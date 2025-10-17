Anvisa proíbe produtos à base de cannabis e cogumelos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de diferentes produtos à base de cannabis por avaliar que os itens não cumpriam as exigências legais.

Na última semana, oito produtos que, segundo a Anvisa, vinham sendo divulgados e comercializados pela Hemp Vegan foram proibidos:

Produtos com Fitocanabinoides (CBD, CBG, CBDA) - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Bálsamos Tópicos de CBD - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Gotas de CBD Fullspectrum Vegano - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

CBD Gummies Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

CBD Paste Fullspectrum Vegan - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

CBD + Cbda Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Parches Musculares - 50 mg de CBD - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Segundo a agência, eles não têm registro ou autorização e são fabricados por uma empresa desconhecida, que anuncia no site da Hemp Vegan.

Outra empresa atingida pela ação fiscal foi a Cannafy Serviços de Internet, que teve todos os seus produtos à base de cannabis proibidos. De acordo com a agência, nenhum lote dos produtos de cannabis das marcas CBDM Gummy, Canna River e Rare Cannabinoid pode ser comercializado ou divulgado.

A Anvisa afirma que os produtos da Cannafy não possuem registro ou autorização e são produzidos por empresas que não possuem autorização para a fabricação.

Nesta semana, a agência também proibiu oito produtos de cannabis da empresa norte-americana Golden CBD Plus - EUA. Com isso, a companhia não pode mais comercializar e nem divulgar os produtos

Os itens proibidos foram:

Sleep - Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes)

Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes)

Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes)

Painkiller - Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes)

Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2000mg/30ml (todos os lotes)

T-Immune - Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes)

Todos os Produtos da Marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes)

Todos os Produtos da Marca Golden CBD Plus (todos os lotes)

Novamente os produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização da Anvisa e eram fabricados por uma empresa sem autorização de funcionamento da agência.

Cogumelos

Além dos produtos à base de cannabis, a Anvisa também determinou a proibição e a apreensão de sete tipos de cogumelos da empresa De Volta às Raízes:

Cogumelo Tremella (todos os lotes)

Cogumelo Reish (todos os lotes)

Cordyceps Militaris (todos os lotes)

Cogumelo do Sol (todos os lotes)

Cogumelo Juba de Leão (todos os lotes)

Cogumelo Chaga (todos os lotes)

Cogumelo Cauda de Peru (todos os lotes)

A medida proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo de todos os lotes dos produtos.

"A ação foi tomada porque os produtos são fabricados por empresa não autorizada, e estão sendo divulgados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa", diz a agência.

O que dizem as empresas

Em nota, a Cannafy afirma que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira aplicável a produtos de cannabis, inclusive as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa, e diz que não fabrica nem comercializa produtos de cannabis no País.

"Apenas facilitamos o contato entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros, e atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022", afirma.

A empresa cita que todas as informações exigidas pela Anvisa estão disponíveis, em português e de forma clara, em seu site e em seus materiais. Segundo ela, os pacientes são informados de que a compra de produtos à base de cannabis só pode ser feita com prescrição médica válida, e que a venda e o envio são realizados por fornecedores internacionais, depois da autorização de importação concedida pela Anvisa.

"Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a segurança dos pacientes brasileiros, mantendo diálogo permanente com autoridades e parceiros do setor", finaliza.

A Hemp Vegan também afirma que atua em total conformidade com as normas e RDCs da Anvisa e que há uma confusão em relação às operações no Brasil e na Europa.

"Nunca fabricamos, comercializamos ou importamos produtos derivados de canabidiol no Brasil. Nossa atuação é exclusiva no desenvolvimento de cosméticos naturais com registro, formulações veganas e soluções integrativas com ativos legais no território nacional, sempre priorizando a segurança, a qualidade e o bem-estar de nossos clientes", diz em nota.

"É importante esclarecer que a operação da Europa, hempvegan health, é distinta da operação brasileira, hempvegan.com.br. A empresa que consta na lista de produtos cadastrados para importação via RDC 660 é a Hemp Vegan Health. O equívoco na associação entre as empresas tem sido recorrente desde março de 2025 nos registros da Anvisa, levando a interpretações incorretas sobre publicidade de produtos com canabidiol", acrescenta.

A empresa afirma que, no momento, tem quatro produtos com fitocanabinoides em desenvolvimento e que todas as publicações e informações sobre produtos com canabidiol em seu site têm "caráter estritamente institucional e educativo, não configurando, em nenhum momento, comercialização direta, propaganda ou oferta de produtos sem registro ou autorização".

O Estadão tentou contato com a De Volta às Raízes e com a CBD Plus, mas não obteve retorno até a publicação do texto. O espaço permanece aberto.

