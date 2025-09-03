Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

eleições 2026

Tereza Cristina diz que gostaria de ser candidata a vice-presidência pela direita

Senadora ressaltou que a prioridade será definir um nome principal para concorrer à presidência, o que só ocorrerá após o julgamento de Bolsonaro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/09/2025 - 17h42
A senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), manifestou desejo de ser candidata da direita à vice-presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista à Folha de São Paulo, Tereza salientou que só poderá discutir candidaturas após o julgamento do ex-presidente, previsto para terminar no dia 12 de agosto.

Conforme a senadora, a prioridade será definir um nome principal da direita.

“Dizer que eu não gostaria [de ser candidata a vice] não é verdade. Eu estaria aqui sendo falsa. Mas eu gostaria de ser vice de quem? Quem é o candidato? Eu nunca soube que tinha eleição para vice. Tem eleição para presidente”, declarou.

Ela chegou a citar alguns nomes, que já foram ventilados como possíveis candidatos, como os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), mas cobrou deles um plano político para o Brasil.

“Eu acho que os nomes que estão postos são muito bons. É questão de escolher e saber o mais viável e que tem o melhor projeto para o Brasil. Acho que quem vier tem que trazer uma proposta robusta para esse país do caminho que a gente quer dar a ele”, acrescentou na entrevista.

Ainda na entrevista, a senadora afirmou acreditar que o Brasil pode sofrer mais sanções dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro, que começou nesta terça-feira (2).

Tereza Cristina fez parte da comitiva que foi aos Estados Unidos em missão oficial para tentar negociar as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo tarifaço, afirmando que faltou diálogo do governo com Washington.

A senadora também criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela forma como se posicionou a favor das sanções de Trump. "Ele é filho, ele tem as razões dele, enfim, os métodos dele. Eu não faria isso, eu jogo pelo Brasil", disse.

Por fim, Tereza defendeu que os políticos do PP entreguem cargos que ocupam no governo, como Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca, e a Caixa Econômica Federal, presidida por Carlos Antônio Vieira Fernandes.

"Eu acho que a gente precisa começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem é oposição é oposição mesmo, quem é da base é da base. O eleitor precisa saber quem nós somos", disse à Folha.

Entrevista

Julgamento de Bolsonaro pode repetir erros da Lava Jato, diz criminalista

Benedicto Arthur de Figueiredo Neto alerta para consequências do julgamento, como violações de prerrogativas da advocacia por outros magistrados, também aponta riscos de nulidade no processo do 8 de janeiro

03/09/2025 16h23

Advogado Benedicto Arthur Figueiredo Neto

Advogado Benedicto Arthur Figueiredo Neto Divulgação

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais outros seis réus, entre generais e integrantes da cúpula de seu governo, ainda desperta controvérsias na sociedade. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o advogado criminalista Benedicto Arthur de Figueiredo Neto, analisa não apenas o julgamento, mas o que poderá vir depois dele, independentemente do veredicto, previsto para o próximo dia 12 de setembro. 

Ele já consegue enxergar, em alguns casos, algumas violações de prerrogativas inspiradas na condução do processo penal em que Bolsonaro e parte de cúpula de seu governo são acusados de golpe, e afirma que isso só não ocorreu, por causa da defesa das prerrogativas pela da

Ordem dos Advogados do Brasil. 

“Porém existe sempre o receio do profissional, seja ele jovem ou experiente, de denunciar uma prática que viole sua prerrogativa e ser perseguido”, destaca Benedicto Arthur.

Ele também indica possíveis consequências da condução do processo atual, sem entrar na questão de mérito.

“A história mostra que quando há o protagonismo da magistratura na condução de um caso, a consequência é óbvia: a nulidade do processo como aconteceu no caso da Lava Jato e pode não ser diferente no caso do 8 de janeiro, que, em um futuro próximo, possivelmente será anulado”, indica.

Leia a entrevista na Íntegra: 

- Como você classifica a condução do processo penal contra os acusados de tentativa de golpe de Estado, pelo ministro relator Alexandre de Moraes? Existe algum ponto de não observância e de atropelo da legislação, quais?

A gênese da judicialização da política nasce na Itália nos anos 90, em que houve a operação mãos limpas, em que havia um grupo de promotores na investigação da corrupção em Milão e para isso o Poder Judiciário italiano destacou um grupo de magistrados para que ocorresse o julgamento, gerando um processo complexo, que entre absolvições e condenações não havia o rosto de um único magistrado na condução do caso, não havendo protagonismo nos julgamentos.

Desde o julgamento do Mensalão, operação Lava Jato e agora chegando no julgamento de 8 de janeiro criou-se uma cultura ruim na condução dos processos que envolvem a criminalização de fatos políticos no Brasil, em que existiram protagonistas de julgadores na condução dos casos como foi o caso de Sérgio Moro, o Ministro Joaquim Barbosa e agora o Ministro Alexandre de Moraes.

