Atentado na fronteira termina com enfermeira socorrendo o próprio filho

Luzinete teve de socorrer o próprio filho, com laudo preliminar apontando para pelo menos seis disparos. - Reprodução/PontaPorãNews

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Distante quase quatrocentos quilômetros da Capital, um atentado terminou com uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Socorrendo no trabalho de atendimento médico do próprio filho neste domingo (20), em Aral Moreira, região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai que segue como cenário de insegurança pública e alvo de discussão em ambos os países.

Esse caso em Aral Moreira foi registrado no bairro Vila Planalto, vitimando Renato Lúcio Alexandre, de 29 anos, conforme apurado pelo portal Ponta Porã News, indivíduo esse encontrado pela mãe Luzinete em atendimento do Samu na rodovia MS-165.

Próximo a um local conhecido como "espaço de eventos Amoreira Hall, segundo consta no boletim de ocorrência, Renato estaria pilotando uma motocicleta modelo Leopard 125, quando um veículo semelhante se aproximou.

Conforme relato de testemunhas à equipe policial, os tiros foram dados à queima-roupa e os suspeitos fugiram logo em seguida. Com o corpo de barriga para cima, no local do crime não demorou para que a mãe, enquanto profissional, se deparasse prestando socorro ao corpo do próprio filho.

Este caso foi coordenado pelo delegado que também é professor universitário de Direito Processual Penal (DPP), Rodrigo Inojosa, com ação do perito José Felipe, resultando em um laudo preliminar que aponta para pelo menos seis disparos.

Conforme o documento, Renato Lúcio Alexandre, foi atingido por:

quatro (04) tiros nas costas (região escapular posterior esquerda);

um (01) tiro na região lombar e

um (01) no antebraço direito

Insegurança na fronteira

Há tempos o assunto segurança pública e o desafio em conter uma escalada de violência toma conta das pautas das autoridades no Brasil e Paraguai, e até mesmo a 15ª Reunião da Conferência das Partes sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) serviu de espaço para o debate.

Na ocasião, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, deixou claro que entre os assuntos a serem discutidos com Santiago Peña, presidente do Paraguai, seria o enfrentamento a organizações criminosas, que está entre os principais problemas para ambos os países na região fronteiriça.

Entre as principais rotas para transporte de drogas e armas ilegais por parte do crime organizado, a fronteira de MS com o Paraguai traz uma enorme facilidade de trânsito principalmente pelas cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero (PJC).

Em meio à uma série de atentados registrados no fim de 2025, por exemplo, houve até mesmo candidato à prefeito por PJC desistindo da disputa pela principal cadeira da cidade após sua família ser ameaçada.

Entre os atentados que acontecem em ambos os lados da fronteira, há até mesmo "justiceiros" espalhando alertas após execuções de supostos criminosos que acontecem às margens dos poderes legais e do controle das autoridades.

Toda essa escalada e o recente aumento de mortes, registrados a partir de meados de 2025, estaria relacionado à guerra para tomar o controle de rotas do tráfico de cocaína, após a droga ter se “popularizado” e ficado com valor reduzido no mercado interno.

Conforme fala do titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, ainda em agosto do ano passado, o “mercado aquecido” com a cocaína mais barata fez com que as duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), travassem uma guerra sangrenta em Mato Grosso do Sul.

“Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão”, garantiu Videira ao Correio do Estado.

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