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Voto feminino será decisivo nas eleições deste ano em MS

Estado tem 113,8 mil eleitoras a mais que eleitores, diferença que é superior ao eleitorado de 77 dos 79 municípios do Estado

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

21/07/2026 - 08h00
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O cenário eleitoral de Mato Grosso do Sul para o pleito deste ano apresenta um contingente recorde de 2.025.001 eleitores aptos a exercer o direito ao voto, conforme os dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 30 de junho. Esse número reflete um crescimento de 1,43% na comparação direta com as eleições de 2022, quando o Estado tinha 1.996.510 votantes. 

No entanto, mais do que o crescimento bruto, o que chama a atenção dos estrategistas políticos é a hegemonia feminina nas urnas, que consolidou uma vantagem numérica expressiva sobre o eleitorado masculino.

Atualmente, o Estado conta com 1.069.440 mulheres aptas a votar, o que representa 52,81%. Em contrapartida, os homens somam 955.561 eleitores, ou 47,18%.

Essa diferença de 113.879 votos a favor das mulheres é um fator que pode definir o destino das candidaturas majoritárias. Há quatro anos, em 2022, a proporção já indicava essa tendência, com o público feminino representando 52,8% (1.054.157) e o masculino 47,1% (940.356).

A manutenção e o leve alargamento dessa distância reforçam a necessidade de propostas voltadas especificamente às demandas das mulheres, que hoje superam os homens em mais de 100 mil eleitores no Estado.

Em efeito de comparação, essa diferença a mais de mulheres no Estado é superior em número ao eleitorado de 77 municípios. Só Campo Grande e Dourados têm um contingente maior. 

Grandes cidades

A concentração do poder de decisão não é apenas de gênero, mas também geográfica. Mais da metade de todo o eleitorado sul-mato-grossense está situada em apenas cinco municípios.

Campo Grande, o maior colégio eleitoral, detém 640.453 votantes, o equivalente a 31,627% do total do Estado. Somando-se à Capital os eleitores de Dourados (166.157), Três Lagoas (88.672), Ponta Porã (70.104) e Corumbá (67.794), chega-se a um montante de 1.033.180 pessoas.

Esse grupo seleto de cinco cidades representa 51,02% de todos os votos disponíveis, o que torna as campanhas nesses polos urbanos fundamentais para qualquer pretensão de vitória em nível estadual.

Em Campo Grande, a predominância feminina é ainda mais acentuada do que na média estadual. Das 640.453 pessoas aptas ao voto na Capital, 348.986 são mulheres e 291.467 homens, ou seja, as mulheres têm uma vantagem de mais de 57 mil votos.

Em Dourados, a situação se repete, com 89.546 eleitoras e 76.611 eleitores. Esses números mostram que, onde o eleitorado é mais numeroso, o peso do voto feminino é proporcionalmente maior, exigindo dos candidatos uma comunicação mais assertiva com esse público.

Além da questão de gênero e localização, o perfil de escolaridade do eleitorado de Mato Grosso do Sul revela desafios estruturais.

A maior fatia dos eleitores tem o Ensino Médio completo, totalizando 487.796 cidadãos (24,08%). No entanto, o segundo maior grupo é composto por pessoas com o Ensino Fundamental incompleto, que soma 478.738 eleitores (23,64%).

Aqueles que têm Ensino Superior completo somam 285.060 (14,07%), enquanto os eleitores que apenas leem e escrevem chegam a 107.369 (5,30%) e os analfabetos somam 63.816 (3,15%).

A análise por faixa etária indica que o Estado tem um eleitorado maduro. O grupo mais expressivo está entre 35 e 44 anos, com 402.423 votantes (19,87%).

As faixas de 45 a 55 anos e de 25 a 34 anos aparecem logo atrás, com 19,43% e 19,41%, respectivamente. Já os eleitores com voto facultativo também têm relevância: os jovens de 16 e 17 anos totalizam 28.577 pessoas, enquanto os idosos com 70 anos ou mais somam 197.950 cidadãos.

Os dados informados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam que o eleitorado é majoritariamente feminino, urbano e com escolaridade média. 

Benefício

Governo Trump concede green card para Eduardo Bolsonaro viver nos EUA

Benefício dá direito a morar e trabalhar nos Estados Unidos

20/07/2026 17h45

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Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro Foto: Divulgação

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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu do governo dos Estados Unidos o chamado "green card", que dá ao parlamentar o direito de trabalhar, estudar e viver no país.

A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo e confirmada ao Estadão pelo influenciador digital Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo.

Com o documento de residência permanente, o ex-deputado pode usufruir de direitos semelhantes aos de um cidadão americano.

Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à sua atuação nos Estados Unidos para intimidar o Judiciário e impedir a análise da tentativa de golpe. Ainda cabe recurso. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.

Na semana passada, o ex-deputado federal sugeriu que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes volte a ser alvo das sanções previstas na Lei Magnitsky após a decisão que suspendeu visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

Em publicação nas redes sociais na noite de segunda-feira, 13, Eduardo afirmou ainda que, devido à proibição das visitas, outros países não deveriam reconhecer as eleições presidenciais brasileiras como democráticas.

