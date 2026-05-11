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Queima controlada

Bombeiros de MS usam manejo integrado do fogo para evitar grandes incêndios

CBMMS realizou a queima prescrita entre 1° e 4 de maio para evitar possíveis incêndios nos meses de seca (julho, agosto, setembro e outubro)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

11/05/2026 - 12h00
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Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) realizou a queima prescrita, entre 1° e 4 de maio, no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

O parque tem 73,3 mil hectares, está localizado nos municípios de Taquarussu, Naviraí e Jateí, situado na bacia do Rio Paraná e faz parte do bioma Mata Atlântica.

Mapeamento da área foi realizado com uso de geotecnologias: drone equipado com sensores infravermelhos e câmeras térmicas.

A queima teve início no período de maior temperatura do dia, em torno de 30 °C. Ao longo da tarde, com a queda da temperatura, o aumento da umidade do ar e a formação de orvalho, o fogo perdeu a intensidade e se extinguiu naturalmente. Ainda assim, as equipes permaneceram em alerta para agir imediatamente em caso de qualquer alteração no comportamento das chamas.

Bombeiros realizando queima prescrita. Foto: Ewerton Pereira/Secom

QUEIMA PRESCRITA

Queima prescrita é o uso planejado e controlado do fogo em vegetação, para reduzir o acúmulo de material orgânico seco (combustível) e biomassa acumulada.

O objetivo é reduzir riscos de grandes incêndios em meses de estiagem (julho, agosto, setembro e outubro), reduzir a biomassa acumulada e diminuir o material combustível disponível. O manejo contribui para a eliminação de espécies exóticas e favorece a regeneração da vegetação nativa.

A atividade também é chamada de queima controlada e Manejo Integrado do Fogo (MIF).

A queima controlada é permitida nas práticas de prevenção e combate aos incêndios. Com isso, uma das formas de evitar incêndios florestais no Pantanal sul-mato-grossense é justamente realizar queimadas em vegetações que serviriam de combustível para o fogo.

A queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade, permitindo a fuga da fauna e preservando a estrutura da vegetação.

“Essas práticas são essenciais para o controle da biomassa acumulada, reduzindo o risco de grandes incêndios florestais. O uso do fogo controlado, aliado a abertura de aceiros e ao planejamento adequado se mostra extremamente eficiente na mitigação dos incêndios, principalmente quando realizado no período correto”, destacou o capitão dos Bombeiros, Samuel Pedrozo, responsável pela operação no parque.

O fogo é benéfico para o Pantanal sul-mato-grossense, se utilizado da maneira, frequência e na época correta. O fogo por si só não é um problema, mas incêndios florestais sim.

“Se esse manejo não fosse feito, o material serviria como combustível para incêndios de grandes proporções no período de seca, como ocorreu em 2024. Com o MIF, conseguimos manter o fogo sob controle, preservar a vegetação e garantir que os animais tenham onde se refugiar. É a forma correta de manejo, feita no período adequado, para evitar danos maiores no futuro”, explicou o guarda-parque do Pevri, Dione Sales dos Santos.

A fauna e flora estão adaptadas com a presença do fogo no Pantanal e Cerrado. Porém, a frequência a qual ocorre se torna um problema quando utilizado de maneira e época errada.

A queima prescrita é proibida em meses de estiagem, como agosto, setembro e outubro devido às condições climáticas desfavoráveis, como baixo índice pluviométrico, seca, estiagem e baixa umidade relativa do ar.

JUSTIÇA

Donos têm 5 dias para pedir devolução de bens apreendidos antes de leilão em MS

Novo provimento do Tribunal de Justiça autoriza venda antecipada de bens parados em pátios da Polícia Civil e da Polícia Federal

11/05/2026 12h18

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Veículos apreendidos e sem retirada poderão ser levados a leilão eletrônico após prazo definido pelo TJMS

Veículos apreendidos e sem retirada poderão ser levados a leilão eletrônico após prazo definido pelo TJMS Divulgação

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou nesta segunda-feira (11) um provimento que autoriza a venda antecipada de veículos e outros bens apreendidos e mantidos em pátios da Polícia Civil e da Polícia Federal no Estado.

A medida vale para bens ligados a processos criminais em andamento e, na prática, abre caminho para que carros, motos e outros itens possam ir a leilão caso não haja manifestação da Justiça ou dos interessados dentro do prazo estabelecido.

Conforme o texto, os proprietários, o Ministério Público ou terceiros interessados terão cinco dias úteis, contados a partir da publicação do provimento, para pedir na Justiça a devolução do bem, a manutenção da apreensão ou a retirada do item da lista de alienação.

Se não houver manifestação contrária dentro do período, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça, ficará autorizada a promover a venda dos bens, preferencialmente por meio de leilão eletrônico.

O provimento foi assinado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan.

