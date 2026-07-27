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recurso negado

Justiça proíbe Marcinho VP de dar entrevista no Presídio Federal de Campo Grande

Defesa entrou com recurso pedindo autorização para que Roberto Cabrini entrevistasse o traficante, apontado como chefão do Comando Vermelho, para o programa Domingo Espetacular

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/07/2026 - 18h26
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A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) negou recurso e manteve decisão que probiu Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefões do Comando Vermelho, de conceder entrevistas na Penitenciária Federal de Campo Grande, onde cumpre pena. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Justiça desta segunda-feira (27).

A defesa apresentou agravo em execução penal contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande, que negou a autorização para que ele concedesse entrevista ao jornalista Roberto Cabrini para o programa Domingo Espetacular, da Record.

O pedido também já havia sido negado anteriormente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a defesa sustentava que a entrevista, segundo consta no processo, tinha objetivo de que Marcinho VP prestasse esclarecimentos sobre fatos já noticiados em âmbito nacional e relacionados à vida familiar, especialmente envolvendo seu filho, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam.

No recurso, a defesa sustentou a possibilidade de realização da entrevista com fundamento nos direitos constitucionais à liberdade de expressão, de imprensa e de resposta; a suficiência das medidas preventivas propostas para resguardar a segurança institucional; que a negativa configura censura prévia, em afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; a inexistência de risco concreto à segurança do estabelecimento prisional; a existência de interesse público na entrevista, especialmente em razão de fatos amplamente divulgados envolvendo familiar do custodiado e a existência de precedentes de entrevistas realizadas no sistema penitenciário federal sem registro de incidentes.

A relatora do processo, desembargadora federal Renata Lotufo, considerou que a exposição midiática tem potencial de gerar instabilidade no âmbito carcerário, além do risco de utilização da entrevista como meio direto de comunicação entre integrantes de organização criminosa, mediante mensagens veladas ou codificadas.

A magistrada afirma que a realização da entrevista também implica em exposição midiática de Marcinho VP, o que contraria a lógica do regime federal de segurança máxima, podendo reforçar sua projeção e influência no meio criminoso.

"Por derradeiro, importa ressaltar, ainda, que a negativa não implica supressão do núcleo essencial da liberdade de expressão, uma vez que o custodiado dispõe de outros meios legítimos de comunicação, inclusive por intermédio de sua defesa técnica e correspondência escrita", disse a desembargadora na decisão.

Com relação a alegação de censura prévia, a desembargadora considerou que não se enquadra quando analisado o ambiente de segurança máxima.

"Não se cuida, aqui, de controle prévio de conteúdo jornalístico, mas de limitação ao próprio acesso ao meio de comunicação no interior de estabelecimento prisional de segurança máxima, o que desloca a análise do plano da liberdade de imprensa, em abstrato, para o âmbito da execução penal, marcado por restrições legítimas e funcionalmente necessárias", explica.

Ela acrescenta que há nos autos elementos fáticos específicos que evidenciam a necessidade da restrição, "afastando a caracterização de censura prévia e evidenciando tratar-se de medida legítima de gestão penitenciária".

Acompanhando o voto da relatora, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo integralmente a decisão recorrida. 

Marcinho VP 

Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, é apontado com nome proeminente da criminalidade do Rio de Janeiro há quase três décadas, sendo um dos principais chefes do Comando Vermelho, ao lado de Fernandinho Beira Mar.

Preso desde 1996 , ele está em penitenciárias federais desde 2010, atualmente em Campo Grande.

No entanto, o encarceramento não impediu que Marcinho VP continuasse no mundo no crime. Mesmo de dentro do presídio, ele ordenou uma série de crimes que foram cometidos por outros faccionados. Nos últimos 14 anos, ele cumpre pena em unidades federais.

Em novembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da Vara de Execuções Penais, autorizou a renovação, por mais três anos, da permanência de Marcinho VP no sistema penitenciário federal.

Na decisão, o juiz afirmou que a manutenção de Marcinho VP no sistema federal segue necessária para dificultar articulações criminosas no Rio de Janeiro.

