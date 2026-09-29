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Asfalto em rodovia no extremo norte de MS fica 6% mais barato

Com 200 quilômetros de extensão, os 20 km a serem pavimentados trata-se do trecho da MS-213 que fica entre a BR-163 e a MS-407

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

29/09/2026 - 13h33
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Conforme divulgado hoje (29) pela Diretoria de Licitação de Obras (DLO) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a licitação aberta com objetivo de asfaltar uma rodovia no extremo norte de MS, em Sonora, ficou aproximadamente 6% mais barata e deverá custar cerca de R$73 milhões. 

Como bem acompanhado pelo Correio do Estado, essa licitação foi anunciada em 22 de junho, no valor de R$78 milhões para pavimentação de 20 quilômetros da MS-213, no município distante aproximadamente 362 quilômetros da Capital. 

Segundo especificado pela Agesul, os 20 km objeto desta licitação trata-se do trecho da MS-213 que vai dos entroncamentos das rodovias BR-163 e MS-407. 

Na ponta do lápis, a queda de R$78.071.969,07 do valor inicial para os exatos R$73.375.423,50 representa um deságio de 6%, uma obra que deve sair mais de quatro milhões e meio (R$4.696.545,57) mais barata que o previsto. 

20 km de 200

Com 200 quilômetros de extensão, a rodovia em questão corta a região norte de leste a oeste, ligando a BR-163, cerca de seis quilômetros ao sul da área urbana de Sonora, aos municípios mato-grossenses de Itiquira e Alto Araguaia. 

Entretanto, como evidenciado em edital, apenas 20 quilômetros, entre a BR-163 e a MS-407, receberão asfalto nesta primeira etapa.

Vale lembrar que, nos anos de 2023 e 2024 essa mesma rodovia já havia recebido uma força-tarefa composta pela a prefeitura de Sonora, o Governo do Estado e a empresa Suzano para melhorar as condições de tráfego da estrada, com colocação de pedra britada sobre a pista.

Nessa região, cabe frisar, há grandes plantações de eucaliptos que passaram a ser extraídas pela fabricante de celulose que tem unidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

No termo de referência consta a justificativa de que a rodovia seria "estratégica" para o escoamento da produção local. A própria Agesul explica que "a rodovia MS-213 representa a integração da região produtiva do município de Sonora à sede do município, bem como ao eixo viário central do Estado, fazendo a ligação com a rodovia federal BR-163/MS, importante rota de escoamento de toda a produção com o estado vizinho Mato Grosso/MT".

"Este crescimento e desenvolvimento regional faz com que seja um desafio cada vez maior para a Gerência de Conservação de Rodovias, manter sua condição de servicibilidade, porque mesmo com as manutenções periódicas realizadas, os problemas e custos de uma rodovia não pavimentada são recorrentes", argumenta a Pasta ao indicar a necessidade de asfalto em uma rodovia em meio a uma região desabitada. 

 
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AGRICULTURA FAMILIAR

Convênio de R$ 4,7 milhões garante 44 máquinas para produtores de Campo Grande

Equipamentos serão administrados pela Semades e usados em comunidades rurais e assentamentos por meio da Patrulha Agrícola Mecanizada Volante

29/09/2026 12h34

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Prefeita Adriane Lopes e senadora Tereza Cristina participaram, nesta terça-feira (29), da entrega de máquinas e implementos destinados à agricultura familiar de Campo Grande

Prefeita Adriane Lopes e senadora Tereza Cristina participaram, nesta terça-feira (29), da entrega de máquinas e implementos destinados à agricultura familiar de Campo Grande Marcelo Victor

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Um convênio de R$ 4,785 milhões com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) vai garantir 44 máquinas e implementos para atender produtores da agricultura familiar de Campo Grande. Os equipamentos serão destinados a comunidades rurais e assentamentos, por meio de associações e cooperativas, e deverão ampliar a capacidade de atendimento da Patrulha Agrícola Mecanizada Volante do município.

A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira (29), em agenda com a prefeita Adriane Lopes e a senadora Tereza Cristina. Inicialmente, os equipamentos ficarão sob gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

A utilização será definida de acordo com avaliações técnicas e com a programação dos atendimentos aos produtores. A proposta é disponibilizar máquinas para serviços como preparo e gradeamento do solo, distribuição de calcário e esterco e outras etapas necessárias à produção.

Durante o evento, Adriane afirmou que os novos equipamentos permitirão ampliar o atendimento às famílias que vivem da agricultura familiar. Segundo a prefeita, Campo Grande possui mais de 24 comunidades no entorno da área urbana e o município pretende ampliar a produção ao longo de todo o ano.

“Esse fortalecimento do Cinturão Verde de Campo Grande vai trazer oportunidades para centenas e centenas de famílias na nossa capital”, afirmou Adriane. A prefeita destacou ainda que a produção continuada é um dos objetivos da iniciativa.

A administração municipal pretende utilizar a nova estrutura principalmente para atender produtores que não possuem máquinas próprias. A Patrulha Agrícola programa a ida às propriedades e executa serviços de preparo do solo e outras atividades com os implementos disponíveis.

Tereza Cristina afirmou que a estrutura é voltada principalmente aos pequenos agricultores da área rural de Campo Grande. Segundo ela, a dimensão territorial do município exige equipamentos capazes de chegar aos produtores que não têm condições de manter maquinário próprio.

