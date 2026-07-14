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Assassinatos crescem na fronteira em meio à guerra do tráfico

Em Ponta Porã foram 20 executados este ano; o último registro foi no domingo, quando Dorileu dos Santos foi morto

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

14/07/2026 - 08h00
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A intensificação da briga por novas rotas para escoar o tráfico de drogas tem causado o aumento no número de execuções, principalmente na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e com a Bolívia.

Somente em Ponta Porã, cidade gêmea de Pedro Juan Caballero, por exemplo, o número de homicídios dolosos cresceu 42,8% este ano, de janeiro a julho, mesmo considerando que o mês ainda não chegou nem na metade.

Até o domingo, 20 pessoas haviam sido mortas no município, número muito maior que o registrado de janeiro a julho do ano passado, quando 14 haviam sido assassinadas, um aumento de 42,8%. Ou seja, ainda antes do fim do mês o acumulado de mortes já é superior ao período completo de 2025.

A última morte registrada no município ocorreu na tarde de domingo. Dorileu dos Santos Vieira da Rosa, de 59 anos, foi morto na frente da esposa por uma dupla.

A vítima, também conhecida como Deca, e sua esposa participavam de um almoço familiar no Clube do Laço. Conforme o boletim de ocorrência, após deixar o local o casal teria se deslocado em direção à sua residência. 

Ao estacionar o veículo em frente ao imóvel, um Fiat Pálio de cor preta parou logo atrás. Dois atiradores desembarcaram e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção a Dorileu.

A mulher saiu ilesa, pois conseguiu se abrigar embaixo do carro. Já a vítima foi atingida principalmente na cabeça e veio a óbito no Hospital Regional de Ponta Porã.

No interior da residência estavam três filhos do casal, todos maiores de idade.

Condenado por tráfico de drogas, Deca foi preso durante uma operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em 2021, e cumpria sua pena já em liberdade condicional.

Ainda em 2021, Deca passou a ser investigado por supostamente estar associado ao traficante paraguaio Carlos Ramon Ubieta Ortega.

Horas após o crime, um carro foi encontrado totalmente carbonizado em uma estrada na área rural entre Pedro Juan Caballero e Sanja Pytã, no Paraguai.

A Polícia Nacional do Paraguai trabalha no caso em conjunto com as forças brasileiras.

tela oculta

Operação contra empresa que "lavou" R$ 1,1 bilhão cumpre mandados em MS

Cerca de 200 policiais foram às ruas em cinco estados para cumprir 32 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão

14/07/2026 09h19

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Cerca de 200 policiais foram às ruas em cinco estados para cumprir mandados de prisão e apreensão

Cerca de 200 policiais foram às ruas em cinco estados para cumprir mandados de prisão e apreensão

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Uma empresa de fachada para o crime organizado de Santa Catarina que movimentou R$ 1,1 bilhão mobilizou cerca de 200 policiais civis em uma megaoperação na manhã de terça-feira (14). A operação, chamada “Tela Oculta”, é interestadual e teve a Grande Florianópolis como grande centro.

Parte dos mandados foi cumprida em Mato Grosso do Sul, mas os agentes não repassaram detalhes sobre as cidades do Estado nas quais foram cumpridos os mandados. 

Inicialmente, a operação foi deflagrada para apurar a lavagem de dinheiro para o crime organizado e o tráfico de drogas, mas novos materiais foram obtidos durante a ação.

Ao todo, foram expedidos 32 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão em São José, Palhoça e Florianópolis, com 170 policiais em Santa Catarina, e 30 agentes no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Durante as diligências, foram encontrados equipamentos, armas e drogas, que se tornaram peças-chave nas investigações conduzidas pela Operação Tela Oculta.

De acordo com o delegado da Divisão de Investigação Criminal de Palhoça, Marcos Fraile, informações preliminares indicam que o bairro Estreito, em Florianópolis, foi o local onde a maior apreensão de drogas ocorreu.

Segundo as informações iniciais, em uma das apreensões foi encontrada uma tonelada de maconha e 30 kg de cocaína. Além disso, os policiais também apreenderam um fuzil.

