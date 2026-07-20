Campo Grande registra 11º caso de raiva em morcego neste ano

Saúde Pública

Ministério da Saúde homologa financiamento de duas bolsas de residência médica em Psiquiatria para a Capital; Ponta Porã também é contemplada com vagas para Medicina de Família e Comunidade

Campo Grande foi contemplada pelo Ministério da Saúde com novas bolsas federais para a formação de médicos especialistas em Psiquiatria.

A medida foi oficializada em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20), que homologa o resultado da primeira chamada do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência).

Pela portaria, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), terá duas bolsas para médicos residentes do primeiro ano (R1) do Programa de Residência Médica em Psiquiatria.

Apesar da autorização das bolsas pelo Ministério da Saúde, o processo seletivo ainda não foi aberto.

A expectativa é que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) publique um edital com as regras para participação, incluindo os requisitos, o período de inscrições, o cronograma, as etapas de seleção e a data de início da residência.

O financiamento será custeado pelo Ministério da Saúde, dentro da política nacional de ampliação da formação de especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A publicação não cria um novo programa de residência, mas garante o financiamento federal das bolsas para programas previamente habilitados e aprovados pelo governo federal.

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer áreas consideradas prioritárias para o SUS e reduzir a desigualdade na distribuição de médicos especialistas pelo país.

Reforço para a saúde mental

A autorização ocorre em um momento de crescente demanda por atendimento em saúde mental.

Nos últimos anos, a procura por consultas psiquiátricas e acompanhamento especializado aumentou significativamente na rede pública, impulsionada pelo crescimento dos casos de ansiedade, depressão, transtornos relacionados ao uso de drogas e outras doenças psiquiátricas.

Os médicos residentes atuam diretamente nas unidades de saúde durante o período de especialização, sob supervisão de profissionais experientes, conciliando atendimento à população com atividades de ensino e pesquisa.

Dessa forma, além de ampliar a formação de especialistas, as bolsas contribuem para reforçar a assistência prestada pelo SUS.

Ponta Porã também foi contemplada

Além de Campo Grande, Mato Grosso do Sul também teve outro programa beneficiado pela portaria.

O Fundo Municipal de Saúde de Ponta Porã recebeu autorização para o financiamento de seis bolsas para médicos residentes do primeiro ano (R1) destinadas ao Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade.

A especialidade é considerada uma das bases da Atenção Primária à Saúde e tem papel estratégico na prevenção de doenças, no acompanhamento contínuo dos pacientes e na redução da pressão sobre os serviços hospitalares.

Pró-Residência

O Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência) tem como objetivo ampliar a oferta de especialistas em regiões e especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde.

Na portaria publicada nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde homologou o resultado da primeira chamada dos programas habilitados e definiu o quantitativo de bolsas financiadas pela União para cada instituição participante.

A partir da publicação, os programas contemplados deverão formalizar a adesão por meio do Sistema de Gestão das Residências em Saúde (SIG-Residências), conforme estabelece o ato oficial.