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Governo implanta nova rodovia para ampliar acesso à Rota Bioceânica

Com investimento de R$ 230,4 milhões, autorização para implantação e pavimentação da MS-355 foi assinada nesta sexta pelo governador Eduardo Riedel

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

24/04/2026 - 15h30
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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), autorizou, nesta sexta-feira (24), obras de implantação e pavimentação da rodovia MS-355, em Terenos, com foco em ser um novo acesso entre regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, com foco na Rota Bioceânica.

A nova conexão faz parte de um pacote de investimentos do Executivo Estadual, que totaliza R$ 2,3 bilhões, liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Apenas para a MS-355, o investimento será de R$ 230,4 milhões, com pavimentação de 53,9 quilômetros a partir do perímetro urbano de Terenos, no acesso ao frigorífico, englobando também os municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, passando pela Colônia Cascavel.

Conforme o governo, os investimentos visam melhorar a logística, apoiar o escoamento da produção agropecuária e reduzir o tempo de viagem, encurtando em cerca de 30 km o trajeto entre Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti.

"A gente está fazendo uma rota estruturante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. E ao terminar essa obra ligaremos Campo Grande a Nioaque por um outro eixo, formando esse acesso à Rota Bioceânica e potencializando todas as nossas exportações. Ela tem um efeito transformador na região, no local, para a população daqui e para o comércio exterior estruturante de Mato Grosso do Sul, disse Riedel.

"É uma obra transformadora para a região e o município de Terenos, muda completamente a realidade de mais de 23 assentamentos rurais, em relação a agricultura familiar, o pequeno produtor, e ainda a realidade das escolas, dos alunos, do transporte médico", acrescentou.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica é um corredor internacional com extensão de 2.396 quilômetros que liga os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, com início em Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O projeto, que começou a ser debatido em 2014 e foi iniciado em 2017, tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

A Rota Bioceânica, segundo especialistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará.

Ponte

A construção da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, que ligará o Brasil ao Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, começou oficialmente no dia 14 de janeiro de 2022.

As obras estão em fase final, com previsão de ligar Brasil ao Paraguai no fim de maio.No total, são 350 metros que compõe o vão central sobre o rio.

Após a ligação entre as duas metades da ponte, será iniciada a etapa final da obra, que consiste na construção e implantação de calçadas, pistas, iluminação viária e ornamental, pavimentação e sinalização. A expectativa é de que essa próxima etapa seja finalizada em agosto e, em novembro, seja totalmente concluído o acesso à ponte do lado paraguaio.

Paralelamente a construção da passarela, estão em andamento os trabalhos nos viadutos que integrarão as cabeceiras da ponte nos dois países.

No Brasil, também estão em andamento as obras da alça de acesso. Orçada em aproximadamente R$ 574 milhões, a alça compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028.

Ponte está na reta final para ligar Brasil e ParaguaiPonte está na reta final para ligar Brasil e Paraguai (Foto: Emerson Lopes)

Saúde

Governo federal libera R$ 24,7 milhões para construção de unidades de saúde em Mato Grosso do Sul

Recursos do Novo PAC Saúde contemplam sete municípios com UBS e CAPS; obras devem começar imediatamente

24/04/2026 17h42

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divulagaçao

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O Ministério da Saúde liberou, nesta sexta-feira (24), R$ 24,7 milhões para a construção de 10 novas unidades de saúde em Mato Grosso do Sul. Os recursos, oriundos do programa Novo PAC Saúde, foram transferidos integralmente aos municípios e estão vinculados ao início imediato das obras.

Ao todo, serão construídas sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distribuídos entre sete cidades do estado. A iniciativa faz parte de um pacote nacional que destinou R$ 1,2 bilhão para a construção de 541 unidades de saúde em 26 estados.

No estado, os municípios contemplados incluem Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Jardim, Sidrolândia, Amambai, Aquidauana, além de outras localidades como Coronel Sapucaia, Tacuru e Douradina.