Entre os equipamentos citados pela senadora estão distribuidores de calcário e esterco e grades utilizadas no preparo da terra. Ela ressaltou que pequenos produtores dependem não apenas de máquinas, mas também de assistência técnica e insumos para manter a produção.

Além do aumento da produção, a estrutura poderá auxiliar na logística das propriedades rurais. Tereza mencionou que parte do maquinário pode ser utilizada no apoio à manutenção de estradas vicinais, necessárias para o escoamento dos alimentos produzidos nas comunidades.

“Não adianta produzir e não poder escoar os produtos”, disse a senadora ao comentar a necessidade de integração entre a estrutura produtiva e as condições de acesso às propriedades.

Cinturão Verde

A incorporação das máquinas faz parte da estratégia da prefeitura de ampliar o chamado Cinturão Verde de Campo Grande, formado por produtores localizados na área rural e no entorno da Capital.

Adriane afirmou que o município vem buscando ampliar a presença do poder público nessas regiões e citou mais de 24 comunidades atendidas ou mapeadas pela administração. Segundo ela, parte dessas famílias enfrentava dificuldades tanto para aumentar a produção quanto para encontrar canais de comercialização.

A senadora também sinalizou a possibilidade de novos investimentos para complementar a estrutura. Segundo Tereza Cristina, futuras emendas poderão ser destinadas à compra de equipamentos específicos ou de mais tratores, conforme as necessidades identificadas entre os produtores.

Outro investimento citado durante a agenda foi a possibilidade de aquisição de estufas para agricultores da área urbana. Tereza afirmou que eventuais recursos remanescentes da emenda poderão ser avaliados para esse fim, especialmente para culturas como tomate e pimentão, que têm maior valor agregado e dependem de estruturas protegidas para produção.

TEMPORAL

Chuva em MS não ameniza altas temperaturas e causa estragos em Iguatemi

Ventos de 64 km/h destelhou creche de município, e apenas outras quatro cidades do Estado que estavam em rota de nuvem de chuva tiveram volume expressivo

29/09/2026 12h30

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Temporal deixa estragos em Iguatemi

Temporal deixa estragos em Iguatemi Reprodução redes sociais

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Com falsas esperanças de amenizar as ondas de calores que estão previstas para durarem até hoje (29), a nuvem que se aproximou da Capital Morena não trouxe chuva que desse trégua nas altas temperaturas pelo Estado, mas foi o suficiente para causar estragos em Iguatemi.

Apesar de não ser o município que apresentou o maior volume registrado dentre as cidades que choveram, casas e creches ficaram destelhadas na cidade devido à tempestade, com árvores caídas e alagamento em algumas regiões.

 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram 11,2 milímetros em apenas uma hora, das 17h às 18h, com rajadas de ventos de 64,4 km/h.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento que uma árvore cai, devido aos fortes ventos, e em outro vídeo foi registrado os estragos em uma casa e toda a cobertura da Creche Rosa Vitorellido, do município.

Em nota, a Prefeitura de Iguatemi relatou que iniciou os trabalhos de recuperação da unidade escolar nesta manhã, com a contratação de uma empresa para realizar a "execução de reparos necessários para recuperar a estrutura afetada".

 

Chuva e ondas de calor

De acordo com o Inmet, das 16 cidades localizadas onde a nuvem se concentrava no mapa, apenas oito registraram volume de chuva, sendo apenas quatro destas cidades com volumes significativos, incluindo Iguatemi.

As que registraram chuvas sem volume expressivo foram Angélica, Ivinhema, Naviraí e Amambai, na região da Fazenda Novo Horizonte, com todas acumulando menos de 3 milímetros em cada cidade.

Já na Costa Leste, em Bataguassu foram 7,6 milímetros durante a madrugada de segunda para terça-feira, e 23,44 mm durante a noite em Santa Rita do Pardo. 

Em Água Clara foram registrados 13,4 mm de chuva na região urbana e 25,8 mm na Fazenda Peleja. Apesar dos volumes de água, no município estão previstos para hoje temperatura de 41,7°C. O mesmo ocorre em Três Lagoas, que registrou 27 mm durante o dia de ontem e hoje prevê 40ºC.

Por fim, com volume de chuva mais expressivo e fortes rajadas de ventos, Anaurilândia registrou 37,6 milímetros e ventania de até 106,9 km/h.

Outros municípios que estavam na rota da nuvem de chuvas como Aral Moreira, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Laguna Carapã, Nova Andradina e Ponta Porã, localizadas na Macroregião Sul do Estado, não tiveram chuvas e ainda registraram temperaturas acima de 29ºC atingindo até os 37ºC.

Na parte de cima do Estado, em que a nuvem não se aproximou tanto, também foram registrados grandes volumes de chuvas. Na região Norte foram 10,2 milímetros em Camapuã, e 37,2 milímetros em Paraíso das Águas.

No Pantanal sul-mato-grossense foram registrados 28,4 milímetros de chuva em Corumbá, que ao mesmo tempo acumula dias com temperaturas acima dos 40ºC e foi a segunda cidade mais quente do Brasil.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC MS) confirma as chuvas registradas nos municípios e também divulgou as rajadas de ventos acumuladas durante os dias de ontem e hoje até às 08h. Confira:

Temporal deixa estragos em Iguatemi

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