Com informações de Estadão Conteúdo

Eleições 2026

Eleitorado de Mato Grosso do Sul ultrapassa 2 milhões, mostra TSE

Estado ganhou 28,5 mil eleitores desde 2022 e chega a 2.025.001 votantes; Campo Grande concentra quase um terço do eleitorado sul-mato-grossense

20/07/2026 16h12

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Eleitorado de Mato Grosso do Sul passou de 2 milhões nestas eleições

Eleitorado de Mato Grosso do Sul passou de 2 milhões nestas eleições Marcelo Victor

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O eleitorado sul-mato-grossense cresceu 1,43% de 2022 para cá, indicam as estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Há quatro anos, o Estado tinha 1.996.510 eleitores aptos a votar, e agora tem 2.025.001 eleitores. A proporção do eleitorado entre homens e mulheres se manteve para este pleito, sendo que o eleitorado feminino é de 52,8% (1.069.440) e o masculino 47,1% (955.561). 

Os dados mostram que Campo Grande e os polos no interior concentram o eleitorado. A força eleitoral do estado está fortemente concentrada em Campo Grande, que sozinha detém 640.453 eleitores (31,627% do total estadual). 

Na sequência, os maiores colégios eleitorais são Dourados, com 166.157 votantes (8,205%), e Três Lagoas, com 88.672 (4,379%). Juntas, as cinco maiores cidades (incluindo Ponta Porã e Corumbá) representam mais da metade do eleitorado sul-mato-grossense.

Quando se trata de faixa etária, o maior volume de eleitores está na faixa de 35 a 44 anos de idade. São 402.423 pessoas (19,873% do total) neste grupo. 

Os grupos de 45 a 55 anos e de 25 a 34 anos aparecem logo em seguida, com representações quase idênticas de 19,433% e 19,417%, respectivamente.

Em termos de instrução, a maior parcela do eleitorado possui o Ensino Médio Completo, totalizando 487.796 cidadãos (24,08%). 

Contudo, um grupo expressivo de 478.738 eleitores (23,64%) ainda possui o Ensino Fundamental Incompleto, enquanto aqueles com Superior Completo somam 285.060 (14,07%).

Os jovens e idosos, parcela do eleitorado com voto facultativo também possuem relevância: os jovens de 16 e 17 anos somam 28.577 pessoas (1,41%), enquanto os idosos com 70 anos ou mais totalizam 197.950 (9,77%).

Eleitorado

Aqui está a lista do eleitorado por município de Mato Grosso do Sul em ordem decrescente, formatada em texto simples para facilitar a cópia:

  1. Campo Grande: 640.453
  2. Dourados: 166.157
  3. Três Lagoas: 88.672
  4. Ponta Porã: 70.104
  5. Corumbá: 67.794
  6. Naviraí: 37.601
  7. Aquidauana: 36.437
  8. Nova Andradina: 35.690
  9. Sidrolândia: 35.197
  10. Paranaíba: 31.568
  11. Maracaju: 29.854
  12. Amambai: 27.249
  13. Coxim: 26.489
  14. Rio Brilhante: 26.225
  15. São Gabriel do Oeste: 23.123
  16. Chapadão do Sul: 23.042
  17. Costa Rica: 22.390
  18. Caarapó: 22.149
  19. Ivinhema: 21.222
  20. Miranda: 20.090
  21. Bataguassu: 19.793
  22. Aparecida do Taboado: 19.580
  23. Bonito: 19.351
  24. Jardim: 18.671
  25. Anastácio: 18.227
  26. Fátima do Sul: 16.925
  27. Bela Vista: 16.459
  28. Ribas do Rio Pardo: 16.371
  29. Nova Alvorada do Sul: 16.259
  30. Cassilândia: 15.327
  31. Mundo Novo: 15.014
  32. Itaquiraí: 14.641
  33. Itaporã: 14.213
  34. Rio Verde de Mato Grosso: 13.953
  35. Terenos: 13.858
  36. Ladário: 13.677
  37. Água Clara: 13.472
  38. Coronel Sapucaia: 12.106
  39. Sonora: 11.278
  40. Camapuã: 10.963
  41. Iguatemi: 10.732
  42. Deodápolis: 10.700
  43. Nioaque: 10.387
  44. Brasilândia: 9.584
  45. Paranhos: 9.449
  46. Eldorado: 9.000
  47. Angélica: 8.697
  48. Porto Murtinho: 8.686
  49. Dois Irmãos do Buriti: 8.600
  50. Batayporã: 8.419
  51. Aral Moreira: 8.276
  52. Glória de Dourados: 8.133
  53. Guia Lopes da Laguna: 7.968
  54. Antônio João: 7.926
  55. Sete Quedas: 7.777
  56. Inocência: 7.259
  57. Selvíria: 7.251
  58. Tacuru: 7.005
  59. Bandeirantes: 6.817
  60. Japorã: 6.587
  61. Bodoquena: 6.498
  62. Anaurilândia: 6.303
  63. Pedro Gomes: 6.063
  64. Jaraguari: 6.053
  65. Vicentina: 6.003
  66. Juti: 5.990
  67. Santa Rita do Pardo: 5.541
  68. Laguna Carapã: 5.473
  69. Rochedo: 4.990
  70. Douradina: 4.924
  71. Caracol: 4.736
  72. Corguinho: 4.482
  73. Jateí: 4.351
  74. Paraíso das Águas: 4.332
  75. Rio Negro: 4.182
  76. Taquarussu: 3.948
  77. Alcinópolis: 3.812
  78. Novo Horizonte do Sul: 3.613
  79. Figueirão: 2.810

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