Agesul prevê R$ 3,3 milhões para recuperar 'ponte gangorra' em rodovia de MS

Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul o aviso de lançamento de licitação para a obra de recuperação estrutural da ponte sobre o Rio Miranda, que começará no dia 20 de outubro, e o investimento estimado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - (Agesul) é de mais de R$ 3,3 milhões.

A ponte localizada na rodovia estadual MS-345, no distrito de Águas do Miranda, divisa dos municípios de Anastácio e Bonito, foi apelidada por moradores da região de 'ponte gangorra' por formar um verdadeiro degrau de até 48 centímetros quando caminhões pesados passam pelo local.

Em setembro do ano passado, o Correio do Estado informou que a ponte tinha sido parcialmente interditada por não suportar o aumento do fluxo de veículos pesados. Na época, moradores já relataram que, a ponte estava se transformando em uma espécie de gangorra quando veículos pesados chegam a uma das extremidades, gerando um “degrau” que chegava a quase meio metro de altura, colocando em risco a segurança de veículos que acessam a estrutura.

Naquele momento, a Agesul orientou que a ponte apenas suportaria veículos com até 40 toneladas, e também informou em nota que, já tinha iniciado o processo de autorização para contratação, em regime emergencial, de uma empresa para execução de inspeção especial e elaboração de projeto executivo para recuperação e recondicionamento da estrutura da ponte que foi construída pelo Exército Brasileiro no ano de 1967.

Entretanto, conforme foi publicado nesta quinta-feira (02), no Diário Oficial do Estado, apenas agora, mais de um ano depois da interdição, o aviso de licitação foi lançado. Veja:

PREJUÍZO

Rodolfo Souza Gonçalves, de 44 anos, morador da região há 27, fez um vídeo mostrando o veículo que teve os quatro pneus furados ao enfrentar o degrau. Por conta da violência da pancada, até os air-bags da picape se abriram. Veja:

Segundo Janaína Quintão, moradora do distrito, a gangorra surgiu inicialmente em 2023, quando foram feitos alguns reparos. Porém, algum tempo depois, com o aumento do tráfego, a situação piorou e foi denunciada incontáveis vezes. Sobretudo, alguma providência só foi adotada depois que o motorista estourou os quatro pneus ao enfrentar o degrau.

"Depois disso, as autoridades finalmente reconheceram que o problema existe. Poderia ter acontecido algo muito mais grave. Se ele estivesse em alta velocidade, poderia ter caído da ponte e poderia ter morrido", disse ela.

R$ 340 milhões

O investimento de R$ 340 milhões na MS-345 foi feito na pavimentação de 100 quilômetros, ligando os municípios de Anastácio e Bonito. Antes da pavimentação, a maior parte dos motoristas saía de Campo Grande e passava por Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna (Jardim) e chegava a Bonito.

Depois da reforma, para encurtar o trajeto em cerca de 40 quilômetros, a rota passou a ser por Terenos, entrando à esquerda em Aquidauana e, alguns quilômetros depois, é necessário entrar à direita rumo ao distrito de Águas de Miranda e seguir até Bonito pela estrada.

