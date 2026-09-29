Asfalto em rodovia no extremo norte de MS fica 6% mais barato

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho. - Reprodução/Divulgação

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Conforme divulgado hoje (29) pela Diretoria de Licitação de Obras (DLO) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a licitação aberta com objetivo de asfaltar uma rodovia no extremo norte de MS, em Sonora, ficou aproximadamente 6% mais barata e deverá custar cerca de R$73 milhões.

Como bem acompanhado pelo Correio do Estado, essa licitação foi anunciada em 22 de junho, no valor de R$78 milhões para pavimentação de 20 quilômetros da MS-213, no município distante aproximadamente 362 quilômetros da Capital.

Segundo especificado pela Agesul, os 20 km objeto desta licitação trata-se do trecho da MS-213 que vai dos entroncamentos das rodovias BR-163 e MS-407.

Na ponta do lápis, a queda de R$78.071.969,07 do valor inicial para os exatos R$73.375.423,50 representa um deságio de 6%, uma obra que deve sair mais de quatro milhões e meio (R$4.696.545,57) mais barata que o previsto.

20 km de 200

Com 200 quilômetros de extensão, a rodovia em questão corta a região norte de leste a oeste, ligando a BR-163, cerca de seis quilômetros ao sul da área urbana de Sonora, aos municípios mato-grossenses de Itiquira e Alto Araguaia.

Entretanto, como evidenciado em edital, apenas 20 quilômetros, entre a BR-163 e a MS-407, receberão asfalto nesta primeira etapa.

Vale lembrar que, nos anos de 2023 e 2024 essa mesma rodovia já havia recebido uma força-tarefa composta pela a prefeitura de Sonora, o Governo do Estado e a empresa Suzano para melhorar as condições de tráfego da estrada, com colocação de pedra britada sobre a pista.

Nessa região, cabe frisar, há grandes plantações de eucaliptos que passaram a ser extraídas pela fabricante de celulose que tem unidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

No termo de referência consta a justificativa de que a rodovia seria "estratégica" para o escoamento da produção local. A própria Agesul explica que "a rodovia MS-213 representa a integração da região produtiva do município de Sonora à sede do município, bem como ao eixo viário central do Estado, fazendo a ligação com a rodovia federal BR-163/MS, importante rota de escoamento de toda a produção com o estado vizinho Mato Grosso/MT".

"Este crescimento e desenvolvimento regional faz com que seja um desafio cada vez maior para a Gerência de Conservação de Rodovias, manter sua condição de servicibilidade, porque mesmo com as manutenções periódicas realizadas, os problemas e custos de uma rodovia não pavimentada são recorrentes", argumenta a Pasta ao indicar a necessidade de asfalto em uma rodovia em meio a uma região desabitada.



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