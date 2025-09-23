Tereza é desfavorável à PEC da Blindagem; todos os senadores de MS vão votar contra

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), se posicionou contra a PEC da Blindagem e foi na contramão dos bolsonaristas.

Grande parte de direitistas aprovam a proposta, mas, Tereza manifestou, nesta terça-feira (23), em suas redes sociais, que irá votar contra a proposta no Senado Federal.

Os outros senadores de MS, Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) também se manifestaram desfavoráveis . Com isso, todos os senadores de Mato Grosso do Sul irão votar contra.

A votação passou pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16). Dos 513 deputados, 482 votaram, sendo 314 a favor do voto secreto e 168 contra o voto secreto. Veja como votou cada deputado federal de MS:

A FAVOR

Beto Pereira (PSDB)

Dagoberto Nogueira (PSDB)

Luiz Ovando (PP)

Marcos Pollon (PL)

Rodolfo Nogueira (PL)

CONTRA

Camila Jara (PT)

Vander Loubet (PT)

Geraldo Resende (PSDB)

Mais de 2/3 do Senado discorda e deve votar contra a proposta . Veja como cada senador da República diz que vai votar:

Votará contra:

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Ana Paula Lobato (PDT-MA)

Augusta Brito (PT-CE)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Cid Gomes (PSB-CE)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Confúcio Moura (MDB-RO)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Daniella Ribeiro (PP-PB)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Fernando Dueire (MDB-PE)

Fernando Farias (MDB-AL)

Flávio Arns (PSB-PR)

Humberto Costa (PT-PE)

Ivete da Silveira (MDB-SC)

Izalci Lucas (PL-DF)

Jaques Wagner (PT-BA)

Jayme Campos (União-MT)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Jussara Lima (PSD-PI)

Laércio Oliveira (PP-SE)

Leila Barros (PDT-DF)

Magno Malta (PL-ES)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Margareth Buzetti (PP-MT)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Omar Aziz (PSD-AM)

Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)

Otto Alencar (PSD-BA)

Paulo Paim (PT-RS)

Professora Dorinha Seabra (União-TO)

Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Sergio Moro (União-PR)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Teresa Leitão (PT-PE)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Zenaide Maia (PSD-RN)

Votará a favor:

Carlos Portinho (PL-RJ)

Dr. Hiran(PP-RR)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Marcio Bittar (PL-AC)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Marcos Rogério (PL-RO)

Indeciso:

Angelo Coronel (PSD-BA)

Beto Faro (PT-PA)

Esperidião Amin (PP-SC)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Rogério Marinho (PL-RN)

Não respondeu:

Alan Rick (União-AC)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Davi Alcolumbre (União-AP)

Dra. Eudócia (PL-AL)

Efraim Filho (União-PB)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Giordano (MDB-SP)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Irajá (PSD-TO)

Jader Barbalho (MDB-PA)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Jorge Seif (PL-SC)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Romário (PL-RJ)

Styvenson Valentim (PSDB-RN)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Weverton (PDT-MA)

Wilder Morais (PL-GO)

Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), se mostrou desfavorável a PEC da Blindagem .

“Sou totalmente contra. Acho que [essa PEC] demorou para cair. Acho que nem deveria ter discussão da maneira como foi, extemporânea, fora de propósito. A decisão é do Congresso mas eu entendo que não cabe de maneira nenhuma como foi colocado o texto da PEC da blindagem”, disse o governador, na sexta-feira (19), durante coletiva de imprensa realizada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

PEC DA BLINDAGEM

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, chamada de “PEC das Prerrogativas” pelos parlamentares, dificulta a abertura de processos criminais e prisões contra senadores e deputados.

A proposta retoma a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. A votação do pedido de autorização será secreta.

A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (16) e ainda passará por votação no Senado Federal.

O autor da proposta é o deputado federal Celso Sabino (União-PA) e o relator é Cláudio Cajado (PP-BA).

A votação gerou grande repercussão nacional. A sociedade brasileira recebeu de forma negativa a aprovação da PEC pela Câmara.

Manifestação contra a PEC da Blindagem ocorreu na manhã deste domingo (21), às 8h, na esquina da avenida Afonso Pena com rua 14 de Julho, centro, em Campo Grande.

A manifestação pediu a queda da PEC e o fim da anistia, impunidade e blindagem a senadores e deputados.

Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da questão, o Correio do Estado, em parceira com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas na Capital e em Aquidauana, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, no sábado e no domingo, quando ouviu 420 pessoas com 16 anos ou mais de idade.

Com margem de confiança de 95% e margem de erro de 4,8 percentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado apontou que 78,43% dos entrevistados discordaram da aprovação por parte dos deputados federais na PEC da Blindagem, enquanto 14,90% concordaram com a aprovação, 3,14% ficaram indiferentes e 3,53% não sabem ou não quiseram responder.

O levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado também quis saber se a população do Estado estava sabendo sobre a PEC da Blindagem e 60,71% falaram que sim, enquanto 38,10% disseram que não, e 1,19% não sabe ou não quis responder.

* Colaborou Daniel Pedra