Rodovias de MS lideram ranking nacional no tráfico de cocaína, segundo a PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o Anuário Estatístico de 2025, documento que reúne e torna públicas as ações realizadas pela PRF nas rodovias federais de todo o país. Mato Grosso do Sul ganhou destaque no levantamento devido às apreensões de drogas, principalmente a maconha e a cocaína.
Em relação à cocaína, o Estado lidera as apreensões com folga. MS teve quase o dobro de apreensões da droga em relação ao segundo colocado, que é o vizinho Mato Grosso. Ambos representam 48% do material ilícito apreendido.
Outro ponto a ser observado é que os três estados da região Centro-Oeste comandam as primeiras posições nas apreensões deste entorpecente:
- MS - 13.786,88 kg (31,2%)
- MT - 7.417,22 kg (16,8%)
- GO - 3.431,50 kg (7,8%)
- PR 2.927,28 kg (6,6%)
- SP 2.399,69 kg (5,4%)
Além da cocaína, no ano passado, a PRF também apreendeu 718.847 kg de maconha no Brasil. Em MS foram confiscados 268.748,54 kg do entorpecente. Junto com o Paraná, a dupla representa 77,41% do total da droga apreendida no país. Veja o ranking dos estados com maior volume da planta apreendida:
- PR - 287.694,49 (40%)
- MS - 268.748,54 (37,4%)
- SP - 35.986,50 (5%)
- MG - 33.384,46 (4,6%)
- SC - 29.136,42 (4,1%)
No enfrentamento às drogas, os federais confiscaram mais de 760 toneladas de entorpecentes, além de 372.764 comprimidos de anfetamina, substância utilizada, por exemplo, para fazer "rebites", inibidores de sono utilizados por alguns motoristas.
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também encabeçaram o ranking nacional na quantidade de munições apreendidas. No País, os federais encontraram 59.087 projéteis sendo transportados ilegalmente.
- MT - 17.131 (29%)
- MS - 7.118 (12%)
- RJ - 4.781 (8,1%)
- BA - 4.061 (6,9%)
- RO - 3.317 (5,6%)
Em 2025, foram retiradas de circulação 1.124 armas, com destaque para as apreensões de pistolas, com 517 unidades e revólveres, com 324, alé de 63 fuzis apreendidos.
CONTRABANDO E DESCAMINHO EM 2025
Cigarros ( maços )
- PR - 27.167.044 (59,3%)
- MS - 9.832.113 (21,5%)
- MG - 2.480.650 (5,4%)
- SP - 1.386.896 (3%)
- CE - 975.920 (2,1%)
Vestuário - unidades
- RS - 708.020 (70,9%)
- MS - 231.131 (23,1%)
- PE - 21.000 (2,1%)
- PR - 19.522 (2%)
Vestuários - pares
- MS - 15.601 (84,7%)
- MG - 2.600 (14,1%)
- RS - 70 (0,4%)
Agrotóxico
- PA - 20.000 (39,3%)
- MS 16.160 (31,7%)
- PR 12.618 (24,8%)