Segundo o Tribunal, a medida busca diminuir o número de veículos e objetos acumulados nos pátios, evitar a deterioração dos bens e reduzir gastos públicos com armazenamento e manutenção.

O texto destaca ainda que muitos veículos permanecem anos parados, perdendo valor com o tempo e ocupando espaço nos depósitos das forças de segurança.

A nova regra envolve principalmente bens ligados a investigações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e outros crimes.

O provimento também prevê que veículos sem valor econômico poderão ser compactados como sucata. Já os bens levados a leilão duas vezes sem receber ofertas também poderão ter esse destino.

Nos casos de veículos com registro de furto ou roubo, a norma determina que o próprio provimento poderá ser usado para retirada de restrições administrativas, permitindo a venda. Quando houver suspeita de adulteração ou clonagem, será necessária perícia antes da alienação.

Após o leilão, débitos anteriores, como multas, licenciamento e outras pendências administrativas vinculadas ao veículo, deverão ser desvinculados do bem arrematado, sem prejuízo da cobrança ao antigo proprietário.

A avaliação e a venda dos bens ficarão sob responsabilidade da Senad, por meio de leiloeiros contratados pelo órgão federal.

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TRÁFICO DE DROGAS

Rodovias de MS lideram ranking nacional no tráfico de cocaína, segundo a PRF

Estado também ocupa as primeiras posições em outras apreensões, como maços de cigarro, maconha, peças de roupas, calçados e munições

11/05/2026 11h45

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Polícia Federal interceptou um ônibus em fevereiro deste ano, em Campo Grande, que trazia 745 kg de cocaína vinda da Bolívia

Polícia Federal interceptou um ônibus em fevereiro deste ano, em Campo Grande, que trazia 745 kg de cocaína vinda da Bolívia Divulgação/PF

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o Anuário Estatístico de 2025, documento que reúne e torna públicas as ações realizadas pela PRF nas rodovias federais de todo o país.  Mato Grosso do Sul ganhou destaque no levantamento devido às apreensões de drogas, principalmente a maconha e a cocaína.

Em relação à cocaína, o Estado lidera as apreensões com folga. MS teve quase o dobro de apreensões da droga em relação ao segundo colocado, que é o vizinho Mato Grosso. Ambos representam 48% do material ilícito apreendido.

Outro ponto a ser observado é que os três estados da região Centro-Oeste comandam as primeiras posições nas apreensões deste entorpecente:

  1. MS - 13.786,88 kg (31,2%)
  2. MT - 7.417,22 kg (16,8%)
  3. GO - 3.431,50 kg (7,8%)
  4. PR 2.927,28 kg (6,6%)
  5. SP 2.399,69 kg (5,4%)

Além da cocaína, no ano passado, a PRF também apreendeu 718.847 kg de maconha no Brasil. Em MS foram confiscados 268.748,54 kg do entorpecente. Junto com o Paraná, a dupla representa 77,41% do total da droga apreendida no país. Veja o ranking dos estados com maior volume da planta apreendida:

  1. PR - 287.694,49 (40%)
  2. MS - 268.748,54 (37,4%)
  3. SP - 35.986,50 (5%)
  4. MG - 33.384,46 (4,6%)
  5. SC - 29.136,42 (4,1%)

No enfrentamento às drogas, os federais confiscaram mais de 760 toneladas de entorpecentes, além de 372.764 comprimidos de anfetamina, substância utilizada, por exemplo, para fazer "rebites", inibidores de sono utilizados por alguns motoristas.

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também encabeçaram o ranking nacional na quantidade de munições apreendidas. No País, os federais encontraram 59.087 projéteis sendo transportados ilegalmente.

 

  1. MT - 17.131 (29%)    
  2. MS - 7.118 (12%)
  3. RJ - 4.781 (8,1%)
  4. BA - 4.061 (6,9%)
  5. RO - 3.317 (5,6%)

Em 2025, foram retiradas de circulação 1.124 armas, com destaque para as apreensões de pistolas, com 517 unidades e revólveres, com 324, alé de 63 fuzis apreendidos.

CONTRABANDO E DESCAMINHO EM 2025

Cigarros ( maços )

  1. PR - 27.167.044 (59,3%)
  2. MS - 9.832.113 (21,5%)
  3. MG - 2.480.650 (5,4%)
  4. SP - 1.386.896 (3%)
  5. CE - 975.920 (2,1%)

Vestuário - unidades

  1. RS - 708.020 (70,9%)
  2. MS - 231.131 (23,1%)
  3. PE - 21.000 (2,1%)
  4. PR - 19.522 (2%)

Vestuários - pares

  1. MS - 15.601 (84,7%)
  2. MG - 2.600 (14,1%)
  3. RS - 70 (0,4%)

Agrotóxico 

  1. PA - 20.000 (39,3%)
  2. MS 16.160 (31,7%)
  3. PR 12.618 (24,8%)

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