coniventes, bem como os financiadores dessa ação, devem ser responsabilizados com rigor" Marcelo Victor/ Correio do Estado

"Criminosa, radical, golpista precisa de punição exemplar", assim manifestou-se a ministra do Planejamento, Simone Tebet, acerca da atitude dos radicais bolsonaristas que invadiram os prédios em Brasília do Congresso Nacional, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto.

Para Simone, senadora do MDB licenciada de Mato Grosso do Sul, “os líderes políticos coniventes, bem como os financiadores dessa ação, devem ser responsabilizados com rigor”, relatou.

Seguiu a ministra: “nossa Constituição Federal dá respaldo aos nossos ministros da Justiça e da Defesa no uso de todos os meios rigorosos e legítimos para a defesa da ordem, da sociedade e da democracia. Democracia para sempre!”.

Demais parlamentares

Através das redes, Pedro Kemp, também postou: "pessoas insanas financiadas por golpistas e criminosos. Manifestações antidemocráticas não podem ser toleradas. Esses golpistas têm que aprender a respeitar as regras da democracia.

Que a constituição seja respeitada. Fascistas e criminosos pedindo ditadura militar é o fim da democracia. A eles o rigor da lei. Ditadura nunca mais. Democracia sempre.

Camila Jara, a vereadora de Campo Grande que elegeu-se deputada federal pelo PT e toma posse no dia 1º de fevereiro, também manifestou pelas redes:

“Típico de extremista: tentar invadir o Congresso enquanto o inominável curte férias no exterior. A Força Nacional já está cuidando dos arruaceiros. amentável que ainda tenham iludidos com o bolsonarismo, até o Bozo já desistiu e fugiu do país. um absurdo as imagens da invasão do Congresso. Os terroristas agem livremente para depredar a casa que é do povo! Não podemos tolerar toda essa violência!", postou.