A decisão cita a megaoperação deflagrada em 28 de outubro de 2024 nos complexos do Alemão e da Penha, áreas consideradas reduto de Marcinho VP, para alertar sobre o "risco do retorno do apenado ao sistema penal do estado".

O histórico de transgressões do líder do Comando Vermelho também foi apontado como motivo pela sua permanência. 

A Justiça considerou que a lei permite a renovação do prazo de permanência por um novo período, caso permaneçam os motivos da transferência. No caso de Marcinho VP, o interesse coletivo de segurança pública.

Marcinho VP é pai do rapper Oruam, que já fez manifestações públicas pedindo a liberdade do pai.

Altas Habilidades

Campo Grande terá teste para identificar pessoas com inteligência acima da média

Avaliação coletiva da Mensa Brasil será realizada neste sábado (1º) e busca identificar pessoas com altas habilidades; candidatos precisam ter pelo menos 17 anos e estar cursando ou ter cursado o ensino superior

27/07/2026 18h10

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Testes da Mensa Brasil buscam identificar pessoas com inteligência acima da média; Campo Grande recebe avaliação coletiva neste sábado (1º).

Testes da Mensa Brasil buscam identificar pessoas com inteligência acima da média; Campo Grande recebe avaliação coletiva neste sábado (1º). Foto: Divulgação

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Campo Grande será uma das primeiras cidades brasileiras a receber, em agosto, uma rodada de testes voltados à identificação de pessoas com inteligência significativamente acima da média. A avaliação será realizada neste sábado, 1º de agosto, e integra o calendário nacional da Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais.

Além da Capital sul-mato-grossense, Campinas, São José do Rio Preto e Sorocaba, todas em São Paulo, também receberão avaliações no mesmo dia. Ao longo do mês, a iniciativa chegará a 12 cidades brasileiras de oito estados e do Distrito Federal, conforme o calendário divulgado pela associação.

Os testes são destinados a pessoas com 17 anos ou mais que estejam cursando ou já tenham cursado o ensino superior, mesmo que a graduação não tenha sido concluída.

A avaliação será presencial e contará com acompanhamento de profissional de psicologia. Por questões de organização e privacidade, o endereço e o horário exatos da aplicação não são divulgados publicamente e são repassados individualmente aos candidatos inscritos.

Teste busca identificar altas capacidades

A Mensa Brasil é a representação brasileira da Mensa Internacional, organização criada para reunir pessoas com desempenho intelectual elevado.

Para ingressar na associação, é necessário apresentar resultado compatível com QI igual ou superior ao de 98% da população, a partir de testes reconhecidos pela entidade.

Na prática, o critério significa estar entre aproximadamente os 2% da população com maior desempenho nos instrumentos de inteligência aceitos pela organização.

A aplicação em Campo Grande faz parte do trabalho desenvolvido pela associação para ampliar a identificação de pessoas com altas habilidades que podem ter passado parte da vida sem reconhecer características relacionadas ao próprio potencial cognitivo.

O presidente da Mensa Brasil, Julio Cesar Campos Filho, afirma que o objetivo vai além da ampliação do número de integrantes da entidade e envolve a identificação de talentos que, muitas vezes, não são reconhecidos durante a trajetória escolar, acadêmica ou profissional.

“O Brasil ainda desperdiça muitos desses potenciais simplesmente porque essas pessoas nunca foram identificadas”, afirma.

Segundo ele, há pessoas que chegam à vida adulta sem compreender determinadas características e sem terem recebido estímulos adequados para desenvolver suas habilidades.

“Muitas crescem sem compreender suas próprias características, sem estímulo adequado e, muitas vezes, sem encontrar espaços onde possam desenvolver plenamente suas habilidades. A Mensa Brasil quer contribuir justamente com essa luta: ajudar essas pessoas a se reconhecerem, se conectarem e perceberem que não estão sozinhas”, acrescenta Campos Filho.

