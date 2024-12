Acidente mata criança, dois adultos e deixa três feridos na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Acidente grave entre uma camionete S10 e um caminhão matou dois adultos, uma criança de 10 anos e deixou três pessoas gravemente feridas na manhã desta quarta-feira (18) no km 319 da BR-163, próximo à cidade de Sonora, município distante 362 km de Campo Grande.

Conforme o portal Coxim Agora, os três mortos estavam na camionete S10, atingida frontalmente por um caminhão que teria invadido a pista contrária em razão do estouro do pneu do veículo de carga, que seguia sentido Coxim/Sonora.

Com placa de Tangará da Serra (MT), na S10 viajavam cinco pessoas, sendo duas mulheres, duas crianças e um homem. As duas mulheres e uma das crianças não resistiram aos ferimentos e morreram no local, diz o portal. O corpo de uma das mulheres permanece preso às ferragens do veículo.

Conforme o portal, o homem, socorrido em estado grave, a outra criança que também ocupava a camionete, e o motorista do caminhão, então morador de Sonora, foram encaminhados ao Hospital Municipal do município.

A PRF está no local do acidente para atender à ocorrência e controlar o trânsito. Até o momento nenhuma das vítimas foi identificada. A PRF trabalha no local, assim como peritos e funcionários da empresa que administra a rodovia.CCR VIA.

Operação Natal 2024

Nesta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início a Operação Natal 2024, que segue nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul até a quarta-feira (25).

Policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove delegacias e 24 Unidades Operacionais para reforçar a fiscalização nos mais de 4 mil km que envolvem as onze rodovias federais do Estado.

Em nota, a PRF destaca que irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na “alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem", acompanhadas por câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

“Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em local inapropriado. Em todo o Estado, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes entre às 16h e 22h dos dias 24 e 25.

Serviço - Conforme a PRF, o uso dos dispositivos de proteção de crianças segue critérios de acordo com a idade, tamanho e peso dos passageiros.

Idade / peso / altura das crianças Dispositivo de retenção Até 1 ano ou até 13 kg Bebê conforto > de 1 ano e ≥ a quatro anos ou peso entre 9 kg e 18 kg Cadeirinha > de 4 anos e ≤ a 7 anos e meio ou até 1, 45 m e peso entre 15 kg e 36 kg Assento de elevação

Fonte (PRF)

Assine o Correio do Estado