O delegado Fraile explicou que as investigações apontaram para a existência de uma empresa fantasma de fachada que funcionava como uma espécie de órgão financeiro do crime.

Durante as diligências, foram encontrados equipamentos, armas e drogas, que se tornaram peças-chave nas investigações conduzidas pela Operação Tela Oculta.

A estrutura movimentava o dinheiro de investigados com passagem pelo crime de tráfico de drogas, servindo de base para o fluxo financeiro mapeado na Operação Tela Oculta. A maior parte dos mandados de prisão foi cumprida contra mulheres, que cediam suas contas bancárias para a lavagem do dinheiro de origem ilícita. 

(Com informações do site NDMais)

CAMPO GRANDE

Homem morre em confronto policial no bairro Tiradentes

De acordo com o levantamento policial, o homem possuía um extenso histórico criminal, com registros desde a adolescência

14/07/2026 09h15

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Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, da marca Custer, com dez cartuchos intactos

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, da marca Custer, com dez cartuchos intactos Divulgação

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Um homem identificado como José Vinícius Alvila Cardoso, de 24 anos, morreu na noite desta segunda-feira (13) após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. 

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento tático na região quando recebeu informações de que um homem estaria circulando armado. Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito na Avenida Ministro João Arinos.

Ainda conforme a ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, José Vinícius desobedeceu à ordem de parada e sacou uma arma de fogo em direção aos militares. Diante da situação, a equipe efetuou disparos para conter a agressão. 

Após a ação, o homem foi desarmado e socorrido pelos próprios policiais, sendo encaminhado para a UPA Tiradentes. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. 

No local, a Perícia Criminal, a Polícia Civil e a Polícia Judiciária Militar realizaram os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como desobediência, resistência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de oposição à intervenção de agente legal do Estado. 

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, da marca Custer, com dez cartuchos intactos. A arma foi encaminhada para perícia. 

Segundo a PM, durante consulta aos sistemas policiais foi constatado que José Vinícius estava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo. 

Ainda de acordo com o levantamento policial, o homem possuía um extenso histórico criminal, com registros desde a adolescência. Entre as passagens constam sete ocorrências por roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, porte e posse ilegal de armas de fogo, furtos qualificados e um ato infracional por tráfico de drogas, além de abordagens para averiguação. 

Em nota, o Batalhão de Choque afirmou que a atuação da equipe ocorreu dentro dos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade do uso da força.

Letalidade policial volta ao nível de 2023

Esta foi, conforme acompanhamento da imprensa, a 81ª morte do ano em decorrência de intervenção policial em Mato Grosso do Sul. Com mais este caso, a letalidade policial volta a registrar em 2026 praticamente o mesmo ritmo observado em 2023, ano que fechou com recorde histórico de 131 mortes decorrentes de ações das forças de segurança no Estado.

Com mais este caso, a letalidade policial, que vinha apresentando redução nos dois últimos anos, voltou a operar em um ritmo semelhante ao registrado em 2023, quando o Estado alcançou o maior número de mortes por "intervenção legal de agente do Estado" desde o início da série histórica disponível. 

Naquele ano, primeiro da gestão do governador Eduardo Riedel e do então comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, foram contabilizados 131 óbitos. O número representou uma morte a cada 66,8 horas. 

Agora, depois dos 195 dias de 2026, as 81 mortes registradas equivalem a um intervalo médio de aproximadamente 57 horas entre cada ocorrência, praticamente o mesmo índice observado no ano recorde. 

Em 2024, quando os dados oficiais apontaram 86 mortes, o intervalo médio entre os casos foi de 101,8 horas. Já em 2025, houve nova queda, para 73 registros, o equivalente a uma morte a cada 120 horas, ou cinco dias. 

Mesmo assim, as 73 mortes registradas em 2025 permaneceram acima dos números observados em qualquer ano anterior a 2023. O recorde anterior pertencia a 2019, quando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) contabilizou 70 mortes decorrentes de intervenção policial. 

Os dados oficiais da Sejusp apontam 70 mortes neste ano. Já o levantamento realizado por veículos de imprensa, com base nos registros divulgados pelas forças de segurança, contabiliza 81 casos até esta terça-feira (14).

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