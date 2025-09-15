Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O advogado Nelson Williams, dono de um dos escritórios de advocacia mais caros do País e que foi alvo de Operação da Polícia Federal na última sexta-feira (12) por envolvimento em fraudes do INSS, já tentou "ganhar" da Prefeitura de Campo Grande em 2021.

Nelson Wilians se tornou conhecido por ostentar, em suas redes sociais, uma vida de luxo.

Conforme reportagem do Correio do Estado, em 2021, a empresa NW Soluções e Recuperação de Crédito Ltda., que pertence ao advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, pleiteou na Prefeitura de Campo Grande um terreno de 6,5 mil m² no Bairro Miguel Couto, próximo ao Parque das Nações Indígenas, para a instalação de uma de suas unidades.

A empresa, com sede em São Paulo (SP), que na ocasião tinha capital social de R$ 300 mil, queria que a prefeitura da Capital doasse um terreno, avaliado em R$ 10 milhões, em uma das regiões mais nobres de Campo Grande, por meio do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

As empresas que se enquadram no Prodes recebem, além da doação da área, incentivos fiscais como descontos ou até mesmo isenções de tributos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

O Nelson Willians é um dos maiores escritórios de advocacia de massa do Brasil, tendo como clientes grandes bancos e empresas (normalmente varejistas) e os representando sobretudo em ações que têm origem em relações de consumo. Tem filiais em todo o Brasil e, em muitas delas, sua mão de obra é composta por centenas de advogados.

Operação Cambota

Na última sexta-feira, ele foi alvo da Operação Cambota, deflagrada para aprofundar as investigações acerca da cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas sem autorização dos benefícios previdenciários pagos a milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No caso do advogado, foi cumprido mandado de busca e apreensão em endereços ligados a ele a outros suspeitos de envolvimento no esquema, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em endereços ligados ao advogado, foram apreendidas:

esculturas eróticas;

armas de fogo, incluindo um fuzil registrado em nome dele;

carros de luxo, incluindo uma Ferrari, um Porsche e um Rolls-Royce;

dinheiro, sendo R$ 240 mil, 20 mil dólares e 22,6 mil euros;

garrafas de vinho raras, sendo uma delas avaliada em R$ 50 mil.

De acordo com a PF, relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelam que o escritório de Wilians repassou R$ 15,5 milhões a Camisotti, por meio de transações consideradas “atípicas”. Segundo o advogado, sua relação com o empresário é “estritamente profissional e legal”.

“Os valores transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação”, reiterou Wilians, sustentado a explicação apresentada anteriormente, quando a transação veio a público.

“Ressaltamos que a medida cumprida [o mandado de busca e apreensão] é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou responsabilidade.”

Em nota à Agência Brasil, o advogado Nelson Wilians informou que tem colaborado integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e que confia que a apuração demonstrará sua total inocência.

Também foram cumpridos dois mandados judiciais de prisão preventiva contra os empresários Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e Maurício Camisotti.