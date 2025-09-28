Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NOTA

Após exposição, Cruz Vermelha MS alega que passivo milionário é um "problema técnico"

Em nota, a instituição afirmou que a iniciativa de acionar o MPMS para a apuração das inconsistências foi uma decisão institucional e um passo difícil

Karina Varjão

Karina Varjão

28/09/2025 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a notícia do Correio do Estado a respeito da situação financeira da instituição Cruz Vermelha Brasileira, filial de Mato Grosso do Sul (CVBMS) após parceria milionária com a família Name, a gestão afirmou que a apuração de inconsistências fiscais referentes à gestão 2019-2023 não foi um ato isolado da Presidente Aline Jussara Tagliaferro Carlos, mas “uma decisão institucional, soberana e colegiada, aprovada pela Assembleia Geral da CVBMS”, que é composta por 40 conselheiros.

Em nota, a instituição alegou que o encaminhamento ao Ministério Público foi motivado pela identificação de um “passivo fiscal de ordem milionária”, que teria sido um problema técnico, impedindo o órgão de obter certidões, o que impossibilita a realização de parcerias e recebimento de recursos, que são necessários para a ampliação dos projetos. 

“A regularização fiscal é o caminho para que a Cruz Vermelha possa servir ainda mais e melhor”, alega a Presidente. 

Leia a nota na íntegra.

Em face de recente matéria veiculada na imprensa sobre a situação fiscal da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul (CVBMS), a atual gestão vem a público esclarecer os fatos e reafirmar seu compromisso inabalável com a transparência e, acima de tudo, com a sociedade sul-mato-grossense.

A iniciativa de solicitar aos órgãos de controle (Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado) a apuração de inconsistências fiscais-contábeis referentes à gestão 2019-2023 não foi um ato isolado de sua Presidente, mas sim uma decisão institucional, soberana e colegiada, aprovada pela Assembleia Geral da CVBMS, composta por seus 40 conselheiros.

Este passo, embora difícil, foi motivado pela identificação de um passivo fiscal de ordem milionária, um problema técnico herdado que ameaça a sustentabilidade de nossas operações e representa o único caminho para garantir a integridade da nossa instituição.

O objetivo deste processo não é focar em nomes ou gestões passadas, mas sim resolver um problema técnico herdado que hoje impede a CVBMS de obter certidões e, consequentemente, de firmar parcerias e receber recursos que são essenciais para a ampliação de nossos projetos. A regularização fiscal é o caminho para que a Cruz Vermelha possa servir ainda mais e melhor.

Enquanto este necessário processo de saneamento ocorre, é com imenso orgulho que vemos a verdadeira força da nossa instituição em ação. A Cruz Vermelha não agoniza; ela pulsa através de seu extraordinário capital humano. Nossos voluntários, com resiliência e dedicação admiráveis, não apenas mantiveram, mas intensificaram nossas operações. 

Seguimos realizando um trabalho de alto impacto, levando assistência, saúde e esperança a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o estado. Este momento, que externamente pode parecer de crise, internamente é de fortalecimento, união e reafirmação dos nossos princípios.

Agradecemos o apoio da sociedade e convidamos a todos que conheçam e se unam ao trabalho incansável que continua sendo feito diariamente. A busca pela transparência é o que nos tornará uma instituição ainda mais forte e digna da confiança de todos.

A Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul segue firme e atuante em sua missão de aliviar o sofrimento humano.

Contexto

Como noticiado pelo Correio do Estado, a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul foi utilizada pela família Name nos anos de 2017 a 2020 para legalizar a venda dos chamados títulos de capitalização do Pantanal Cap. 

No entanto, o acordo teria gerado uma dívida milionária à instituição humanitária por conta de multas e impostos recolhidos em atraso em 2019, suspendendo seu CNPJ. 

A Cruz Vermelha teria recorrido ao Ministério Público solicitando uma investigação com autoria fiscal-contábil para esclarecer o motivo da cobrança do imposto federal, já que, em tese, por se tratar de uma instituição filantrópica, o imposto é isento. 

No entanto, a promotoria arquivou o pedido de ajuda, alegando que não é sua função legal fazer auditoria para instituições privadas, o que motivou a atual gestão da CVBMS o pedido de recurso publicado no Diário Oficial do MPMS desta segunda-feira (29). 

Nos documentos anexados à notícia de fato, a atual presidente da Cruz Vermelha, Aline Jussara Tagliaferro Carlos, revela que a Pantanal Cap, que inicialmente tinha entre seus sócios Jamil Name (falecido em 2021), Jamil Name Filho (preso em Mossoró) e Jamilson Lopes Name (deputado estadual), repassava 5% do faturamento bruto à Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul.

Isso garantiu à Cruz Vermelha, somente em 2019, um repasse de R$565.790,63, o que significa que, neste mesmo ano, a Pantanal Cap rendeu pouco mais de R$11 milhões. 

