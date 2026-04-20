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Atentado na fronteira termina com enfermeira socorrendo o próprio filho

Região da fronteira com o Paraguai segue como cenário de insegurança pública e alvo de discussão em ambos os países

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

20/04/2026 - 09h10
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Distante quase quatrocentos quilômetros da Capital, um atentado terminou com uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Socorrendo no trabalho de atendimento médico do próprio filho neste domingo (20), em Aral Moreira, região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai que segue como cenário de insegurança pública e alvo de discussão em ambos os países. 

Esse caso em Aral Moreira foi registrado  no bairro Vila Planalto, vitimando Renato Lúcio Alexandre, de 29 anos, conforme apurado pelo portal Ponta Porã News, indivíduo esse encontrado pela mãe Luzinete em atendimento do Samu na rodovia MS-165. 

Próximo a um local conhecido como "espaço de eventos Amoreira Hall, segundo consta no boletim de ocorrência, Renato estaria pilotando uma motocicleta modelo Leopard 125, quando um veículo semelhante se aproximou. 

Conforme relato de testemunhas à equipe policial, os tiros foram dados à queima-roupa e os suspeitos fugiram logo em seguida. Com o corpo de barriga para cima, no local do crime não demorou para que a mãe, enquanto profissional, se deparasse prestando socorro ao corpo do próprio filho. 

Este caso foi coordenado pelo delegado que também é professor universitário de Direito Processual Penal (DPP), Rodrigo Inojosa, com ação do perito José Felipe, resultando em um laudo preliminar que aponta para pelo menos seis disparos. 

Conforme o documento, Renato Lúcio Alexandre, foi atingido por: 

  • quatro (04) tiros nas costas (região escapular posterior esquerda);
  • um (01) tiro na região lombar e
  • um (01) no antebraço direito

Insegurança na fronteira 

Há tempos o assunto segurança pública e o desafio em conter uma escalada de violência toma conta das pautas das autoridades no Brasil e Paraguai, e até mesmo a 15ª Reunião da Conferência das Partes sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) serviu de espaço para o debate. 

Na ocasião, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, deixou claro que entre os assuntos a serem discutidos com Santiago Peña, presidente do Paraguai, seria o enfrentamento a organizações criminosas, que está entre os principais problemas para ambos os países na região fronteiriça. 

Entre as principais rotas para transporte de  drogas e armas ilegais por parte do crime organizado, a fronteira de MS com o Paraguai traz uma enorme facilidade de trânsito principalmente pelas cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero (PJC). 

Em meio à uma série de atentados registrados no fim de 2025, por exemplo, houve até mesmo candidato à prefeito por PJC desistindo da disputa pela principal cadeira da cidade após sua família ser ameaçada. 

Entre os atentados que acontecem em ambos os lados da fronteira, há até mesmo "justiceiros" espalhando alertas após execuções de supostos criminosos que acontecem às margens dos poderes legais e do controle das autoridades. 

Toda essa escalada e o recente aumento de mortes, registrados a partir de meados de 2025, estaria relacionado à guerra para tomar o controle de rotas do tráfico de cocaína, após a droga ter se “popularizado” e ficado com valor reduzido no mercado interno. 

Conforme fala do titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, ainda em agosto do ano passado, o “mercado aquecido” com a cocaína mais barata fez com que as duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), travassem uma guerra sangrenta em Mato Grosso do Sul.

“Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão”, garantiu Videira ao Correio do Estado.

 

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VIOLÊNCIA

Homem é esfaqueado após chamar esposa para ir embora de festa

Mulher cortou nariz de marido com faca durante o banho e fugiu de casa com o filho do casal

20/04/2026 11h42

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Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina

Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina Jornal da Nova / Divulgação

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Na noite de ontem, uma mulher, de 23 anos, acertou o marido, de 35 anos, com facada no rosto, após uma discussão. A mulher está foragida e teria levado o filho do casal ao fugir de casa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, município a menos de 300 quilômetros de Campo Grande, onde aconteceu a agressão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionado na noite de ontem para atender uma ocorrência de lesão corporal em um conjunto habitacional do município, no bairro Centro Educacional.

Ao chegar no local, a vítima relatou à equipe policial que sofreu violência da esposa com uma faca enquanto estava no banho.

Segundo o relato do homem, a mulher estava em uma confraternização na casa ao lado e, devido ao horário, ele foi até o local a buscar para que retornasse para casa. Com isso, o casal iniciou uma discussão, que continou até os dois entrarem em casa.

Ele então teria ido tomar banho e a mulher foi até o banheiro armada com uma faca, quando o atingiu no rosto. Com um corte no nariz, enquanto ele pegava uma toalha, a esposa teria pego o filho pequeno do casal e fugiu de casa, levando a faca e a criança junto.

O homem então acionou o Corpo de Bombeiros Militar para receber atendimento. Após os primeiros socorros, ele foi coduzido ao Hospital Regional onde teve assitência médico-hospitalar. As equipes policiais realizaram buscas no local, mas a mulher não foi localizada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir.

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EXPOGRANDE 2026

Expogrande encerra atividades após estragos causados por temporal

Acrissul anuncia fechamento do parque após vendaval destruir estruturas; programação desta segunda ainda é incerta

20/04/2026 10h30

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Várias tendas e estruturas montadas na Expogrande foram danificadas durante temporal

Várias tendas e estruturas montadas na Expogrande foram danificadas durante temporal Foto: Reprodução

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A Expogrande 2026 foi oficialmente encerrada neste domingo (19) após o temporal que atingiu Campo Grande e causou danos significativos no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Em comunicado, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) informou que o parque foi fechado e todas as atividades foram suspensas ainda no mesmo dia. A decisão ocorreu após o desligamento da energia elétrica no local e teve como objetivo garantir a segurança do público, expositores e colaboradores.

Pouco antes, a entidade já havia anunciado o cancelamento dos shows gratuitos que aconteceriam na noite de domingo. As apresentações foram suspensas devido às condições climáticas adversas.

Previsto para esta segunda-feira (20), o show do cantor Thiaguinho ainda não tem confirmação oficial de realização. Até o momento, a organização não se pronunciou especificamente sobre a apresentação, que segue incerta.

O temporal, que durou menos de meia hora, foi acompanhado de rajadas de vento e provocou estragos em diversas regiões da Capital. No parque de exposições, tendas foram arrancadas, estruturas metálicas ficaram danificadas, camarotes foram comprometidos e banheiros químicos tombaram. Parte dos estandes também foi destruída.

Além dos impactos dentro da Expogrande, a chuva causou transtornos em diferentes pontos da cidade. Árvores caíram em vias importantes, semáforos ficaram desligados e houve registro de falta de energia em bairros da Capital.

Nesta semana

Pelo menos 56 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo extremo para uma onda de calor, condição atrelada ao temporal desta tarde, devido ao aquecimento do solo durante o dia. 

 A condição deve ser acompanhada por sensação de abafamento e pancadas de chuva isoladas, típicas do período de transição entre o verão e o outono.

De acordo com o Inmet, as temperaturas máximas devem variar entre 29°C e 33°C, podendo ultrapassar esse patamar em alguns dias. As mínimas ficam entre 20°C e 22°C, principalmente no início da manhã.

A previsão também indica chuvas irregulares ao longo da semana, com maior probabilidade entre a tarde e a noite. Em alguns pontos, há chance de pancadas mais intensas, com rajadas de vento, de forma localizada e passageira.

Entre os municípios mais impactados pela onda de calor estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Naviraí.

A onda de calor também atinge Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rochedo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Na Capital,  a temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC. 

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. 

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.

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