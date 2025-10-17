Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Anvisa proíbe produtos à base de cannabis e cogumelos

Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de diferentes produtos à base de cannabis por avaliar que os itens não cumpriam as exigências legais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/10/2025 - 21h00
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de diferentes produtos à base de cannabis por avaliar que os itens não cumpriam as exigências legais.

Na última semana, oito produtos que, segundo a Anvisa, vinham sendo divulgados e comercializados pela Hemp Vegan foram proibidos:

  • Produtos com Fitocanabinoides (CBD, CBG, CBDA) - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • Bálsamos Tópicos de CBD - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • Gotas de CBD Fullspectrum Vegano - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • CBD Gummies Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • CBD Paste Fullspectrum Vegan - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • CBD + Cbda Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)
  • Parches Musculares - 50 mg de CBD - Marca Hemp Vegan (todos os lotes)

Segundo a agência, eles não têm registro ou autorização e são fabricados por uma empresa desconhecida, que anuncia no site da Hemp Vegan.

Outra empresa atingida pela ação fiscal foi a Cannafy Serviços de Internet, que teve todos os seus produtos à base de cannabis proibidos. De acordo com a agência, nenhum lote dos produtos de cannabis das marcas CBDM Gummy, Canna River e Rare Cannabinoid pode ser comercializado ou divulgado.

A Anvisa afirma que os produtos da Cannafy não possuem registro ou autorização e são produzidos por empresas que não possuem autorização para a fabricação.

Nesta semana, a agência também proibiu oito produtos de cannabis da empresa norte-americana Golden CBD Plus - EUA. Com isso, a companhia não pode mais comercializar e nem divulgar os produtos

Os itens proibidos foram:

  • Sleep - Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes)
  • Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Painkiller - Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2000mg/30ml (todos os lotes)
  • T-Immune - Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes)
  • Todos os Produtos da Marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes)
  • Todos os Produtos da Marca Golden CBD Plus (todos os lotes)

Novamente os produtos estavam sendo vendidos e divulgados sem registro ou autorização da Anvisa e eram fabricados por uma empresa sem autorização de funcionamento da agência.

Cogumelos

Além dos produtos à base de cannabis, a Anvisa também determinou a proibição e a apreensão de sete tipos de cogumelos da empresa De Volta às Raízes:

  • Cogumelo Tremella (todos os lotes)
  • Cogumelo Reish (todos os lotes)
  • Cordyceps Militaris (todos os lotes)
  • Cogumelo do Sol (todos os lotes)
  • Cogumelo Juba de Leão (todos os lotes)
  • Cogumelo Chaga (todos os lotes)
  • Cogumelo Cauda de Peru (todos os lotes)

A medida proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo de todos os lotes dos produtos.

"A ação foi tomada porque os produtos são fabricados por empresa não autorizada, e estão sendo divulgados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa", diz a agência.

O que dizem as empresas

Em nota, a Cannafy afirma que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira aplicável a produtos de cannabis, inclusive as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa, e diz que não fabrica nem comercializa produtos de cannabis no País.

"Apenas facilitamos o contato entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros, e atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022", afirma.

A empresa cita que todas as informações exigidas pela Anvisa estão disponíveis, em português e de forma clara, em seu site e em seus materiais. Segundo ela, os pacientes são informados de que a compra de produtos à base de cannabis só pode ser feita com prescrição médica válida, e que a venda e o envio são realizados por fornecedores internacionais, depois da autorização de importação concedida pela Anvisa.

"Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a segurança dos pacientes brasileiros, mantendo diálogo permanente com autoridades e parceiros do setor", finaliza.

A Hemp Vegan também afirma que atua em total conformidade com as normas e RDCs da Anvisa e que há uma confusão em relação às operações no Brasil e na Europa.

"Nunca fabricamos, comercializamos ou importamos produtos derivados de canabidiol no Brasil. Nossa atuação é exclusiva no desenvolvimento de cosméticos naturais com registro, formulações veganas e soluções integrativas com ativos legais no território nacional, sempre priorizando a segurança, a qualidade e o bem-estar de nossos clientes", diz em nota.

