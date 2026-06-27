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Vazio sanitário

MS alerta produtores para controle da ferrugem asiática até 15 de setembro

Após ver fungo "sextuplicar" no início do ano pelo excesso de chuva e clima irregular, Estado colheu cerca de um milhão de tonelada a menos que o previsto

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/06/2026 - 18h00
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Época em que produtores sul-mato-grossenses precisam estar alerta e eliminar plantas vivas para ajudar no combate da chamada "ferrugem asiática", protegendo assim a próxima safra, o período conhecido como "vazio sanitário" da soja seguirá em vigor até o dia 15 de setembro, 

Recentemente, vale lembrar, Mato Grosso do Sul colheu cerca de uma tonelada a menos que o previsto para a produção do período. Ainda assim, a safra 2025/2026 configurou-se como a maior da história do Estado. 

Esse cenário, também cabe rememorar, o Estado viu a ferrugem asiática sextuplicar em Mato Grosso do Sul, após meses de intensa chuva, excesso de umidade e clima irregular. 

É importante frisar que durante o chamado vazio sanitário, iniciado no último dia 15, é proibido que produtores mantenham qualquer planta de soja viva em suas propriedades, o que inclui até mesmo aquelas voluntárias, popularmente conhecidas como guaxas, que podem surgir mesmo após a colheita. 

Na lavoura, a ferrugem asiática causa desfolhamento precoce e impede que a soja forme grãos, podendo resultar em perdas que beiram a casa de 90% do rendimento. 

Vazio sanitário

De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), essa trata-se de uma das principais estratégias para o controle de uma das mais severas doenças que afetam a cultura da soja. 

Obrigatório em todo o Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário é regulamentado pela portaria número 1.579 da Secretaria de Defesa do Ministério da Agricultura e Pecuária (SDA/Mapa). 

Associação dos Produtores de Soja do Estado, sobre essa doença a Aprosoja/MS esclarece que a dita ferrugem asiática é causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, que precisa de plantas vivas para seguir multiplicando-se. 

Em outras palavras, uma vez inclusive que a ferrugem asiática não controlada adequadamente pode refletir em perdas expressivas de produtividade, a eliminação de plantas vivas se faz necessária para garantir uma próxima safra de qualidade e retardar o aparecimento dos sintomas. 

Com o vazio sanitário estendendo-se até 15 de setembro, a Aprosoja orienta que os produtores sul-mato-grossenses iniciem a semeadura no período entre 16 de setembro até 31 de dezembro deste ano. 

Soja em MS

Mato Grosso do Sul viu o clima mudar drasticamente após o início da safra sob condições tidas como "ideais" para o desenvolvimento das lavouras, em uma combinação de estiagem prolongada e altas temperaturas, no primeiro mês de 2026, que causou  forte estresse hídrico e térmico nas plantações. 

A estimativa apontava para a colheita de 17,759 milhões de toneladas, entretanto, com o fechamento foi possível constatar o recuo de 5,7% na produtividade média com o fechamento da safra, que caiu para 16,744 milhões de toneladas.

Principalmente ao sul do Estado, a falta de chuva aconteceu justo em uma das fases consideradas mais importantes para o desenvolvimento da planta. O retorno da estiagem em janeiro, junto das ondas de calor registradas, afetou diretamente o enchimento de grãos, limitando assim o potencial produtivo de parte das áreas cultivadas.

Além disso, levantamento técnico mostrou grandes diferenças entre os municípios do MS, já que 28 cidades registraram produtividade acima da média estadual, enquanto outras 50 ficaram abaixo do índice médio. 

Isso evidencia certa desigualdade no desempenho agrícola, justamente em função das condições climáticas e da infraestrutura disponível no campo. Para o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, o mapeamento das áreas com melhor e pior desempenho se tornou estratégico para orientar futuras ações do setor produtivo e do poder público.

“A identificação de 28 municípios com produtividade acima da média estadual e de 50 abaixo dela torna-se estratégica para orientar o planejamento do setor. Essa informação permite direcionar ações técnicas, investimentos e políticas públicas tanto para consolidar áreas mais eficientes quanto para elevar o desempenho dos principais polos agrícolas”, diz.

