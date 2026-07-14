Renan Santos cumpre agenda no Estado durante giro pelo Centro-Oeste

O pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, cumprirá uma série de compromissos em Mato Grosso do Sul nos dias 24, 25 e 26 de julho, como parte de uma extensa agenda pelo Centro-Oeste. O roteiro inclui visitas a Campo Grande, Corguinho, Miranda, Bonito, Antônio João e Ponta Porã.
A passagem pelo Estado integra uma caravana que percorrerá, entre os dias 19 e 26 de julho, o Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, passando por capitais e municípios do interior.
Em Mato Grosso do Sul, a programação começa na sexta-feira (24), quando Renan Santos terá compromissos exclusivamente em Campo Grande. No sábado (25), a agenda será ampliada com visitas a Corguinho, Miranda, Bonito, Antônio João e Ponta Porã, município onde o pré-candidato encerrará sua passagem pelo Estado no domingo (26).
Fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) e presidente nacional do Partido Missão, Renan Santos busca fortalecer a presença da legenda nos estados e ampliar o diálogo com integrantes do partido durante a pré-campanha eleitoral.
Segundo a organização da agenda, o objetivo da viagem é consolidar a estrutura partidária na região, promover encontros com apoiadores e lideranças políticas e apresentar as principais propostas defendidas pelo Partido Missão para as eleições presidenciais deste ano.
Renan Santos é apontado pelo partido como um dos nomes que disputam a Presidência da República e tem sua trajetória associada ao MBL, movimento que ganhou projeção nacional por defender reformas econômicas, combate à corrupção, renovação política e maior transparência na gestão pública.
Nas redes sociais, o pré-candidato reúne cerca de 1,9 milhão de seguidores no Instagram e quase 200 mil inscritos em seu canal no YouTube. O MBL e o Partido Missão também mantêm forte presença digital, com centenas de milhares de seguidores e inscritos em suas plataformas oficiais.
A agenda pelo Centro-Oeste terá início no dia 19 de julho, em Brasília, passando posteriormente por cidades de Goiás e Mato Grosso, antes de chegar a Mato Grosso do Sul, onde será concluída em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.