Nos dois casos que tramitaram no STF, que foram o Mensalão e o caso 8 de janeiro a diferença que se vê é que no Mensalão havia um relator que era o Ministro Joaquim Barbosa que muito embora acirrasse os ânimos com o Ministro Gilmar Mendes, mas permitia o debate jurídico na Corte bem como o STF atendia os pleitos das prerrogativas da advocacia e não havia qualquer dúvida sobre sua imparcialidade.

No caso do 8 de janeiro, é nítida uma investigação em que procura se saber se uma das possíveis vítimas de assassinato seria o Ministro Alexandre de Moraes, em franca referência a ele, e que no entanto ele se torna não apenas o julgador, mas o relator do julgamento, na função preponderante de ser o presidente na condução do feito, para se apurar provas.

O maior problema que se tem há décadas na justiça brasileira é o acesso integral ao processo pela advocacia, e não foi diferente no caso do 8 de janeiro que o Ministro Alexandre de Moraes não deu acesso integral aos advogados do caso tendo sido necessária a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, em abril desse ano, que agiu prontamente, para que só então liberar o acesso, o que denota um profundo desrespeito às prerrogativas da advocacia.

Não apenas isso, é público na imprensa a forma ríspida e, por vezes, irônica, de como o Ministro Alexandre de Moraes vem tratando os réus, bem como os advogados, onde o Ministro seria uma das supostas vítimas do caso em julgamento, o que é um absurdo em um processo dessa magnitude na Corte Suprema brasileira estar exposta internacionalmente a dúvidas acerca da sua imparcialidade.

A história mostra que quando há o protagonismo da magistratura na condução de um caso, a consequência é óbvia: a nulidade do processo como aconteceu no caso da Lava Jato e pode não ser diferente no caso do 8 de janeiro, que, em um futuro próximo, possivelmente será anulado.

Quando há a polarização e pressão popular em julgamentos da envergadura dos casos de chefes de estado como aconteceu com Collor, Dilma, Lula e agora Bolsonaro, aqueles que hoje pedem a cabeça do rival político sob o argumento de que o direito penal e o processo penal protegem o crime, já estiveram na posição inversa, e se esquecem que o direito de presunção de inocência, garantia de responder o processo em liberdade e as garantias das prerrogativas da defesa técnica são componentes da independência da advocacia e são o equilíbrio da balança de toda investigação e ação penal responsáveis que também deve haver a independência das Polícias e dos Ministério Públicos, para que o Poder Judiciário possa equilibrar a balança e chegar a uma decisão, e não ser o protagonista como vem acontecendo. 

Chegamos ao ponto de ter que se falar no óbvio de conceitos básicos de dialética e imparcialidade para um julgamento justo.

A discussão que se tem não é se houve ou não tentativa de golpe de estado, porque se houve os responsáveis devem ser punidos. O que se discute é sobre o fato do Ministro Alexandre de Mores ser alvo e uma das principais vítimas do golpe e ao mesmo tempo julgador e relator da causa. Isso é impensável.

- Em termos práticos, como a atuação de Alexandre de Moraes na condução dos processos penais ligados à tentativa de golpe e ao 8 de janeiro influencia outros profissionais do mundo jurídico?

Vivemos em mundo divido por gerações que vai desde a baby boomer até chegarmos hoje na geração alfa.

Eu não me preocupo com o exemplo dado pelo Ministro Alexandre de Moraes em relação ao tratamento recíproco entre as instituições da justiça (Magistratura, Ministério Público, Defensorias Públicas, Polícias e a Advocacia) dos profissionais que já tem uma cultura de urbanidade e respeito entre si.
O que é de causar muita preocupação é com a nova geração de administradores da justiça que virão pós julgamento 8 de janeiro. Essa geração será totalmente influenciada e inspirada em um protagonismo beligerante, e aqui é preciso asseverar: não há justiça sem uma administração conjunta entre todos os seus membros de forma respeitosa e urbana.

É muito ruim para todos os administradores da justiça ver que já foram protocolados vários pedidos de impeachment de um Ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito preocupante, porque uma situação dessas não pode servir de exemplo para termos uma tábula rasa tanto para a advocacia quanto ao Ministério Público começar a fazer pedido de suspeição e impedimento de magistrados em outros processos, pois uma situação dessas enfraquece a justiça e a sua credibilidade. Tenho comigo que essa situação do julgamento de 8 janeiro seja sui generis na história das democracias, em que a suposta vítima se torna o julgador.

- Você já sente na prática, a reprodução da forma de conduzir os processos pelo STF, em casos que tramitam na Justiça Comum?

Mato Grosso do Sul tem uma Ordem dos Advogados muito forte na defesa das prerrogativas da advocacia com a Caravana das Prerrogativas, e isso acaba mostrando os dois lados de uma mesma moeda: existem prerrogativas da advocacia sendo violadas sim e para isso existe uma atuação firme da OAB para a nossa defesa, em uma verdadeira política repressiva.