Cerca de 7 mil já foram identificados no Brasil

Atualmente, segundo dados divulgados pela associação, aproximadamente 7 mil pessoas foram identificadas com superdotação ou altas habilidades no Brasil no âmbito da entidade.

Em escala mundial, a Mensa Internacional reúne mais de 160 mil membros distribuídos por cerca de 90 países. A organização foi fundada em 1946, no Reino Unido, enquanto a representação brasileira surgiu em 2002.

A entidade tem entre seus objetivos identificar e estimular a inteligência humana, incentivar pesquisas relacionadas ao tema e proporcionar espaços de intercâmbio intelectual entre seus integrantes.

Apesar de popularmente ser chamado de “teste de QI”, a avaliação deve ser compreendida dentro dos critérios e instrumentos utilizados pela própria associação. O resultado serve para verificar se o candidato atende aos requisitos de admissão estabelecidos pela Mensa.

Campo Grande abre calendário de agosto

A Capital de Mato Grosso do Sul integra a primeira etapa do calendário nacional de agosto. Depois dos testes realizados no dia 1º, as avaliações continuam no dia 8 de agosto, em Jundiaí (SP) e Maceió (AL).

No dia 15, haverá aplicação no Distrito Federal. Petrolina (PE) recebe a avaliação no dia 22. O calendário termina em 29 de agosto, com testes em Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Em Campo Grande, assim como nas demais cidades, local e horário serão comunicados de maneira privada aos inscritos.

As inscrições são realizadas pela Associação Mensa Brasil e podem ser feitas pelo site oficial da entidade. http://www.mensa.org.br/

Serviço

  • O quê: teste de admissão e avaliação de alto QI da Mensa Brasil
  • Quando: sábado, 1º de agosto
  • Onde: Campo Grande (endereço informado diretamente aos inscritos)
  • Público: pessoas a partir de 17 anos que estejam cursando ou tenham cursado o ensino superior
  • Inscrição: pelo site oficial da Mensa Brasil.

Alerta nas Contas

Campo Grande supera limite de gastos e Prefeitura prevê ajuste fiscal

Prefeitura de Campo Grande prevê medidas de ajuste fiscal após despesas correntes alcançarem 97,08% das receitas.

27/07/2026 17h55

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Fachada da Prefeitura de Campo Grande, que prevê medidas de ajuste fiscal após indicador das contas municipais chegar a 97,08%.

Fachada da Prefeitura de Campo Grande, que prevê medidas de ajuste fiscal após indicador das contas municipais chegar a 97,08%. Foto: Divulgação

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As contas públicas de Campo Grande chegaram ao fim do primeiro semestre de 2026 com um indicador acima do patamar estabelecido pela Constituição Federal. A relação entre despesas correntes e receitas correntes do município atingiu 97,08% nos últimos 12 meses, superando em 2,08 pontos percentuais a referência de 95% prevista no artigo 167-A.

Os números constam no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), referente ao terceiro bimestre de 2026 e publicado nesta segunda-feira (27) em suplemento do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Diante do resultado, a própria administração municipal informa que adotará medidas previstas no dispositivo constitucional e manterá acompanhamento bimestral dos indicadores fiscais. 

O demonstrativo aponta que as receitas correntes acumuladas nos últimos 12 meses somaram R$ 6,359 bilhões. No mesmo período, as despesas correntes consideradas no cálculo, após os ajustes apresentados no relatório, chegaram a aproximadamente R$ 6,174 bilhões.

Com isso, para cada R$ 100 contabilizados em receitas correntes, cerca de R$ 97,08 estão comprometidos com despesas correntes, conforme a metodologia do demonstrativo.

O resultado deixa o município acima dos 95% utilizados como referência constitucional para acionamento de mecanismos voltados ao reequilíbrio das contas.

O próprio relatório aponta um excedente de 2,08 pontos percentuais e registra o mesmo percentual na trajetória de ajuste fiscal prevista para o retorno ao patamar estabelecido. 

Prefeitura prevê medidas de ajuste

Em nota explicativa incluída no documento, a administração municipal reconhece que, apesar de uma recuperação gradual da arrecadação, o cenário ainda permanece instável.

