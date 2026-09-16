Após temporal seguido de frio, temperaturas voltam a subir nesta quarta

Após dias de chuva, frio e temporal, o calor retorna a partir desta quarta-feira (17) em Mato Grosso do Sul.
O temporal de quinta-feira (10), que causou diversos estragos e resultou em decreto de emergência em Campo Grande, anunciou a chuvarada dos últimos dias.
Quinta-feira (10), sábado (12), domingo (13) e segunda-feira (14) foram extremamente chuvosos. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 99,2 milímetros foram registrados, neste fim de semana, em Campo Grande.
Os ultimos dias foram de temperaturas amenas. Confira o mapa elaborado pelo Cemtec-MS:
Na sexta-feira (11), o tempo permaneceu firme, com sol, calor, altas temperaturas e céu limpo. Nesta quarta-feira (17), temperaturas voltam a subir, o sol reaparece sem nuvens e o céu permanece limpo. Não há previsão de chuva para os próximos dias.
“O sol está aparecendo e daqui a pouco nem nuvens vão atrapalhar. As temperaturas sobem aos poucos e à tarde estará bem quentinha. Não chove”, detalhou o meteorologista Natálio Abrahão ao Correio do Estado.
Confira temperaturas nos principais municípios do Estado:
CAMPO GRANDE
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
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Quarta-feira, 16 de setembro
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16°C / 26°C
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Quinta-feira, 17 de setembro
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17°C / 29°C
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Sexta-feira, 18 de setembro
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18°C / 31°C
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Sábado, 19 de setembro
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21°C / 30°C
*FONTE: INMET
DOURADOS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
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Quarta-feira, 16 de setembro
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16°C / 26°C
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Quinta-feira, 17 de setembro
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18°C / 26°C
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Sexta-feira, 18 de setembro
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16°C / 27°C
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Sábado, 19 de setembro
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17°C / 31°C
*FONTE: INMET
PONTA PORÃ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
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Quarta-feira, 16 de setembro
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15°C / 26°C
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Quinta-feira, 17 de setembro
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16°C / 26°C
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Sexta-feira, 18 de setembro
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15°C / 29°C
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Sábado, 19 de setembro
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17°C / 32°C
*FONTE: INMET
CORUMBÁ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
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Quarta-feira, 16 de setembro
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15°C / 35°C
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Quinta-feira, 17 de setembro
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18°C / 35°C
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Sexta-feira, 18 de setembro
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17°C / 38°C
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Sábado, 19 de setembro
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21°C / 39°C
*FONTE: INMET
TRÊS LAGOAS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
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Quarta-feira, 16 de setembro
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15°C / 30°C
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Quinta-feira, 17 de setembro
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19°C / 29°C
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Sexta-feira, 18 de setembro
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14°C / 33°C
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Sábado, 19 de setembro
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17°C / 35°C
*FONTE: INMET
BONITO
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
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Quarta-feira, 16 de setembro
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14°C / 29°C
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Quinta-feira, 17 de setembro
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17°C / 28°C
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Sexta-feira, 18 de setembro
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17°C / 32°C
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Sábado, 19 de setembro
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19°C / 35°C
*FONTE: INMET