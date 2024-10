Mulher alimenta macaco com 'fandangos' e pode ser presa; veja vídeo

Cuidado

De acordo com dados meteorológicos, a população de Campo Grande pode enfrentar transtornos decorrentes da chuva

Há risco de tempestades e imundações em Campo Grande e municípios da região metropolitana Gerson Oliveira / Correio do Estado

O tempo mudou em Mato Grosso do Sul nas últimas horas. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Estado está sob alerta para tempestades, com riscos de inundações e enxurradas, especialmente em Campo Grande.

De acordo com o comunicado enviado nesta sexta-feira (18), a previsão é de chuvas de intensidade moderada a forte ao longo deste fim de semana.

O alerta aponta que algumas regiões, dentre elas Campo Grande, a drenagem pode ser insuficiente para a alta demanda de água que pode ser gerada durante as chuvas.

“Devido à previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do dia, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas urbanas, inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas principalmente em áreas densamente ocupadas e com alta impermeabilização do solo”, informou a Cemaden.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), além de Campo Grande, 78 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta laranja de perigo para tempestades neste fim de semana.

Segundo o alerta, há possibilidade de alagamentos, com previsão de chuvas de até 60 milímetros e rajadas de vento que podem atingir entre 60 e 100 km/h. Também há a possibilidade de chuva de granizo em todas as cidades do estado.

Diante desses dados, a Defesa Civil enviou, ainda na noite de ontem, alertas para que a população se proteja das fortes chuvas que devem atingir a região nas próximas horas.

A população deve se preparar para possíveis transtornos. Por isso, é essencial ter cautela ao transitar pela cidade em áreas de risco e evitar passar por vias alagadas. Em caso de necessidade, procure abrigo em locais seguros ou entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199.

