Governo implanta nova rodovia para ampliar acesso à Rota Bioceânica

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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), autorizou, nesta sexta-feira (24), obras de implantação e pavimentação da rodovia MS-355, em Terenos, com foco em ser um novo acesso entre regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, com foco na Rota Bioceânica.

A nova conexão faz parte de um pacote de investimentos do Executivo Estadual, que totaliza R$ 2,3 bilhões, liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Apenas para a MS-355, o investimento será de R$ 230,4 milhões, com pavimentação de 53,9 quilômetros a partir do perímetro urbano de Terenos, no acesso ao frigorífico, englobando também os municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, passando pela Colônia Cascavel.

Conforme o governo, os investimentos visam melhorar a logística, apoiar o escoamento da produção agropecuária e reduzir o tempo de viagem, encurtando em cerca de 30 km o trajeto entre Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti.

"A gente está fazendo uma rota estruturante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. E ao terminar essa obra ligaremos Campo Grande a Nioaque por um outro eixo, formando esse acesso à Rota Bioceânica e potencializando todas as nossas exportações. Ela tem um efeito transformador na região, no local, para a população daqui e para o comércio exterior estruturante de Mato Grosso do Sul, disse Riedel. "É uma obra transformadora para a região e o município de Terenos, muda completamente a realidade de mais de 23 assentamentos rurais, em relação a agricultura familiar, o pequeno produtor, e ainda a realidade das escolas, dos alunos, do transporte médico", acrescentou.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica é um corredor internacional com extensão de 2.396 quilômetros que liga os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, com início em Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O projeto, que começou a ser debatido em 2014 e foi iniciado em 2017, tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

A Rota Bioceânica, segundo especialistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará.

Ponte

A construção da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, que ligará o Brasil ao Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, começou oficialmente no dia 14 de janeiro de 2022.

As obras estão em fase final, com previsão de ligar Brasil ao Paraguai no fim de maio.No total, são 350 metros que compõe o vão central sobre o rio.

Após a ligação entre as duas metades da ponte, será iniciada a etapa final da obra, que consiste na construção e implantação de calçadas, pistas, iluminação viária e ornamental, pavimentação e sinalização. A expectativa é de que essa próxima etapa seja finalizada em agosto e, em novembro, seja totalmente concluído o acesso à ponte do lado paraguaio.

Paralelamente a construção da passarela, estão em andamento os trabalhos nos viadutos que integrarão as cabeceiras da ponte nos dois países.

No Brasil, também estão em andamento as obras da alça de acesso. Orçada em aproximadamente R$ 574 milhões, a alça compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028.