 

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MATO GROSSO DO SUL

Governo de MS confirma ampliação e voos até SP durante todo o final de semana

Aeronaves com rota entre Bonito e o aeroporto de Guarulhos operam às quartas e sábados e devem ganhar dia extra de voo dentro de quatro meses

27/06/2026 16h00

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Iniciativa deve fortalecer as operações da companhia LATAM Airlines, passando a valer a partir do dia 25 de outubro

Iniciativa deve fortalecer as operações da companhia LATAM Airlines, passando a valer a partir do dia 25 de outubro Reprodução/Gov.MatoGrossoDoSul

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Após o anúncio por parte da Prefeitura de Bonito, através da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), o Governo do Estado confirmou a ampliação de voos até São Paulo para atender todo o final de semana, medida essa que deve passar a valer dentro de até quatro meses. 

Ainda nesta semana o Executivo Municipal, distante aproximadamente 297 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, indicou ampliação dos voos entre a cidade de Bonito e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) que atualmente acontecem às quartas-feiras e sábado. 

Conforme divulgado pela Fundtur, a iniciativa deve fortalecer as operações da companhia LATAM Airlines, passando a valer a partir do dia 25 de outubro, quando os voos aos domingos devem começar a acontecer. 

Cabe destacar que no ano passado o Aeroporto Regional de Bonito (BYO) registrou um crescimento de 35% na movimentação de passageiros, o que por sua vez reforça o papel estratégico do município no cenário turístico brasileiro.

Dados da Administração Aeroportuária indicam que 68.539 passageiros passaram pelo terminal do Aeroporto Regional de Bonito no ano passado. Esse índice superou o total de 50.932 que haviam sido registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, em 2024. 

Nova etapa

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a ampliação e o maior fluxo de voos representa diretamente um avanço na estratégia de fortalecer a malha aérea sul-mato-grossense, indicando que a medida mostra que o mercado responde de forma positiva aos investimentos para promover o turismo local. 

"O bom desempenho da taxa de ocupação dos voos comprova o protagonismo de Bonito e a confiança da companhia em ampliar sua oferta. Além de facilitar o acesso ao principal destino de ecoturismo do Brasil, essa nova frequência amplia as possibilidades de conexão com diversos destinos nacionais e internacionais via Guarulhos, tornando Mato Grosso do Sul ainda mais competitivo no mercado turístico", cita o presidente da Fundtur em nota. 

Ao ajustar a malha para operar em três dias distintos, os voos deverão obedecer os seguintes horários: 

  • às 09h30 saída de Guarulhos (GRU) , com chegada em Bonito (BYO) às 10h30, 
  • às 11h10 acontece o retorno, pousando em São Paulo às 14h05.

No último ano, a Azul Linhas Aéreas registrou aumento de 47% no número de passageiros. Quando passou a operar exclusivamente voos diretos entre Campinas (VCP) e Bonito (BYO), a companhia saltou de 21.529 para 31.618 passageiros anualmente.

Entre setembro e dezembro de 2025, a LATAM Airlines movimentou 8.234 passageiros, refletindo de forma significativa para o desempenho positivo do aeroporto.

Já sobre as demais operações, houve uma leve variação na rota entre Congonhas (CGH) e Bonito (BYO), operada pela Gol Linhas Aéreas. O número de passageiros saiu de 29.403 em 2024 para 28.687 em 2025.

 

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STF

Supremo têm maioria para liberar que penduricalhos retroativos sejam pagos

Com voto do ministro Luiz Fux em julgamento virtual neste sábado (27), o placar está 5 votos a 0 pela liberação

27/06/2026 15h30

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Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) Divulgação/ Agência Brasil

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Supremo Tribunal Federal, o STF formou maioria para liberar o pagamento de penduricalhos retroativos a juízes, procuradores e promotores do Ministério Público. Com o voto do ministro Luiz Fux durante julgamento virtual neste sábado (27), o placar está 5 votos a 0 pela liberação.

Os votos anteriores foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Flávio Dino, que propuseram que o pagamento das indenizações respeite um limite de 35% do teto do funcionalismo público.

Em seu voto, Fux, entretanto, defendeu que não deve haver teto para o pagamento de direitos já adquiridos, como férias e licenças não aproveitadas, argumentando que a reparação deve ser integral.

O julgamento virtual segue até a próxima terça-feira (30). Quatro ministros ainda precisam votar.

Entenda
Penduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos e que, somados ao salário, ultrapassam a remuneração máxima definida constitucionalmente, hoje de R$ 46,3 mil.

Em 25 de março, por unanimidade, os ministros decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte.

Dessa forma, juízes, promotores e procuradores poderão ganhar pelo menos R$ 62,5 mil mensais, somando o teto e R$ 16,2 mil em penduricalhos.

 

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