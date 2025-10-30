Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

2ª INSTÂNCIA

Ação que tenta "melar" Rota da Celulose vai para o TJMS

Juiz de 1ª instância determinou que secretaria do Estado seja colocada como polo do pedido e se declarou incompetente para julgar o caso, por envolver o Executivo

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

30/10/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande, se declarou incompetente na ação movida pela K-Infra Concessões e Participações contra o governo do Estado na tentativa de barrar a assinatura do contrato com o Consórcio Caminhos da Celulose, encabeçado pela XP Infra V Fundo de Investimento em Participações. Com isso, o pedido de liminar que tenta “melar” o leilão da Rota da Celulose foi remetido para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo o magistrado, apesar de no polo passivo da ação a empresa citar apenas a presidente da Comissão Especial de Licitação (CEL), Gabriela Rodrigues, quem deveria ter sido citado no pedido era a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), na pessoa do titular da Pasta, Guilherme Alcântara de Carvalho, com isso, a de primeira instância não seria mais a corte de julgamento do caso.

“Ocorre que há flagrante ilegitimidade passiva nos presentes, eis que o ato cujo desfazimento se pretende, consistente na homologação e adjudicação contratual, fora praticado pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, e não pela presidente da comissão licitatória. Desta forma, faz-se imprescindível a correção do polo passivo, nele se incluindo a real autoridade apontada como coatora, eis que fora
ela quem emitira o ato impugnado”, diz trecho do pedido.

“Dito isto, e considerando a real autoridade coatora, este juízo é incompetente para o conhecimento do feito, notadamente porque a questão acerca da competência ratione personae possui natureza absoluta. Cumpra anotar que em se tratando de Secretário de Estado a autoridade coatora, a competência originária para processar e julgar mandado de segurança é do próprio Tribunal de Justiça”, completa o magistrado.

Após essa determinação do juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, a K-Infra inseriu o secretário de Infraestrutura no polo da ação e a ação foi encerrada na primeira instância. 
A mudança ocorreu há 20 dias, mas até a noite de ontem não havia registro do processo na segunda instância, mesmo com o pedido de urgência.

PROCESSO

Apesar de fazer parte de um consórcio com a Galápagos Participações ao concorrer no leilão da Rota da Celulose, a K-Infra ingressou sozinha na Justiça para pedir que a decisão que a desclassificou do certame seja revista. No processo a empresa, que faz parte do Consórcio K&G entrou com um mandado de segurança para impedir que o contrato com a segunda colocada seja assinado. 

Apesar da judicialização da questão, o governo do Estado, como mostrou o Correio do Estado, afirmou que mantém a previsão de fechamento do acordo para este ano, mas ainda não há uma data definida.
No mandado de segurança impetrado pela empresa, o grupo alega que houve “ilegalidade clara na condução do processo licitatório, violação de princípios fundamentais do Direito Administrativo, descumprimento da lei de licitações” e pede que o processo fique suspenso até que haja uma decisão final sobre o certame.

A empresa acusa, ainda, o governo do Estado de direcionamento do certame e alega que não houve fundamentação na desclassificação do consórcio da disputa. “A conduta revela, somada aos demais elementos, a clara intenção de direcionar certame público, porque cria regras não previstas no edital”, diz trecho do mandado de segurança.

No pedido, em sua argumentação Judicial, os advogados da K-Infra utilizam termos nada lisonjeiros quando se referem à comissão de licitação. “A conduta é mendaz, ímproba e em desrespeito ao disposto no art. 168, da Lei Federal nº 14.133/2021, cuja eloquente redação é a seguinte: O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente”, diz trecho da ação.

O governo do Estado, no entanto, não vê desta forma. O Executivo afirma que cumpriu todo o rito legal da licitação e que respeitou todos os prazos dos recursos.

Por entender que fez tudo dentro do que determinava a legislação, o governo também afirmou que mantém, para este ano ainda, a assinatura com o Consórcio Caminhos da Celulose, formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detentores e Eletrônica Ltda., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda., Conter Construções e Comércio S.A. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda.

DESCLASSIFICAÇÃO

O Consórcio K&G foi desclassificado depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) expulsaram a K-Infra da BR-393, chamada de Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro. A experiência que ela tinha na administração daquela rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação.

A K-Infra perdeu a concessão cerca de um mês depois de vencer o leilão para administrar trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 (de Campo Grande a Bataguassu). Além disso, ficaria com parte das rodovias federais BR-262 (de Campo Grande a Três Lagoas) e da BR-267 (de Nova Alvorada do Sul à divisa com São Paulo), onde serão instalados 12 pedágios.

PEDIDOS

Além da suspensão da assinatura do contrato com a XP Infra, a K-Infra também pede que seja reconsiderada a decisão que a desclassificou, o que a tornaria, novamente, vencedora do certame.
Caso não seja reconhecido isso, a empresa pede ainda que “o presente recurso [seja] remetido imediatamente à autoridade superior” e que ela possa recorrer da decisão que a desabilitou.

*Saiba

O leilão da Rota da Celulose foi realizado no dia 8 de maio deste ano e a previsão do governo do Estado era assinar o contrato 60 dias após o certame, o que não ocorreu.

ACIDENTE

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

As vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande

30/10/2025 11h00

Compartilhar
Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio FOTO A Princesinha News

Continue Lendo...

Na madrugada desta quinta-feira (30), um grave acidente deixou um morto e um ferido na BR-262, a cerca de 12 quilômetros do trevo de Anastácio, próximo ao Hotel Fênix, sentido Miranda.

