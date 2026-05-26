Escola cívico-militar é "método fascista", diz Simone Tebet

Pré-candidata ao Senado por São Paulo, a sul-mato-grossense Simone Tebet (PSB), afirmou que escolas cívico-militares são “método fascista”, durante uma roda de conversa do movimento “Direitos Já!”, nesta segunda-feira (25), em São Paulo.
A escola cívico-militar é um modelo de escola pública em que a gestão é compartilhada entre educadores civis e militares - geralmente da reserva ou policiais militares. Os professores continuam responsáveis pelo ensino e pelo currículo escolar, enquanto os militares atuam na organização, disciplina e apoio administrativo.
“Esse é o método fascista de se fazer política. […] Não há nenhum problema de se ter escola militar específica. Sempre teve. Isso é uma democracia, a gente não quer impedir isso. Mas a gente não pode implantar esta educação militar nas escolas públicas brasileiras”, disse Tebet.
Em Campo Grande (MS), existem algumas escolas dessa modalidade espalhadas pela Capital. Confira:
- Escola Estadual Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito) — escola estadual da capital
- Colégio Militar de Campo Grande — modelo militar tradicional ligado ao Exército
- Escola Cívico Militar Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC) — unidade em MS
Também existem unidades estaduais com modelo cívico-militar em Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí e Aquidauana.
ESCOLA CÍVICO-MILITAR
A escola cívico-militar é um modelo de escola pública em que a gestão é compartilhada entre educadores civis e militares (geralmente da reserva ou policiais militares).
Os professores continuam responsáveis pelo ensino e pelo currículo escolar, enquanto os militares atuam na organização, disciplina e apoio administrativo.
Nas escolas cívico-militares, professores e coordenadores pedagógicos continuam civis, mas costuma haver regras mais rígidas sobre uniforme, comportamento e horários.
O uniforme é parecido com uma farda escolar padronizada, sendo que a vestimenta geralmente inclui:
- camiseta ou camisa padronizada;
- calça comprida ou saia;
- tênis ou sapato preto;
- agasalho da escola;
- identificação com nome ou série;
- em algumas escolas, boina ou boné.
Também há regras na aparência física:
- cabelo masculino curto e discreto;
- cabelo feminino preso quando longo;
- restrições a maquiagem exagerada;
- proibição de acessórios chamativos;
- regras sobre unhas, brincos e piercings.
A diferença entre a escola militar e a escola cívico militar é que a escola militar é administrada pelas Forças Armadas e a escola cívico-militar continua sendo uma escola pública comum, apenas com gestão compartilhada.