A Prefeitura atribui parte dessa cautela à situação epidemiológica relacionada às síndromes respiratórias, além das incertezas quanto à duração desse cenário e aos impactos sobre a demanda por serviços públicos.

Diante do quadro, o Município afirma que, em consonância com o Programa de Equilíbrio Fiscal, serão adotadas as medidas previstas no artigo 167-A da Constituição Federal, com acompanhamento dos indicadores a cada dois meses até que seja comprovado o retorno ao patamar estabelecido. 

O artigo 167-A estabelece mecanismos de ajuste que podem ser acionados quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes alcança o percentual previsto na Constituição.

Entre as possibilidades estão restrições envolvendo aumento de despesas com pessoal, criação de cargos, alterações de carreira que ampliem gastos, realização de concursos públicos e criação de novas despesas obrigatórias.

O relatório divulgado pelo Município, entretanto, não detalha quais dessas medidas serão efetivamente adotadas pela Prefeitura de Campo Grande. Dessa forma, não é possível afirmar, somente com base na publicação, que concursos, contratações ou outras despesas específicas serão suspensos.

Orçamento passa de R$ 7 bilhões

O relatório também revela a dimensão das contas da Capital. A dotação atualizada para 2026 chegou a aproximadamente R$ 7,38 bilhões. Desse total, cerca de R$ 5,68 bilhões haviam sido empenhados até o encerramento de junho.

As despesas liquidadas somaram aproximadamente R$ 3,04 bilhões, enquanto os pagamentos realizados no período chegaram a cerca de R$ 2,75 bilhões.

A diferença ocorre porque empenho, liquidação e pagamento representam etapas distintas da execução do orçamento.

O empenho reserva recursos para determinada despesa; a liquidação ocorre depois da comprovação da entrega do produto ou da prestação do serviço; e o pagamento representa a efetiva saída do recurso dos cofres públicos. 

Saúde concentra R$ 2,2 bilhões

Entre as principais áreas do orçamento municipal, a Saúde possui dotação atualizada de R$ 2,228 bilhões. Até junho, aproximadamente R$ 1,596 bilhão havia sido empenhado, enquanto R$ 869,5 milhões estavam liquidados.

A assistência hospitalar e ambulatorial responde pela maior fatia. São R$ 1,406 bilhão previstos, dos quais R$ 967,1 milhões já estavam empenhados e R$ 622,8 milhões liquidados no primeiro semestre.

A atenção básica, por sua vez, conta com orçamento atualizado de R$ 532,2 milhões, enquanto a vigilância epidemiológica possui R$ 100,3 milhões. 

A Educação aparece com outro dos maiores volumes de recursos. A dotação atualizada é de aproximadamente R$ 1,615 bilhão, com R$ 1,432 bilhão empenhado e R$ 727 milhões liquidados até junho.

Somente o ensino fundamental concentra R$ 976,5 milhões do orçamento atualizado da área, enquanto a educação infantil possui R$ 455,6 milhões. 

Arrecadação reage no fim do semestre

Apesar da pressão sobre as contas, o relatório mostra recuperação das receitas correntes nos últimos meses. Em abril, foram arrecadados cerca de R$ 493,1 milhões. O montante passou para R$ 500,3 milhões em maio e alcançou R$ 527 milhões em junho.

A melhora, entretanto, ainda não foi suficiente para fazer com que o indicador acumulado dos últimos 12 meses retornasse ao patamar de 95%.

A própria administração municipal ressalta que a recuperação da arrecadação ocorre de maneira gradual e afirma que continuará acompanhando a evolução das contas públicas.

Com a relação atualmente em 97,08%, o comportamento das receitas e das despesas nos próximos meses será determinante para saber se Campo Grande conseguirá reduzir os 2,08 pontos percentuais que atualmente separam o município do patamar constitucional indicado no relatório.

O próximo balanço bimestral deverá mostrar se a trajetória das contas avançou em direção aos 95% e qual foi o efeito das medidas de equilíbrio fiscal anunciadas pela administração municipal.

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