Por conta desse faturamento, a Cruz Vermelha, que era detentora oficial do Pantanal Cap, pagou R$1,4 milhão de imposto de renda à Receita Federal. No entanto, parte do pagamento foi feito com atraso, o que ocasionou a cobrança de juros e aplicação de multa desde então. 

Um extrato recente obtido na Receita revela que esta dívida da Cruz Vermelha já ultrapassa os R$475,5 mil. 

INTERVENÇÃO

Entre 2019 e 2023 a Cruz Vermelha local ficou sob intervenção federal. Um dos motivos foi justamente a suspeita sobre a destinação correta dos recursos que o Pantanal Cap fazia à instituição. 

Atualmente, com cerca de 400 voluntários em Mato Grosso do Sul, sendo 280 em Campo Grande, a instituição funciona em um espaço cedido na Academia de Medicina e seu saldo bancário está praticamente zerado.

O faturamento mensal gira em torno de R$2 mil. Sua principal atividade, segundo Aline, é prestar assistência social a comunidades indígenas e a famílias que moram em favelas de Campo Grande. 

*Colaborou Neri Kaspary
 

Verba

MS recebe R$ 17,4 milhões para construir postos de saúde em sete municípios

Liberação do recurso acontece por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

28/09/2025 16h30

Compartilhar

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Sete municípios sul-mato-grossenses vão receber R$  17,403 milhões para construir Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais conhecidas como postos de saúde. A liberação do recurso, que é do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio das portarias 8.205 e 8.206, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira (23).

As autorizações para construção destinam R$ 1,7 bilhão a 800 municípios em todo o país, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

De acordo com as portarias, no art. 3º, o Fundo Nacional de Saúde ficará responsável por repassar os recursos aos fundos municipais de saúde em uma única parcela. O pagamento será feito após as prefeituras cumprirem as condições exigidas para esse tipo de transferência.

Entre elas a construção e modernização das UBSs terão de  garantir qualidade e acessibilidade e as propostas de construção devem ser enviadas pelos municípios à pasta  acompanhadas de documentação específica e seguindo padrões arquitetônicos fornecidos pelo ministério para serem aprovadas.

Com a publicação das portarias que indicou os municípios beneficiados, os gestores têm até 270 dias para realizar a licitação e mais 90 dias para começarem as obras.

Em Mato Grosso do Sul, o maior valor foi destinado a Sidrolândia, que vai receber R$ 4,270 milhões, seguido de Nova Andradina, com R$ 3,278 milhões. Foram beneficiados com R$ 1,971 milhões os municípios de Amambai, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Douradina e Tacuru. 

Segundo o Ministério da Saúde, as UBSs são centros de atendimento primário à saúde, onde equipes de Saúde da Família realizam uma gama de ações, oferecendo atendimento de saúde primário, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento. Elas  representam a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a necessidades de saúde individual e coletiva. O Novo PAC Saúde busca modernizar essas unidades, promovendo sustentabilidade e integrando tecnologias como teleconsulta.

Preocupação

Em virtude de ter ocorrido paralisações em obras do PAC anteriormente, a CNM alertou os prefeitos sobre os cuidados com o uso de recursos próprios na execução das obras, caso os repasses do PAC não sejam suficientes para a conclusão. A entidade ainda orienta que os Municípios observem rigorosamente os prazos estabelecidos, a fim de evitar a devolução de recursos e a suspensão dos contratos destinados à construção das UBS.

Assine o Correio do Estado

Bonito

Prefeitura suspende processos administrativos de imóveis em áreas de bacias hidrográficas

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período

28/09/2025 16h15

Compartilhar
Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes IMASUL

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Bonito decretou, nesta sexta-feira (26), a suspensão da tramitação e revisão de processos administrativos relacionados a loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, divisões, unificações e condomínios de imóveis rurais localizados nas bacias hidrográficas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d’água perenes, dentro do território municipal. O Decreto nº 323 foi publicado no Diário Oficial do Município.

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período, desde que haja justificativa fundamentada. A suspensão se aplica a todos os processos administrativos em tramitação, inclusive àqueles que estejam em fase de análise ou aprovação em quaisquer órgãos municipais.

De acordo com a Prefeitura, a decisão considera o histórico de ocupação do solo rural e urbano, além da necessidade de garantir a organização racional e sustentável do território. O objetivo é assegurar segurança jurídica, proteção ambiental e um planejamento urbano e rural adequado durante a revisão do principal instrumento de ordenamento territorial da cidade.

O decreto tem como base o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e considera o disposto no artigo 182 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257/2001, que orienta a política de desenvolvimento urbano, atribuindo ao poder público o dever de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade rural e urbana.

A publicação também leva em conta as diretrizes da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor vigente, bem como a implantação do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor, criado pelo Decreto nº 75, de 20 de março de 2025, como ação preventiva diante do processo de atualização e revisão do Plano Diretor de Bonito.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 2 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 1 dia

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande
Prodes

/ 2 dias

Hospital e hotel devem gerar mais de 550 empregos no centro de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois