À venda, bolo de Santo Antônio tem 10 mil pedaços, mil alianças e TV de 50 polegadas

CRISE

O motivo é o atraso de pagamento do aluguel e da luz, desde janeiro deste ano

Após o anúncio do fechamento de 91 lojas do grupo Marisa no País, a unidade do Shopping Campo Grande é alvo de ordem de despejo, por atraso de aluguel e luz.

O processo com a ação de despejo corre desde o dia 15 de maio, dando até 30 de maio para que a empresa resolva o problema.

Conforme relatado, a Loja Marisa não paga o aluguel desde janeiro deste ano, valor que chega ao montante de R$ 178 mil.

Especificamente, o texto da ação determina que dentro do prazo de 15 dias, a empresa deve requerer a purgação da mora ou defender-se, notificando o fiador para que tomem conhecimento da ação.

O grupo da Marisa Lojas não chegou a anunciar falência, mas desde março, tem anunciado o fechamento de unidades no Brasil, sob a justificativa de ser um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa.

Há quatro lojas em Mato Grosso do Sul, sendo três em Campo Grande e uma em Dourados. Até o momento não foi anunciado o fechamento de nenhuma unidade no Estado.

Saiba mais

Até o final de março deste ano, a rede possuía 330 lojas em todo o País, já tendo fechado 10 unidades em dezembro do ano passado.

Em março e abril, já foi anunciado o fechamento de 25 lojas. Outras 26 lojas devem ser fechadas ainda neste mês.

Em nota à imprensa, foi informado que a empresa “aguarda de perto a evolução das iniciativas do governo federal para o setor de varejo no Brasil, que objetivam coibir a concorrência desleal e restabelecer a isonomia tributária", diz o texto.

Entre outros motivos do prejuízo elencados pela empresa, está a queda de vendas no varejo, algo que gera uma queda do faturamento desde 2020.

A empresa informou ainda que tem negociado dívidas com fornecedores e proprietários de imóveis.

Estima-se que a dívida líquida da Marisa Lojas seja de cerca de R$ 461 milhões, segundo o balanço do 1º trimestre.