"É importante esclarecer que a operação da Europa, hempvegan health, é distinta da operação brasileira, hempvegan.com.br. A empresa que consta na lista de produtos cadastrados para importação via RDC 660 é a Hemp Vegan Health. O equívoco na associação entre as empresas tem sido recorrente desde março de 2025 nos registros da Anvisa, levando a interpretações incorretas sobre publicidade de produtos com canabidiol", acrescenta.

A empresa afirma que, no momento, tem quatro produtos com fitocanabinoides em desenvolvimento e que todas as publicações e informações sobre produtos com canabidiol em seu site têm "caráter estritamente institucional e educativo, não configurando, em nenhum momento, comercialização direta, propaganda ou oferta de produtos sem registro ou autorização".

O Estadão tentou contato com a De Volta às Raízes e com a CBD Plus, mas não obteve retorno até a publicação do texto. O espaço permanece aberto.

Caminhão carregado com 28 toneladas de carne tomba no Parque dos Poderes

Trabalhando há seis meses na empresa, o caminhoneiro relatou que errou ao passar pelo pontilhão com a Avenida João Arinos, na BR-163, e acabou nesse percurso

17/10/2025 16h43

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Um caminhão carregado com aproximadamente 28 toneladas de carne de frango, que vinha de Mogi Mirim (SP), perdeu o controle e acabou tombando na rotatória do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Errei ali, nunca passei aqui, é a primeira vez que passei e tombei”, explicou o caminhoneiro.

O motorista seguia pela Avenida do Poeta com a com a rua Dr. Abdall Duallibi quando acessou a rotatória, e o caminhão Scania 380, ano 2007, acabou tombando. O destino da carga seria Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.

A reportagem do Correio do Estado conversou com o motorista João Silas Pereira, de 56 anos, natural de Rondonópolis (MT), que explicou que trabalha como caminhoneiro há 18 anos, mas está nesta empresa há seis meses.

O caminhoneiro, que sofreu apenas escoriações leves na mão, contou que vinha de Três Lagoas, sentido Corumbá, e que, na BR-163, na altura do pontilhão com a Avenida João Arinos, acabou pegando o percurso errado e acessou o Parque dos Poderes.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Com relação à carga, ele explicou que outro caminhão da empresa está a caminho para retirá-la do local, que está isolado com fita. O acidente ocorreu por volta das 14h, e, até o momento (16h), o caminhão segue tombado.

Apesar da proporção da carreta, ela não chegou a fechar a via, e o trânsito segue normalmente - até a chegada do outro caminhão que irá remover a carga.

 

 

 

Segundo o agente estadual de trânsito Felipe Malheiros, que está acompanhando o tráfego no local, a estimativa é que o caminhão seja destombado por volta das 20h.

Carga

Em torno de 16h50, outro caminhão da empresa, um Volvo FH500, encostou para realocar a carga de carne.

 

 

 

Os agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fizeram um desvio, de modo que o trânsito segue por apenas um sentido da Avenida do Poeta, enquanto os funcionários da empresa descarregam a carga para realocá-la em outro veículo.

 

 

** Matéria atualizada às 17h14 para acréscimo de informações

Multivacinação

Campanha oferece todas as vacinas para crianças e adolescentes, neste sábado

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo

17/10/2025 16h42

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com dois pontos de atendimento abertos à população: Paróquia Santo Expedito, localizada no Jardim Itamaracá, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes. 

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis. 

Na Paróquia Santo Expedito, os atendimentos ocorrem das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. Em ambos os locais, serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis coloquem em dia as vacinas das crianças e adolescentes.

“Vacinar é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e evitar o retorno de enfermidades já controladas”, comenta.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

“Além das unidades de saúde, temos desenvolvido ações nas escolas e com o apoio dos agentes comunitários de saúde para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV”, destaca.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento de cada unidade. 

CAMPANHA

A ação trata-se de uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até o final de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Veja algumas:

  • BCG;
  • Poliomielite;
  • Tríplice Viral;
  • DTP; 
  • HPV;
  • Hepatite A e B;
  • Pneumocócica;
  • Meningocócica ACWY.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

