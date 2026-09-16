Rose, Geraldo e Camila são entre os 'mais ricos' na corrida para deputado federal em MS

Rose Modesto, Geraldo Resende e Camila Jara são os mais endinheirados entre todos os postulantes na corrida por uma cadeira na Câmara dos Deputados por Mato Grosso do Sul.
Confome o Divulgacand, portal de candidaturas da Justiça Eleitoral, a grande maioria da verba destinada aos três candidatos é oriunda do fundo eleitoral de seus respectivos partidos.
Companheiros de legenda , Rose Modesto e Geraldo são os mais ricos. Com R$3,08 milhões disponível para utilizar em campanha, Rose lidera a lista. De acordo com a Justiça eleitoral, deste montante, R$2,90 milhões foram cedidos pelo União Brasil. Além deste valor, a ex-deputada recebeu cerca de R$ 10 mil em doações.
De todo o montante recebido por ela, R$ 1,2 milhão foram gastos apenas com "atividade de militância e mobilização de rua".
Na mesma linha, Geraldo Resende aparece como o segundo candidato que mais recebeu verba de campanha entre os candidatos a deputado federal, R$ 2.89 milhões, dinheiro integralmente cedido pelo partido, segundo a Justiça Eleitoral.
Em busca de seu sétimo mandato, Resende já gastou R$ 1,2 milhão com "despesas de pessoal", cerca de R$ 150 mil com adevisos e R$ 43 mil em aluguel de imóveis e carros.
A petista Camila Jara fecha a lista dos três mais endinheirados. Em busca de seu segundo mandato consecutivo, ela recebeu R$ 2.82 milhões do fundo partidário, além de doar R$ 10 mil de seu próprio bolso para auxiliar na campanha.
Até aqui gastou R$ 1,4 milhão com "despesas de pessoal", além de R$ 229 mil com contratações de empresas terceirizadas e R$ 125 mil com serviços advocatícios.
A lista dos mais endinheirados também é composta por políticos de reconhecimento em todo o estado e outros dois nomes do interior, destaque para Isa Marcondes (Republicanos), vereadora douradense conhecida como "Cavala". Novata na corrida por uma vaga no Congresso, ela conta com R$ 1,8 milhão para a campanha atual.
Além dela, Dra Clediane (PP), ex-prefeita de Jardim, apadrinhada politicamente por Tereza Cristina aparece em 7° na lista. Cabe destacar que todos os candidatos podem gastar R$ 3.176.572,53 até o próximo dia 4 de outubro, data do primeiro turno.
Confira o top-10
- Rose Modesto R$ 3.008.000,00
- Geraldo Resende R$ 2.899.800,00
- Camila Jara R$ 2.825.000,00
- Dagoberto Nogueira R$ 2.730.000,00
- Dr. Luiz Ovando R$ 2.611.500,00
- Jaime Verruck R$ 1.923.741,88
- Dra. Clediane R$ 1.850.000,00
- Beto Pereira R$ 1.845.500,00
- Isa Marcondes R$ 1.806.000,00
- Mara Caseiro R$ 1.520.626,67
Para além dos abonados, 26 candidatos fazem campanha sem qualquer valor recebido, ao menos até esta quarta-feira (16).
Outros 71 candidatos disputam o pleito deste ano com até R$ 100 mil. Cabe destacar que quanto mais a caixinha cresce, o número de endinheirados reduz drasticamente, exceto na ponta da lista, onde se situam candidatos que já possuem vida/cargo público.
Entre todos os 143 candidatos, apenas 16 conduzem suas respectivas campanhas com verba entre R$ 100 mil - R$ 200 mil.
Valor arrecadado/ Candidaturas
- R$ 0 / 26 candidatos
- R$ 500 - R$ 50 mil / 37 candidatos
- R$ 80 mil - R$ 100 mil / 8 candidaturas
- Acima de R$ 1 milhão / 18 candidatos
Lista dos demais milionários
- Marcos Pollon R$ 1.507.283,90
- Rodolfo Nogueira R$ 1.505.626,27
- Roberto Hashioka R$ 1.430.000,00
- Keliana Fernandes R$ 1.100.000,00
- Luana Ruiz R$ 1.088.928,66
- Marquinhos Trad R$ 1.025.000,00
- Giroto R$ 1.002.626,67
- Tenente Portela R$ 1.000.626,67