Porém existe sempre o receio do profissional, seja ele jovem ou experiente, de denunciar uma prática que viole sua prerrogativa e ser perseguido.

O efeito Alexandre de Moraes na condução do caso 8 de janeiro vem sinalizar um alerta para que campanhas e políticas públicas sejam tomadas de forma urgente e imediata para que haja uma política preventiva na defesa das prerrogativas da advocacia, a fim de que as próximas gerações dos administradores da justiça tenham consciência da importância da advocacia e não se espelhem nesse exemplo, que aliás, o próprio Ministro do Supremo Marco Aurélio também já reprovou.

- Como blindar a condução do processo penal, no caso do 8 de janeiro e da acusação da tentativa de golpe, das manifestações políticas? Elas atrapalham a condução do processo? Existe limite para a legitimidade das manifestações?

Todo pensamento deve ser livre, e é o tempo e a história que irá mostrar se aquele ato de pensar era bom ou ruim.

Depredações de prédios públicos e objetos históricos da república são reprováveis, mas daí utilizar o direito penal de forma exacerbada como a punição de uma pichação de batom à estátua da justiça, que foi lavada com água e sabão, impondo uma pena de 14 anos de prisão a uma mulher que, nitidamente, era massa de manobra na mobilização pública, vem sinalizar que o julgamento dos réus do núcleo principal já está decidido pela condenação com penas altíssimas. 

Nas vésperas do julgamento do 8 de janeiro, o que mais circula na imprensa brasileira é o questionamento de onde todos os condenados irão cumprir pena, se será em presídio comum ou prisão militar, sem que ainda se tenha encerrado o julgamento. 

É um verdadeiro absurdo pensar dessa forma, porque parte-se de uma premissa no consciente coletivo que todos já estão condenados, gerando uma sensação de impotência à defesa de já haver uma decisão preconcebida, antes mesmo de se iniciar julgamento do núcleo principal, tornando a atuação da advocacia em verdadeiro placebo ao processo. 

- O princípio da ampla defesa está sendo respeitado na condução deste processo? Se sim ou se não, por que?

Pelo que se percebe nas notícias da imprensa, o que há é um atropelo ao processo.

REFORÇO POLÍTICO

Azambuja anuncia que vai levar mais da metade dos prefeitos tucanos para o PL

Ex-governador assina ficha de ingresso no partido do ex-presidente Bolsonaro no dia 21 de setembro em Campo Grande

03/09/2025 08h00

O ex-governador Reinaldo Azambuja se filia ao PL no dia 21 na Capital

O ex-governador Reinaldo Azambuja se filia ao PL no dia 21 na Capital FOTO: Reprodução

Com ato de filiação ao PL confirmado para o dia 21, em decorrência de a data marcada anteriormente coincidir com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador Reinaldo Azambuja revelou ontem ao Correio do Estado que vai levar com ele para o partido mais da metade dos 44 prefeitos tucanos de Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia em que vai assinar a ficha de ingresso no partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, Azambuja terá a companhia de 18 prefeitos, que também trocarão o PSDB pelo PL, porém, já avisou que outros gestores municipais do Estado deixarão o ninho nos próximos meses.

“Chego ao PL para somar e multiplicar a força da direita em Mato Grosso do Sul. No dia 21 de setembro, 18 prefeitos do PSDB vão assinar a ficha de filiação ao meu lado e alguns outros prefeitos do partido também farão o mesmo caminho em breve”, declarou.

Azambuja ainda informou ao Correio do Estado que, além dos prefeitos tucanos, deputados federais e estaduais do partido também vão migrar para o PL a partir de março do próximo ano, quando abrir a janela partidária. “Vários parlamentares têm interesse de se filiar ao PL, mas, até o momento, já confirmaram os deputados estaduais Mara Caseiro e Zé Teixeira. Esses reforços chegarão para fortalecer o projeto da direita no Estado para 2026”, assegurou.

Com Azambuja à frente do PL, o partido chegará, a partir do dia 21, a 23 prefeitos, já somando os 18 eleitos pelo PSDB com os cinco eleitos pelo partido de Bolsonaro.

Entre os 18 prefeitos que deixarão o PSDB para ingressar no PL está o de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, que também é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o de Ivinhema, Juliano Ferro, o de Bonito, Josmail Rodrigues, a de Mundo Novo, Rosária de Fátima, o de Jardim, Juliano Guga Miranda, o de Anastácio, Manoel Aparecido, o de Caracol, Neco Pagliosa, e o de Novo Horizonte do Sul, Aldenir Barbosa.

ATO POLÍTICO

A festa política para recepcionar o ex-governador no PL será no dia 21, às 16h, no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira, localizado na Avenida Ministro João Arinos, nº 140, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A reportagem foi informada de que são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político, incluindo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda, senador Rogério Marinho (RN).

E, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul e, por isso, as outras filiações.