Lista de municípios de MS que irão receber recursos do PAC Saúde 

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o compromisso do governo federal com a ampliação do acesso aos serviços públicos. “É o SUS sendo ampliado com rapidez, presença do Governo do Brasil e justiça social. É investimento que vira obra, obra que vira atendimento e atendimento que melhora a vida do povo brasileiro”, afirmou.

A ação também integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução de filas e ao aumento da oferta de consultas, exames e procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde.

Os repasses foram feitos na modalidade fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS nº 6/2017, e condicionados à emissão da ordem de serviço. Além de ampliar a cobertura assistencial, a iniciativa deve impulsionar a geração de emprego e renda nos municípios beneficiados.

Em âmbito nacional, o Novo PAC já destinou mais de R$ 32 bilhões para fortalecer o SUS, com previsão de construção de milhares de unidades, aquisição de equipamentos e ampliação da frota do SAMU, consolidando o maior programa de investimentos em infraestrutura da saúde pública no país.

com tornozeleira

Lobista investigado na Última Ratio por compra de decisões judiciais tem prisão revogada

Zanin considerou excesso de prazo no andamento da investigação e que prisão pode ter contribuído para piora do estado de saúde do lobista, que está em estado esquelético

24/04/2026 17h28

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Andreson de Oliveira Gonçalves emagreceu na prisão

Andreson de Oliveira Gonçalves emagreceu na prisão Foto: Reprodução

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin revogou a prisão preventiva do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de comprar decisões e corromper assessores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Andreson também foi alvo da operação Ultima Ratio, desencadeada em outubro de 2024, desvendou um amplo esquema de venda de sentenças judiciais, corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), advogados e empresários. 

O lobista é apontado como um dos personagens centrais do esquema, suspeito de cooptar servidores do Judiciário em troca da obtenção de informações dos tribunais de diversas instâncias.

A decisão de Zanin é referente a Operação Sisammes, deflagrada um mês depois da Última Ratio, no Mato Grosso (MT). O lobista foi preso na ocasião, conseguiu prisão domiciliar entre julho e novembro de 2025, mas retornou à prisão por suspeita de ter fraudado atestados de saúde.

A Polícia Federal apresentou em fevereiro uma conclusão parcial, mas ainda não houve denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Zanin entendeu que houve excesso de prazo no andamento da investigação da Operação Sisamnes e disse que as provas colhidas até o momento “não desoneram o Estado da obrigação de concluir o inquérito em prazo razoável”.

Além disso, o ministro afirma que a prisão pode ter contribuído para a piora no estado de saúde de Andreson, que estaria em estado esquelético.

Ele autorizou a soltura com a imposição de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar no período noturno,  proibição de ingressar no STJ e de acessar os sistemas processuais da Corte.

Andreson deve ser solto ainda nesta sexta-feira.

Patrimônio milionário

Conforme reportagem do Correio do Estado, o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves acumulou um patrimônio de R$ 113 milhões somente em caminhões, carros e aeronaves. 

As informações foram produzidas em um relatório da PF enviado ao ministro Cristiano Zanin em agosto de 2025.

O suspeito de operar um esquema de venda de decisões nos tribunais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça é dono de 396 veículos e quatro aeronaves. 

A frota de veículos pertence à empresa Florais Transporte, que é suspeita de ser usada por Andreson para lavagem de dinheiro e pagamentos de propina.

A empresa tem apenas 48 funcionários e, segundo a Polícia Federal, não teria capacidade para operar toda a frota que possui. As informações foram levantadas pela PF na investigação sobre o esquema venda de decisões judiciais.

A Florais Transporte é a empresa que fez repasses significativos ao advogado Felix Jayme, apontado como um dos principais envolvidos no esquema de venda de sentenças judiciais no TJMS, segundo a investigação da Polícia Federal durante a operação Ultima Ratio.

O lobista também é dono da Florais Taxi Aéreo, que tem uma frota de quatro aeronaves no valor de R$ 16 milhões. A PF apontou indícios de irregularidades na operação da empresa, como a suspeita de que ela não é usada para aluguel de serviços de táxi aéreo.

Uma das hipóteses que constavam no relatório era de que o lobista emprestava as aeronaves para o uso de autoridades do Judiciário, dentro de seu esquema de venda de decisões.

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