De acordo com informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi chamado por volta da 1h15 e ao chegarem no local, a equipe se deparou com um veículo totalmente danificado e duas vítimas.

O motorista do carro, um jovem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida no local do acidente.

A outra vítima, um passageiro de 32 anos, apresentava um corte na região da cabeça, escoriações na cintura escapular e dores na mão direita. Ele foi socorrido consciente e orientado pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo informações do site local, as vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande, após prestarem serviços na cidade pantaneira.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da perícia também estiveram no local para os procedimentos legais e o levantamento das circunstâncias do acidente.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Assine o Correio do Estado.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Pantanal de Mato Grosso do Sul vira tema de evento em Nova York

O evento levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música

30/10/2025 10h30

Compartilhar
Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Esse ano, o Pantanal de Mato Grosso do Sul é tema do evento internacional Visit Brasil Gallery, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro, em Nova York. O evento convida o público internacional a descobrir o Brasil com todos os sentidos.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, esta é a ação do ano para o turismo de Mato Grosso do Sul. "A Galeria Visit Brasil vai culminar com o lançamento de uma campanha disruptiva, inovadora e fora da curva do nosso destino, que reúne elementos da natureza, sons do Pantanal, gastronomia pantaneira, conservação e, claro, a promoção do bioma para o mercado internacional com a presença de empresário sul-mato-grossenses nas rodadas de negócios”, explicou.

Em cinco dias, o evento reunirá mídia, autoridades, influenciadores, profissionais do turismo e o público americano em torno de uma narrativa que celebra o Pantanal como uma obra-prima viva. A cada estação, suas águas redesenham os contornos da terra, conduzindo ciclos de vida em uma coreografia natural de cores, sons e emoções refletida em cada espaço da Gallery.

Turismo, cultura, música e gastronomia da maior área alagável do mundo fazem parte da programação do Visit Brasil Gallery

“Estamos muito felizes com essa oportunidade de poder fortalecer ainda mais a nossa marca com uma campanha robusta como essa. Temos certeza que terá um grande impacto no mercado internacional”, finaliza Wendling.

Destaques

A programação será diversa, tendo em vista que, além de exposições fotográficas e audiovisuais que revelam a vibrante fauna, flora e as águas do Pantanal, a Gallery contará com rodadas de negócios entre parceiros estratégicos e empreendedores interessados em expandir conexões com o Brasil, palestras culturais com artistas e especialistas regionais e debates sobre sustentabilidade e inovação no turismo.

O público também poderá vivenciar apresentações culinárias ao vivo com chefs convidados, que irão destacar a rica herança gastronômica pantaneira preparando pratos tradicionais no local.

No evento, Mato Grosso do Sul levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música numa verdadeira viagem sensorial.

Isso porque, inicialmente, a música de MS será destaque no sábado (01/11) quando acontece o lançamento do projeto musical que traz os sons do Pantanal de Mato Grosso do Sul como protagonista.

Já na gastronomia, o chef Paulo Machado vai apresentar a cozinha pantaneira em duas aulas show. A primeira tem inspiração na Rota Gastronômica Pantaneira com a ‘chipa pantaneira’, um clássico de Mato Grosso do Sul que une a tradição guarani em uma massa leve de polvilho e queijo, símbolo das fronteiras do estado.

O Macarrão de Comitiva com aioli de pequi e brotos, prato da transumância no Pantanal feito com carne seca, alho e macarrão quebrado. O toque do aioli de pequi traz o sabor marcante do fruto nativo e a leveza dos brotos frescos. A aula finaliza com um drink de tereré, bebida gelada de erva-mate típica de Mato Grosso do Sul servida com limão e açúcar, além de um toque de cachaça para celebrar o espírito pantaneiro.

A segunda aula show é baseada na Rota das Águas e o chef vai fazer um ceviche de tilápia e mandioca, versão sul-mato-grossense encontrada nas embarcações turísticas do Pantanal. O prato combina o frescor do pescado com a textura da mandioca e o equilíbrio dos cítricos. Em seguida, ele serve doce de leite artesanal com queijo fresco, puro aconchego pantaneiro. Tudo acompanhado de ‘mate cocido’, uma infusão tostada de erva-mate com melado e gelo. Bebida refrescante e aromática que traduz a hospitalidade e a simplicidade do Pantanal.

Além disso, durante todos os dias de evento uma sala de projeção vai exibir o clipe da história da música ‘Trem do Pantanal’, dos compositores Geraldo Roca e Paulo, e um documentário sobre a concepção do projeto musical com os sons Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Haverá também exposição do rico e variado artesanato de Mato Grosso do Sul, uma verdadeira viagem pela cultura miscigenada. Cada peça conta histórias: os grafismos dos povos, a fauna e flora sul-mato-grossense esculpidas em madeira, traz peças em pedra, argila, ossos e até couro de peixe.

O EVENTO

Criada pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur/Visit Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Gallery é um projeto itinerante inovador que transforma destinos brasileiros em experiências sensoriais únicas por meio da arte, moda, gastronomia e sustentabilidade. Mais do que uma exposição, é um convite para sentir o Brasil de dentro para fora — através de seus sabores, ritmos, tradições e paisagens. Esta edição é apresentada em parceria com os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que abrangem todo o bioma pantaneiro com cerca de 67% e 33% do território, respectivamente.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 1 dia

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro